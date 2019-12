Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi tiếng Anh Global Champions

Sân chơi 100% tiếng Anh mang đến cho học sinh phổ thông cơ hội tương tác ngoại ngữ trong môi trường thực tế song song với việc ứng dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, đồng thời kết hợp khám phá năng lực cá nhân và phát triển những kỹ năng mềm quan trọng của thế kỷ 21.

Tham gia chương trình, học sinh phải vận dụng các kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, thuyết trình, công nghệ, phối hợp đội nhóm và lãnh đạo. Các em cũng được trải nghiệm và khám phá văn hoá của 8 quốc gia: Mỹ, Anh, Australia, Italy, Nhật Bản, Bra-xin, Ai Cập và Việt Nam.

Gần 1.000 thí sinh trong địa bàn thành phố Hà Nội từ 9-16 tuổi đăng ký tham gia Global Champions 2019.

Với chủ đề Du hành thời gian (The Time Travelers), cuộc thi Global Champions 2019 đưa học sinh tới 8 quốc gia, xuyên 8 giai đoạn lịch sử khác nhau. 6 thành viên một đội, các em trải qua những hoạt động như đóng phim, chơi thể thao, thực hiện thao tác kỹ thuật, thử tài công nghệ, vận dụng kiến thức nghệ thuật, thể hiện năng lực ngôn ngữ, giải Toán, và chạy đua thể lực. Đội thắng cuộc là đội về đích sớm nhất với chiến lợi phẩm là 8 mảnh ghép của một bức tranh để đưa đội của mình đến chặng cuối - Thuyết trình trên sân khấu của nhà vô địch.

Tổng Giám Đốc GPA Việt Nam - Thạc sĩ Đào Thu Hiền cùng những người tổ chức chương trình phất cờ khởi động cuộc đua trong lễ khai mạc sáng 1/12.

Chung cuộc, giải vô địch thuộc về các thành viên: Lê Nguyễn Hà Vy (THCS Dịch Vọng), Nguyễn Hà Nhất (THPT Marie Curie), Đặng Minh Hiển (PTLC Wellspring), Hồ Sĩ Anh (BVIS), Nguyễn Hà Khánh Nam (Hanoi Academy), Nguyễn Quốc Đại (PTLC Wellspring)

Sau một ngày thi đấu, Global Champions 2019 xướng tên nhà vô địch với tổng giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên tới gần 400 triệu đồng.

5 giải nhì thuộc về các team số 152, 084, 078, 013, 153. Các em là học sinh đến từ các trường như Đoàn Thị Điểm Greenfield, Nguyễn Siêu, Quốc tế Concordia, Archimedes Academy, Vinschool, Chu Văn An.

5 giải ba thuộc về các team số 092, 091, 113, 070, 037. Các em là học sinh đến từ các trường như THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, PTLC Newton, Ngôi Sao Hà Nội, THCS Nguyễn Trường Tộ cùng nhiều giải phụ khác như team trẻ tuổi nhất, fair play, top 20

Gần 1.000 thí sinh khu vực miền Nam sẽ thi đấu ngày 12/1/2020 tại TP HCM.

Các thí sinh tham gia thử thách tại trạm quốc gia Brazil đá bóng.

Global Champions là cuộc đua vận động kết hợp thi đấu tiếng Anh và kỹ năng do Công ty Cổ Phần Golden Path Academics Vietnam (GPA Jsc) tổ chức, đồng hành là Nguyễn Hoàng Group, British University Vietnam, Đoàn Thị Điểm Greenfield, Study Melbourne, Nha khoa Parkway, LiHO Vietnam, Ubermath cùng nhiều đối tác giáo dục trong và ngoài nước như Mindx - Technology and Start up School, The Global Citizen và Sports and Skills Academy.

Cuộc thi tổ chức tại Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2018 với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh đến từ gần 50 trường tại Hà Nội và TP HCM. Tổ chức giáo dục quốc tế GPA đã cho ra đời chương trình này nhằm giúp học sinh Việt Nam nâng cao năng lực nói chung, đặc biệt là năng lực toàn cầu (global competence) mà Tổ chức OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) đã quyết định bổ sung vào Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế PISA hồi tháng 4/2018.

Thế Đan