Du học sinh rầm rộ lên kế hoạch xem chung kết U23 châu Á

Một ngày nữa trận chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra với sự góp mặt lần đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Cộng đồng du học sinh tại nhiều quốc gia đang háo hức đón chờ và lên kế hoạch xem trận bóng lịch sử.

Tại Nhật Bản, nhiều group của du học sinh Việt Nam ra thông báo tổ chức họp mặt để cổ vũ bóng đá. Page Sugoi (Tokyo) tìm được một hội trường 250 chỗ ngồi với màn hình lớn, nhưng có tới hơn 5.000 người đăng ký tham gia.

Du học sinh và cộng đồng người Việt tại thành phố Osaka (Nhật Bản) ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam sau trận bán kết. Ảnh: NVCC.

"Chúng em có khoảng 100 người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm Quốc kỳ, tập trung ở một địa điểm trong khu trung tâm thương mại Namba nổi tiếng tại Osaka để theo dõi trận đấu. Nếu đội Việt Nam thắng, cả nhóm sẽ diễu hành quanh khu phố mua sắm này, hát Quốc ca ăn mừng", Lương Hồng Sơn (25 tuổi, Đại học quốc tế Kyushu, Nhật Bản) chia sẻ kế hoạch của tập thể du học sinh và cộng đồng người Việt sống tại thành phố Osaka. Nhiều người trong nhóm đã xin nghỉ làm vào chiều 27/1 để cùng đồng hương xem trận đấu.

Trận bán kết ngày 23/1, sau khi Việt Nam chiến thắng, nhóm này đã ùa ra trung tâm thương mại nổi tiếng reo hò, hát Quốc ca và phất cao Quốc kỳ Việt Nam. Nhiều người Nhật tò mò hỏi chuyện, Sơn và các bạn tự hào chia sẻ về chiến thắng của đội bóng nước nhà. "Đến bây giờ em vẫn không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết niềm sung sướng ấy", nam sinh nói.

Dù biết đối thủ của U23 Việt Nam tại chung kết rất mạnh, Sơn vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ nước nhà với kỹ thuật, thể lực và tinh thần chiến đấu tốt, sẽ làm nên kỳ tích.

Hội Thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Kanto cũng tập trung khoảng 40 thành viên ở một nhà hàng, sẵn sàng với cờ, áo đỏ sao vàng, "chỉ chờ trái bóng lăn và các anh hùng của chúng ta ra trận". Những lời hứa hẹn "về nhà rửa bát cho vợ", "chiều người yêu hơn", "chăm chỉ học hành"... được đưa ra nếu tuyển Việt Nam thắng.

Không thể "chịu đựng" khi nhìn hình ảnh người dân cả nước rầm rộ chuẩn bị cổ vũ bóng đá, một số du học sinh, trong đó có Thục Huyền (Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản) đã bắt máy bay về nước để kịp "đi bão" với gia đình.

Tại Nga, du học sinh người Việt ở mỗi trường đại học lại lập một nhóm theo dõi trận chung kết U23 châu Á. 80 lưu học sinh ở Đại học Năng lượng Moscow đã mượn hội trường trong ký túc xá để tất cả thành viên có thể xem.

"Đồng phục của lưu học sinh Việt Nam toàn trường hôm đó là áo cờ đỏ sao vàng. Chúng mình đã có cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác Hồ để sẵn sàng cổ vũ. Tiếc là ở trong ký túc xá nên không thể gióng trống hay gây tiếng động mạnh. Nếu Việt Nam thắng, chúng mình sẽ hô thật to một lúc rồi kéo nhau đi đâu đó ăn mừng", nghiên cứu sinh Lê Văn Định cho biết.

Đang trong mùa thi, nhóm sinh viên Đại học Kỹ thuật TP Yaroslavl (Nga) cho biết rời phòng thi sẽ tập trung ngay để cùng xem bóng đá. Không có thời gian chuẩn bị tivi hay màn chiếu lớn, sinh viên dự tính khoác vai nhau, tụ quanh chiếc điện thoại để hò reo.

