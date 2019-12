Ella Study triển khai dịch vụ đồng hành cùng Alumni

Mức phí gói dịch vụ đồng hành cùng Alumni đến khi du học thành công là 10,9 triệu đồng. Học viên chi trả theo ba giai đoạn: 35% mức phí sau khi thống nhất định hướng với Alumni, 50% sau khi nhận được thư mời từ trường phù hợp, 15% còn là sau khi nhận visa.

Định hướng ngành nghề, khu vực muốn theo học

Nếu đã xác định rõ định hướng ngành nghề, khu vực muốn theo học, bạn chỉ việc đặt lịch tư vấn giờ đầu tiên với Alumni (những cựu sinh viên làm việc đúng ngành hoặc học tại quốc gia bạn muốn theo học). Alumni sẽ hỗ trợ bạn xây dựng hình ảnh cá nhân (scenario) với những tiêu chí quan trọng, theo các mức khác nhau (I want - các điều kiện bạn mong muốn, I can - các điều kiện bạn có thể, I accept - các điều kiện tối thiểu bạn có thể chấp nhận).

Hình ảnh cá nhân rất quan trọng vì dựa vào đó, Alumni sẽ cùng bạn xây dựng một danh sách 15 khóa học phù hợp (theo các tiêu chí cá nhân) sau này.

Alumni sẽ cùng học viên xây dựng một danh sách khóa học phù hợp.

Bạn cũng có thể đưa các thông tin trên vào hệ thống quản trị trên app Ella, để hệ thống tự động gợi ý các chương trình, Alumni phù hợp với bạn.

Trong trường hợp chưa biết mình muốn học gì, ở đâu, Alumni sẽ cùng bạn xây dựng lộ trình hướng nghiệp 5 bước:

- Làm bài kiểm tra đánh giá tính cách cá nhân, nhìn nhận lại mong muốn, sở thích, chọn ra những từ khóa về ngành nghề có thể bước đầu là sở thích của bạn.

- Xây dựng bản nghiên cứu cá nhân về ngành nghề: tổng quan về ngành nghề, tương lai và tiềm năng phát triển, các đơn vị hàng đầu trong ngành đang làm những gì, con đường phát triển nghề nghiệp, những nơi tốt nhất theo học về ngành nghề.

- Tự tạo cơ hội để khám phá - trải nghiệm: bạn có thể nhờ Alumni giới thiệu cơ hội thực tập tại các đơn vị (trong mạng lưới của Alumni) với nghề mình muốn trải nghiệm. Thời gian có thể từ 1-2 tháng. Việc này sẽ giúp bạn có thêm trải nghiệm thực tiễn về công việc

- Hoàn thiện hình ảnh cá nhân: sau khi đã nghiên cứu chuyên sâu và trải nghiệm thực tiễn, bạn sẽ hoàn thiện hình ảnh về mong muốn cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.

Alumni cùng bạn xây dựng lộ trình hướng nghiệp 5 bước.

Xây dựng danh sách chương trình học phù hợp

Dựa trên hình ảnh cá nhân, Alumni sẽ cùng bạn nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và lập ra danh mục các chương trình học phù hợp.

Mọi học viên Ella đều được hướng dẫn cách tự nghiên cứu. Với bước này, bạn cũng sẽ luyện thêm kỹ năng tự ra quyết định - dựa trên các căn cứ về cho điểm; và kỹ năng tập trung - dồn lực vào những chương trình phù hợp với bạn nhất.

Xây dựng kế hoạch công việc và phát triển bản thân

Bạn và Alumni sẽ thống nhất khung kế hoạch chung cho các công việc, đi kèm với thời hạn cụ thể hoàn thành công việc đó. Sau đó, Alumni và bạn sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở lẫn nhau; hệ thống Ella cũng sẽ tự động nhắc nhở các deadline của bạn.

Mỗi người có một định hướng phát triển bản thân riêng trong và sau quá trình đi du học. Có bạn muốn đi học, phát triển kiến thức, mạng lưới quan hệ và sau này về nước khởi nghiệp. Khi ấy bạn sẽ cần Alumni tư vấn kỹ về việc chuẩn bị những gì cần làm, nên tập trung thời gian vào đâu ngoài việc học.

Xây dựng danh mục hồ sơ cần chuẩn bị

Sau khi đã có danh mục các khóa học, học viên cùng Alumni sẽ xây dựng danh mục các hồ sơ cần chuẩn bị.

Đối với các tài liệu quan trọng như CV, SOP (Statement of Purpose), LOR (Letter of Recommendation), Alumni sẽ hướng dẫn, chỉnh sửa và hoàn thiện cùng học viên. Định hướng xây dựng các hồ sơ này là: tìm ra điểm mạnh nhất (USP) của ứng viên phù hợp với chương trình đang ứng tuyển; xây dựng hồ sơ theo cách thức kể một câu chuyện về bản thân mình (Tell a Story) để thu hút đơn vị tuyển sinh. Đăng ký tư vấn du học bởi cực du học sinh miễn phí tại đây.

Phỏng vấn

Một số trường yêu cầu sinh viên quốc tế phải phỏng vấn với giáo sư hoặc bộ phận tuyển sinh sau khi vượt qua vòng loại hồ sơ. Khi ấy, Alumni sẽ là người huấn luyện viên tốt nhất cho bạn trong việc chuẩn bị phỏng vấn.

Chuẩn bị thủ tục xin visa

Alumni hướng dẫn bạn một số cách để chuẩn bị hồ sơ và trả lời phỏng vấn tại đại sứ quán. Nếu bạn chưa đủ tự tin và muốn khả năng cao được cấp visa, bạn cần tham vấn thêm tại các trung tâm tư vấn du học.

Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn có thể đặt các dịch vụ khác với sự tư vấn của Alumni như đưa đón tại điểm đến (pick-up on arrival), gia sư khi học (study-tutor).

Thế Đan