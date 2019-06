Du học Mỹ ngành Hệ thống thông tin máy tính

Ngành Hệ thống thông tin máy tính (CIS) thuộc nhóm ngành STEM - sinh viên có cơ hội ở lại Mỹ 3 năm sau tốt nghiệp theo chính sách OPT.

Trong thời đại 4.0, hầu hết quốc gia tập trung phát triển công nghệ để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội một cách hiệu quả, bền vững. Do đó, du học ngành Hệ thống thông tin máy tính - Computer Information System (CIS) là sự chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai. Không chỉ đứng trước cơ hội việc làm rộng mở, sinh viên tốt nghiệp ngành này còn có mức lương khởi điểm hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường lao động.

Ngoài ra, Computer Information System được xếp vào nhóm ngành STEM, nên sinh viên có cơ hội ở lại Mỹ 3 năm sau khi tốt nghiệp theo chính sách OPT.

Cơ hội nghề nghiệp ngành CIS

Sinh viên tốt nghiệp ngành CIS có cơ hội làm việc cho các công ty dịch vụ toàn cầu, tư vấn công nghệ thông tin, bệnh viện, các công ty quốc phòng, viễn thông, thiết kế web với các vị trí công việc:

- Chuyên viên phân tích kinh doanh;

- Chuyên viên phân tích hệ thống và dữ liệu;

- Chuyên viên phân tích và an ninh mạng;

- Quản lý dự án;

- Cố vấn rủi ro.

CIS tập trung vào việc phân tích dữ liệu, quản trị và vận hành hệ thống thông tin giữa các doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

Học ngành CIS tại Đại học James Madison

James Madison University - Đại học hàng đầu giảng dạy chuyên ngành CIS

- Top 2 đại học công lập tốt nhất khu vực phía Nam Mỹ (US News & World Report 2012);

- Liên tục giữ vị trí số một về đào tạo thạc sĩ trong các trường công lập khu vực phía Nam (US News & World Report);

- Khoa Kinh tế xếp hạng 17 phía Nam và hạng 70 các trường đại học Mỹ về chất lượng giảng dạy;

- Top 5% thế giới về giảng dạy kinh doanh;

- 96% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng;

- Top 25 trường được sinh viên yêu thích nhất.

Chương trình đào tạo CIS tại JMU được công nhận bởi Uỷ ban Công nhận máy tính ABET của Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong việc giảng dạy và đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Computer Information Systems từ JMU hiện giữ các vị trí quản lý cấp cao được xây dựng trên nền tảng vững chắc về kỹ thuật, kiến thức kinh doanh tích hợp và sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ mạng lưới cựu sinh viên.

Sinh viên thường được khuyến khích tham gia chương trình thực tập (internship) vào mùa hè giữa năm cơ sở và năm chuyên ngành (năm hai lên năm ba đại học) để học kinh nghiệm kinh doanh thực tế trong các lĩnh vự liên quan đến hệ thống thông tin máy tính.

Hội thảo du học Mỹ ngành Computer Information Systems

Tham dự hội thảo, bạn sẽ có cơ hội:

- Gặp gỡ đại diện Đại học Jame Madison - Mr. Tam (Program Assistant cho Center for Global Engagement, James Madison University);

- Tìm hiểu chương trình học và điều kiện đầu vào của ngành CIS;

- Cơ hội làm việc tại Mỹ cho sinh viên sau khi học xong;

- Cập nhật chính sách visa du học Mỹ;

- Được xét học bổng lên đến 8.000 USD từ Đại học Jame Madison;

- Được hỗ trợ 500 USD tiền vé máy bay từ Du học Quốc Anh IEC;

Diễn giả: Mr.Tam Nguyen đại diện James Madison University

- Hoàn tất chương trình Tú tài Quốc tế IB tại trường EF - New York với điểm GPA 4.0/4.0;

- Tốt nghiệp cử nhân JMU với 2 chuyên ngành Tài chính và Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Finance and Business Spanish);

- Thành tựu trong suốt thời gian học tại JMU;

- 2 năm làm Chủ tịch Hiệp hội sinh viên quốc tế của trường (President of the JMU International Student Association);

- 2 năm làm Chuyên viên Hỗ trợ sinh viên tại Trung tâm dịch vụ Đa văn hoá dành cho sinh viên của trường (Student Assistant for the Center for Multicultural Student Services);

- Hiện tại Tâm tiếp tục đóng góp sự hỗ trợ cho sinh viên học tập tại trường với cương vị Program Assistant cho Center for Global Engagement, James Madison University;

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h30 - 11h30, thứ Bảy, ngày 8/6

- Địa điểm: Văn phòng Du học Quốc Anh IEC, 17-19 Tôn Thất Tùng, quận 1, TP HCM

Đăng ký tham dự miễn phí hotline 0913.734.944 (Ms.Diễm) hoặc đăng ký online tại đây

Công ty Tư vấn Du học Quốc Anh IEC

