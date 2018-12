Đi cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, lĩnh vực truyền thông cũng vươn lên mạnh mẽ và trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Trong thời buổi kinh tế phát triển năng động như hiện nay, ứng dụng của ngành truyền thông hầu hết được sử dụng trong các doanh nghiệp, tập đoàn…. Không dừng lại ở kinh tế, lĩnh vực giải trí, xã hội, giáo dục hay thậm chí cả y tế đều cần đến ngành truyền thông. Bởi vậy, nhân lực trong ngành truyền thông ngày càng cần nhiều.

Theo bảng lương của JobStreet mới công bố, ngành truyền thông nằm trong top 5 ngành nghề có mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều vị trí công việc đa dạng. Vì thế, ngành truyền thông trở thành "mảnh đất" thu hút các bạn sinh viên.

Đi cùng với sự gia tăng cơ hội nghề nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cũng ngày một tăng theo. Đứng trước thách thức này, hàng loạt câu hỏi được đặt ra như có nên học ngành này không; học trong nước hay đi du học... Nhiều bạn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi cho con đường học tập và sự nghiệp.

Hiện nay, du học ngành truyền thông tại Hà Lan được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi đây là cái nôi của công nghệ sáng tạo và truyền thông. Nằm trong top 10 các nước có nền công nghiệp phát triển, Hà Lan còn nổi danh với nền giáo dục đứng thứ 3 thế giới. Mảnh đất muôn hoa này đã cho ra đời hàng nghìn thương hiệu trứ danh như Heineken, Dutch Lady, Philips, Shell…

Sau khóa học truyền thông tại các trường đại học ở Hà Lan, sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Với định hướng đào tạo chuyên sâu gắn liền thực tiễn, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và phát huy "không giới hạn" tính sáng tạo chủ động.

Một điểm cộng khi học truyền thông tại Hà Lan là chi phí phải chăng. Là một trong những quốc gia có mức sinh hoạt phí và học phí thấp tại châu Âu, Hà Lan là giải pháp kinh tế tối ưu khi đi du học. Ngoài ra, Chính phủ Hà Lan cũng luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên thông qua các chương trình học bổng và chính sách xã hội.

Tại Hà Lan có nhiều trường chuyên đào tạo ngành truyền thông nằm trong top 200 của bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2016. Trong đó, nhóm đại học nghiên cứu gồm: Leiden University, University of Groningen, Radboud University, University of Twente, Tilburg University; nhóm đại học khoa học ứng dụng gồm Hanze, HAN, Hague, Utrecht University of Applied Sciences.

Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam do Nuffic thành lập với mục đích quốc tế hoá nền giáo dục đại học của Hà Lan và tăng cường sự hợp tác về học thuật giữa các quốc gia trên thế giới. Tại đây, sinh viên Việt Nam sẽ được cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí về các ngành học tại Hà Lan. Liên hệ: phòng 901, lầu 9, Saigon Tower, quận 1, TP HCM. Email: info@nesovietnam.org. Tel: (08) 3 823 7174.

(Nguồn: Nuffic Neso Vietnam)