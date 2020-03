FUNiX hợp tác ZINZA Technology giữa mùa Covid-19

Hợp tác nhằm bám sát và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng phát triển năng lực lao động của ngành phần mềm trên toàn cầu. Phía ZINZA Technology sẵn sàng cử các chuyên gia có trình độ cao tham gia trực tiếp vào đào tạo trong vai trò Cố vấn chuyên môn (mentor) để đồng hành cùng sinh viên FUNiX suốt quá trình học tập.

Cú chạm tay giữa đại diện FUNiX và ZINZA trong lễ ký kết hợp tác chiến lược ngày 24/3.

Anh Nguyễn Thành Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ZINZA Technology cho biết: "Với định hướng tăng trưởng mạnh về số lượng nhân sự ở cả Việt Nam và Nhật Bản, công ty hiện có nhiều cơ hội việc làm, thực tập hấp dẫn chờ đợi các học viên FUNiX".

Bên cạnh thỏa thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng, công ty cũng sẵn sàng dành không gian cho sinh viên tới ngồi học lập trình, với tinh thần bất cứ khi nào thắc mắc đều có thể trao đổi, học hỏi từ những người có kinh nghiệm - các kỹ sư, chuyên gia CNTT của công ty.

Có chung tầm nhìn góp sức đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc IT trong kỷ nguyên 4.0, anh Nguyễn Thành Nam - nhà sáng lập FUNiX đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng ZINZA, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế chung, song cũng mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh cơ hội việc làm, các học viên FUNiX cũng được chào đón đến học tập ngay tại văn phòng, học hỏi trực tiếp với các kỹ sư, chuyên gia công nghệ của ZINZA.

Anh Nguyễn Thành Nam tin tưởng vào tiềm lực và sức bật của startup trẻ. Anh cũng mong muốn, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp học viên có môi trường học tập gắn với thực tiễn, cơ hội việc làm hấp dẫn, giúp ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam khẳng định bản thân trong lĩnh vực CNTT.

Thành lập từ năm 2016, ZINZA Technology hoạt động chính về lĩnh vực Dịch vụ web, Ứng dụng di động & Web, Gia công phần mềm... hướng đến cung cấp dịch vụ gia công phần mềm chất lượng cao cho khách hàng. Công ty hiện có trụ sở tại Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra, công ty còn quan tâm tới nghiên cứu và phát triển (R&D) các loại hình công nghệ mới, không ngừng cải tiến, sáng tạo.

Đội ngũ Founder ZINZA Technology là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản, mong muốn áp dụng các công nghệ tri thức mới, đem lại giá trị cho khách hàng và nâng cao năng lực công nghệ cho nhân viên. Bởi vậy, môi trường làm việc tại công ty luôn cởi mở, năng động, đề cao con người.

ZINZA cũng là doanh nghiệp mới nhất tham gia vào mạng lưới đối tác IT do FUNiX xây dựng trong chương trình "100 doanh nghiệp IT cùng FUNiX phát triển nguồn nhân lực". Trước đó, trường đã ký kết hợp tác với gần 30 doanh nghiệp IT, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái mang lại những giá trị thực tiễn cho cả ba phía sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã ký hợp tác với FUNiX đều là các công ty công nghệ uy tín với mạng lưới đối tác, khách hàng và thị trường rộng khắp trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu... Theo thỏa thuận hợp tác, phía doanh nghiệp cam kết hỗ trợ đào tạo, giới thiệu mentor và tuyển sinh viên FUNiX thực tập, làm việc sau khi học xong ba chứng chỉ đầu tiên. Phía FUNiX cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể cho doanh nghiệp.

Quỳnh Anh