Embassy Education mang phương pháp giáo dục mầm non Italy về Việt Nam

Phương pháp Reggio Emilia Approach tập trung vào sáng tạo, giúp khai phá tiềm năng của các em nhỏ, được giảng dạy bởi Embassy Education.

Reggio Emilia Approach là phương pháp giáo dục mầm non nổi tiếng thế giới, được quản lý và quảng bá, truyền cảm hứng cho nhiều nhà sư phạm bởi Reggio Children. Xuất phát điểm từ văn phòng trụ sở tại Trung tâm quốc tế Loris Malaguzzi, thị trấn Reggio Emilia, Italy, phương pháp Reggio Emilia Approach đã lan rộng ở nhiều quốc gia, châu lục. Tại Việt Nam cũng có nhiều trường mầm non dạy cho trẻ, lấy cảm hứng từ phương pháp này.

Phương pháp này trang bị điều kiện, môi trường và giá trị cốt lõi dựa trên thế mạnh của mỗi cá nhân, truyền cảm hứng cho các em tiếp tục khai phá toàn diện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất.

Các sản phẩm sáng tạo của trẻ tại trường học sử dụng phương pháp Reggio Emilia.

Sau chuyến thăm Embassy Education của Tiến sĩ Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children (Italy) vào năm ngoái, hai tổ chức giáo dục Italy và Việt Nam đã có thoả thuận đầu tiên, công nhận Embassy Education là đối tác chính thức sở hữu bản quyền phương pháp giáo dục Reggio Emilia Approach. Theo đó, Embassy Education thông qua đơn vị thành viên Global Embassy sẽ có quyền tư vấn, phổ biến phương pháp giáo dục này tại Việt Nam. Đồng thời Trường mầm non Thế giới Mặt trời - Little Em’s, một thành viên của Embassy Education, sẽ là trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam.

Một giờ học trong trường mầm non sử dụng phương pháp Reggio Emilia.

Tiến sĩ Claudia Giudici khẳng định việc đặt giáo dục sáng tạo làm trọng tâm sẽ tạo ra những tác động sâu sắc đến môi trường giáo dục mầm non tại Việt Nam. Bà nói: "Chúng tôi hạnh phúc khi được chia sẻ các giá trị này đến với người Việt Nam, đặc biệt khi có Embassy Education cùng thấu hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục mầm non, từ đó tạo nên điều kiện phát triển cho một tương lại tốt đẹp hơn".

Với vai trò là người kết nối, ông Dante Brandi, Tổng lãnh sự Italy cho biết, thông qua Trung tâm Reggio Children độc quyền và chính thức tại Việt Nam, mọi người sẽ có cơ hội tiếp thu, học hỏi và phát triển triết lý giáo dục Reggio Emilia ở lứa tuổi mầm non.

Từ trái qua: ông Dante Brandi - Tổng lãnh sự Italy tại Việt Nam, Tiến sĩ Claudia Giudici - Chủ tịch Reggio Children và ông Thanh Bùi - nhà sáng lập Embassy Education.

Thỏa thuận cũng xác nhận sự ra mắt của một trung tâm tại quận 3, TP HCM. Tại đây, Embassy Education sẽ cung cấp các nền tảng chiến lược cho phép nhà trường, giáo viên, phụ huynh được tiếp cận trực tiếp những yếu tố quan trọng của phương pháp Reggio Emilia Approach. Bao gồm các đơn vị: Thế giới mặt trời - Little Em’s, Trung tâm Reggio Emilia và Ateliers, Trung tâm đào tạo giáo viên Reggio Emilia, Trung tâm thông tin và nơi trưng bày, triển lãm Reggio Emilia.

Ông Thanh Bùi, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Embassy Education chia sẻ: "Tôi tin rằng tương lai của Việt Nam nằm ở thế hệ kế thừa - mầm non của đất nước. Để chuẩn bị tốt nhất cho các em vào ngày mai, chúng ta phải bắt đầu hành trình học tập ở giai đoạn sớm nhất trong cuộc đời từ ngày hôm nay".

Buổi lễ ra mắt trung tâm về phương pháp Reggio Emilia đầu tiên tại Việt Nam. Xem thêm thông tin tại đây.

Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi Embassy Education trở thành đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam, hợp tác với các chuyên gia quốc tế để phát huy bản sắc riêng của trẻ em Việt Nam. Từ đó giúp các em có tư duy toàn cầu nhưng luôn gắn chặt với nguồn gốc, văn hóa truyền thống.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục di sản của Loris Malaguzzi - người sáng lập triết lý giáo dục Reggio Emilia và mang giá trị đích thực của phương pháp này tới hàng triệu trẻ em Việt Nam", Thanh Bùi nhấn mạnh.

Thảo Trang