"Phòng bên cạnh có thể các bạn vẫn đang thi hoặc ôn bài chuẩn bị cho buổi thi chiều nên hôm 27/1 tới, cũng giống khi xem trận bán kết, chúng mình sẽ chỉ im lặng đến run người ăn mừng", Trần Xuân Hải nói. Nam sinh năm cuối nhấn mạnh, tuy học tập ở nơi xa, nhưng trái tim luôn hướng về và tin tưởng vào bước đi của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trần Xuân Hải (Đại học Kỹ thuật TP Yaroslavl) và rất nhiều du học sinh tại CHLB Nga đã thay avatar Facebook cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Thời điểm trận chung kết bóng đá U23 châu Á diễn ra, ở Mỹ là khoảng 3h. Tuy nhiên, cộng đồng du học sinh và người Việt Nam sinh sống tại các thành phố, tiểu bang sẽ tập trung thành nhóm nhỏ để xem, cổ vũ đội bóng nước nhà.

Ngô Di Lân (Đại học Brandeis, tiểu bang Massachusetts) cho biết, du học sinh người Việt cùng khu vực đang mượn phòng của trường đại học để tất cả được xem bóng đá tập trung. Tại tiểu bang Arizona, Long và nhóm 10 bạn đã mua cờ, băng rôn in hình cờ đỏ sao vàng, sắp xếp công việc để thức khuya cổ vũ.

Du học tại thành phố Burleson (tiểu bang Texas) với ít người Việt Nam, Trần Huy Phương (The university of Texas at Arlington) sẽ một mình ôm máy tính trong đêm theo dõi trận đấu. Bạn bè em ở khu đông người Việt như Houston rủ nhau tập trung thành từng nhóm 20-30 đến các tiệm cafe, trà sữa Việt Nam cùng xem bóng.

"Em hồi hộp lắm, muốn được hòa chung không khí với đồng hương ở Houston, nhưng cách chỗ em ở 6-8 giờ lái xe nên đành ngậm ngùi xem một mình", Phương nói. Em và rất nhiều du học sinh Việt Nam ở Mỹ thể hiện niềm tin tưởng và chúc đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Ở Pháp, theo Nguyễn Quang Duy (24 tuổi, học thạc sĩ tại đại học Paris Nanterre, Pháp), sinh viên và cộng đồng người Việt sẽ tập trung tại đại sứ quán, quán cà phê... để theo dõi chung kết U23 châu Á. Tất cả đã chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, Quốc kỳ..., khi đội Việt Nam thắng sẽ kéo nhau tới làm "bão" ở tháp Eiffel.

Các cô gái du học ở thành phố Cambridge Vương quốc Anh cũng háo hức chờ từng ngày để được xem trận chung kết với sự tham gia lần đầu của tuyển U23 nước nhà. Kim Chi, một thành viên trong nhóm 20 sinh viên cho biết, sẽ tụ tập ăn uống từ đêm hôm trước, để sáng sớm hôm sau theo dõi trận bóng. "Nếu đội Việt Nam vô địch, chắc chúng em sẽ ăn mừng đến hết tuần sau", nữ sinh kể.

Ngày Việt Nam đá bán kết U23, Chi đang trong lớp học. Lúc đầu em chỉ dám cập nhật tỷ số qua bạn bè trên Facebook. Nhưng đến vòng đá luân lưu, nữ sinh người Việt không thể ngồi yên, đã lén bật điện thoại trong giờ để theo dõi. "Lúc Văn Thanh đá vào cú quyết định, em chỉ biết ghìm chặt người để nén tiếng hò reo. Cảm xúc lúc ấy như vỡ òa và hết sức tự hào về quốc gia", Chi nói.

15h ngày 27/1, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận chung kết U23 châu Á với Uzbekistan. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại Australia (1-0), cầm hòa Syria (0-0), xô đổ Iraq (3-3, 5-3 luân lưu) và quật ngã Qatar (2-2, 4-3 luân lưu) để giành vé vào chung kết.