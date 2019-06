Du học nước nào để được ở lại làm việc, định cư

Nếu muốn ở lại làm việc, định cư ngay sau khi tốt nghiệp, bạn có thể chọn du học Australia, New Zealand, Canada...

Tại triển lãm du học toàn cầu do Công ty Đức Anh tổ chức, đại diện hơn 60 trường trên thế giới sẽ có mặt và trực tiếp chia sẻ thông tin về trường, ngành học, yêu cầu đầu vào, học bổng (10-100% học phí), hỗ trợ từ trường, các chính sách liên quan... đến du học sinh quan tâm.

Sự kiện tổ chức tại:

Hà Nội: 14h-18h, ngày 29/6 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;

TP HCM: 9h-13h, ngày 30/6 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Hơn 40 quầy, với thông tin của về hơn 500 chuyên ngành của các trường đại học quốc tế, cùng các thông tin học bổng, việc làm, visa du học, thông tin định cư... sẽ được tư vấn tại triển lãm.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên đăng ký tham dự trước để có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức.

Australia, Canada, New Zealand... là những quốc gia phù hợp để du học sinh ở lại làm việc vài năm sau khi khi tốt nghiệp.

Những quốc gia phù hợp để đi du học lấy kiến thức

Bạn có thể chọn bất cứ nước nào bạn muốn, các bậc học: phổ thông, cao đẳng, đại học, sau đại học, với trên 500 chuyên ngành, ở 11 nước Công ty Đức Anh tuyển sinh du học.

Anh, học phí đại học khoảng 17.000 - 35.000 bảng Anh/năm;

Australia, học phí đại học khoảng 18.000 - 67.000 AUD/năm;

Mỹ, học phí đại học khoảng 12.000 - 60.000 USD/năm;

New Zealand, học phí đại học khoảng 18.000- 30.000 NZD/năm;

Canada, học phí đại học khoảng 18.000 - 35.000 CAD/năm.

Những quốc gia phù hợp để du học sinh ở lại làm việc vài năm

Australia, ở lại 2-4 năm; New Zealand, ở lại 1-3 năm; Canada, ở lại 1-3 năm; Mỹ, ở lại 1-3 năm; Anh, ở lại 6 tháng nếu tốt nghiệp thạc sĩ; Hà Lan, ở lại một năm; Đức, ở lại một năm; Italy, ở lại một năm.

Những quốc gia phù hợp để ở lại làm việc, định cư sau khi tốt nghiệp

Bạn có thể chọn những nước có chính sách khuyến khích định cư rõ ràng như Australia, New Zealand, Canada

Ngành học dễ xin việc

Khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đang chiếm lĩnh toàn cầu với tốc độ tăng trưởng số lượng việc làm nhanh, mức thu nhập "khủng", trung bình 110.000 USD/năm tại Mỹ (theo Glassdoor.com).

Biểu đồ tăng trưởng việc làm theo nhóm nghề nghiệp.

Cục thống kê lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm các ngành STEM được dự báo sẽ tăng 28,2% trong giai đoạn 2014- 2024 so với mức tăng trưởng chung của tất cả các ngành chỉ là 6,5%. Trong khi đó, con số này tại Australia là 10,8% (tương đương với 271.300 việc làm mới) so với các ngành non - STEM là 6,1% (Theo jobs.gov.au).

Vì thế, nhiều quốc gia đã ưu tiên đào tạo, đầu tư và dành nhiều hỗ trợ lớn nhằm thu hút sinh viên theo học khối ngành STEM nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực đang bị thiếu hụt. Sinh viên tốt nghiệp khối ngành STEM tại Mỹ sẽ được ưu tiên ở lại làm việc 3 năm sau khi học xong.

Hỗ trợ từ các trường

- Nhà trường ưu tiên xét nhanh các hồ sơ nộp ngay tại triển lãm;

- Hầu hết trường đều có chương trình học bổng 10-100% và hỗ trợ tài chính khác;

- Sắp xếp nhà ở, bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi, đón tại sân bay...;

- Bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường không chỉ hỗ trợ các em vấn đề về học tập mà còn tư vấn, trợ giúp mọi mặt trong cuộc sống;

- Bộ phận việc làm tại các trường đại học sẽ hỗ trợ sinh viên nâng cao các kỹ năng tìm việc và xin việc, kết nối với nhà tuyển dụng trong khu vực, tổ chức các hội chợ/triển lãm về việc làm...

- Các trường phổ thông sẽ định kỳ thông báo kết quả học tập của học sinh tới phụ huynh, phối hợp với phụ huynh trong quản lý và theo dõi sự tiến bộ của các em.

Hỗ trờ từ Công ty Đức Anh

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Xin học, học bổng, xin visa du học, visa nhanh và hiệu quả;

- Bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi;

- Sắp xếp nhà ở, đi lại, đón tại sân bay;

- Phụ huynh đi kèm hay thăm con;

- Hướng dẫn phụ huynh và học sinh lên kế hoạch tài chính "dài hơi" cho du học, cách thức chuyển tiền học, quản lý tiền nong tốt nhất trong khi du học;

- Đào tạo tiếng Anh, kỹ năng học tập, kỹ năng sống cần thiết;

- Phụ huynh được thông báo về sự tiến bộ, hay từng sự việc nhỏ xảy ra với con để cùng nhà trường quản lý và hỗ trợ học sinh tốt nhất;

- Hỗ trợ chuyển tiếp các em lên đại học;

- Công ty Đức Anh sẽ cùng trường và phụ huynh quản lý và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình du học.

