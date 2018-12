Facebook status của bạn có ý nghĩa gì

Single có nghĩa bạn đang trong mối quan hệ hoàn toàn mở, hiện không hẹn hò cùng ai, không nợ nần ai và sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.

In an open relationship hay in a relationship? Cả 2 status này đều có nghĩa bạn đã có người yêu. Tuy nhiên, nếu bạn để trạng thái in an open relationship có nghĩa là không có sự ràng buộc giữa bạn và người yêu. Nói cách khác, bạn vẫn có thể có một mối quan hệ khác với một người khác mà bạn trai/bạn gái của bạn không được có ý kiến. Thông thường, đây là thỏa thuận rõ ràng giữa 2 bạn về việc không ràng buộc lẫn nhau khi bắt đầu mối quan hệ.

Ở mức độ tình cảm cao hơn, đơn giản là sự cam kết giữa 2 người yêu, hoặc cao hơn là sống như vợ chồng, có con, nhưng không kết hôn thì sẽ ở trạng thái in a relationship.

Ở các nước phương Tây, người in a relationship sống với nhau như vợ chồng mà không làm thủ tục kết hôn. Khi không cảm thấy phù hợp, họ có thể chia tay mà không cần tới tòa án và kiện tụng. Khác với người ở trạng thái in an open relationship, người có dòng trạng thái in a relationship được kỳ vọng là sẽ không có mối quan hệ tình ái khác ngoài bạn tình của họ.

Engaged đơn giản có nghĩa là đính hôn. Khi đã in a relationship đủ lâu, người ta quyết định tiến thêm một bước. Những người ở tình trạng engaged đang chuẩn bị cho lễ cưới.

Married có nghĩa là bạn đóng cửa mọi mối quan hệ tình cảm khác giới về mặt đạo đức và pháp lý.

Domestic partnership v.s. civil union có nghĩa nếu bạn in a relationship với người cùng giới (gay/lesbian), đây là bước tiếp theo. Ở một vài quốc gia/tiểu bang, nơi hôn nhân đồng giới không được công nhận, domestic partnership và civil union là 2 hình thức pháp lý tương tự hôn nhân. Tuy nhiên, những người được coi là có domestic partnership có quyền lợi pháp lý rất thấp so với trạng thái married và thường không được công nhận nếu bạn ra khỏi khu vực quốc gia/bang của mình.

Civil union cũng tương tự domestic partnership, nhưng bạn có quyền lợi nhiều hơn một chút với đối tác của mình. Tuy nhiên, những quyền lợi này ít hơn rất nhiều so với married và thường không được công nhận nếu đôi đó đi ra khỏi lãnh thổ của quốc gia/bang.

It’s complicated là status không hề phức tạp. Status này có thể ám chỉ bạn đang yêu đơn phương, hoặc đang chuyển từ in a relationship sang single.

Seperated - divorced - widowed là các kịch bản xấu của married. Nếu bỏ nhau mà không ra tòa thì gọi là separated, tức họ có thể tham gia vào mối quan hệ tình ái mới, nhưng thận trọng với chồng/vợ chưa bỏ. Divorced có nghĩa là bạn từng lấy chồng và giờ đang single. Còn widowed bạn đã có chồng, có thể vẫn yêu chồng cũ, nhưng vẫn sẵn sàng cho mối quan hệ mới.

