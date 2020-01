FUNiX lì xì hàng nghìn suất học công nghệ thông tin đầu năm mới

Đây là món quà dịp Xuân về Đại học Trực tuyến FUNiX dành tặng những ai đang mong muốn được học lập trình tại FUNiX. Với chương trình "Ai muốn đều được học", người học sẽ được đăng ký học miễn phí một trong bốn khóa học lập trình, trị giá 3 triệu đồng. Chương trình lì xì diễn ra từ ngày 21/1 đến hết ngày 29/2.

Bốn nội dung người học có thể lựa chọn và đăng ký học miễn phí nhân dịp Tết Canh Tý 2020 gồm: Becoming an Digital Citizen - Trở thành công dân số, Building your first website - Xây dựng website đầu tiên, Mastering your Computer - Làm chủ máy tính, và Creating your first program (with Javascript) - Xây dựng phần mềm đầu tiên. Đây là các môn học thuộc Chứng chỉ Công dân số - Chứng chỉ đầu tiên trong chương trình học đại học Kỹ sư phần mềm tại FUNiX.

Với chương trình lì xì đầu Xuân, người học sẽ được đăng ký học miễn phí một trong bốn khóa học, trị giá 3 triệu đồng.

Theo đó, môn học Becoming an Digital Citizen - Trở thành công dân số trang bị cho người học các kiến thức nền tảng cơ bản để bước vào thế giới số. Trong đó, kiến thức về mạng xã hội giải trí và công việc, các hệ thống dịch vụ trực tuyến, các nguy cơ bạn sẽ bị tội phạm mạng tấn công và những biện pháp để phòng tránh hiệu quả sẽ bao gồm trong môn học này.

Với môn học Building your first website - Xây dựng website đầu tiên, người học được cung cấp thông tin để tự lập trình một trang tin linh hoạt, tối ưu tính năng cho việc quản lý và người dùng; thể hiện cá tính bản thân và thỏa sức sáng tạo khi lập trình hệ thống web.

Môn học Mastering your Computer - Làm chủ máy tính cung cấp các kỹ năng cơ bản mà một kỹ thuật viên máy tính cần có, bao gồm: lắp đặt máy tính từ các thành phần phần cứng, bảo trì và vận hành các hệ thống máy tính cá nhân, cài đặt và tùy chỉnh các phần mềm. Thêm vào đó là các kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Adobe Photoshop, đây là những phần mềm thiết yếu giúp tăng năng suất công việc thường ngày tại văn phòng.

Với các bạn yêu thích công nghệ, môn Creating your first program (with Javascript) - Xây dựng phần mềm đầu tiên giúp người học làm quen với ngôn ngữ lập trình. Trong môn học này, người học sẽ được học lập trình JavaScript - tạo các xử lý động trên website và làm quen với jQuery - một thư viện của JavaSript giúp lập trình viên tạo các hiệu ứng và xử lý rất hiệu quả trên web và tạo ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu một số công nghệ mới như Google Apps Script và kiểu dữ liệu JSON để giúp học sinh có thể tạo ra các ứng dụng chạy online chỉ với kiển thức lập trình JavaScript.

Ông Nguyễn Thành Nam - Nhà sáng lập FUNiX chia sẻ, trong thời đại 4.0, tất cả mọi người dù thuộc ngành nghề nào đều cần trang bị các kiến thức của một công dân số để có thể thông thạo môi trường làm việc số, bắt kịp các yêu cầu công việc của thời đại mới. Với các bạn trẻ yêu thích ngành CNTT, đây là nền tảng đầu tiên để các bạn bước vào thế giới công nghệ. Ông Nguyễn Thành Nam cũng nhận định, lĩnh vực CNTT không quá khó, ai muốn đều có thể học được, và đều có cơ hội được học thông qua chương trình tại FUNiX.

Chương trình "Ai muốn đều được học" tại FUNiX không yêu cầu kiến thức đầu vào về CNTT. Riêng môn Creating your first program (with Javascript) – Xây dựng phần mềm đầu tiên yêu cầu học viên có kiến thức về HTML và CSS.

Trong suốt quá trình theo học, người học sẽ được cấp tài khoản học tập trên hệ thống nhà trường và được học bất cứ khi nào có thời gian rảnh ở hình thức online. Khi có khúc mắc cần giải đáp, người học được trao đổi 1-1 với chuyên gia CNTT (mentors) trong lĩnh vực liên quan đang làm việc tại những tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế, thông qua Tổng đài Hỏi đáp từ Facebook. Đồng thời, người học được dẫn dắt và hỗ trợ trong suốt quá trình học bởi cán bộ hỗ trợ (Hannah) chăm sóc.

Đăng ký chương trình "Ai muốn, đều được học" để nhận ngay khóa học công nghệ miễn phí đầu xuân tại đây. Hạn đăng ký đến hết ngày 29/2.

Hoàng Nhung