Du học Mỹ dưới góc nhìn của học sinh nội trú Mỹ

Tại triển lãm U.S Boarding Mini Fair 2019, du học sinh các trường THPT nội trú Mỹ chia sẻ những câu chuyện thực tế từ trải nghiệm của các em.

"U.S Boarding Mini Fair 2019" do các du học sinh đại diện là sự kiện mở màn trong chuỗi triển lãm các trường THPT nội trú Mỹ diễn ra vào tháng 11 hàng năm - một trong những triển lãm nội trú lớn nhất Việt Nam do AMVNX cùng Linden Tours phối hợp thực hiện

"U.S Boarding Mini Fair 2019" với sự tham gia của hơn 15 trường THPT Nội trú top tại Mỹ.

Triển lãm "U.S Boarding Mini Fair 2019" quy tụ những học sinh đang học tập và sinh sống tại các trường THPT Nội trú Mỹ top 15, top 50, top 100. Sự kiện nhằm mang đến cho phụ huynh và học sinh những câu chuyện thực tế từ chính trải nghiệm của du học sinh. Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh cũng có thể trực tiếp đặt câu hỏi, cập nhật thông tin đa chiều, thiết thực xoay quanh các chủ đề:

- Thế mạnh ngành học, học phí, tỷ lệ học sinh Việt Nam... của các trường tham dự triển lãm.

- Cơ sở vật chất, điều kiện khí hậu, thời tiết của mỗi vùng miền.

- Quy trình nộp hồ sơ nhập học, xin hỗ trợ tài chính, học bổng.

- Môi trường học thuật, văn hóa Mỹ...

Qua triển lãm, phụ huynh và học sinh sẽ có cái nhìn toàn diện và chân thực hơn về việc đi du học THPT nội trú Mỹ. Bên cạnh những kiến thức, kinh nghiệm của các bạn du học sinh đi trước, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của AMVNX sẽ giúp phụ huynh và học sinh lựa chọn được trường phù hợp với năng lực học tập của học sinh, khả năng tài chính của gia đình cũng như có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kế hoạch du học THPT nội trú Mỹ trong tương lai.

Danh sách dự kiến các trường tham dự U.S Boarding Mini Fair 2019:

1. Northfield Mount Hermon School

2. Cranbrook Schools

3. Cushing Academy

4. Fountain Valley School of Colorado

5. Miss Hall’s School

6. Miller School

7. Miss Porter’s School

8. Worcester Academy

9. Montverde Academy

10. Darlington School

11. Wasatch Academy

12. Foxcroft Academy

13. Linden Hall

14. Maumee Valley Day School

15. Besant Hill

16. Shattuck St. Mary's School

17. Lincoln Academy

18. Wayland Academy

19. Hawaii Academy

20. Pius X High School (Nebraska Program)

21. Lincoln Lutheran High School (Nebraska Program)

Và nhiều trường THPT nội trú Mỹ khác đang tiếp tục cập nhật.

Lịch sự kiện:

- Hà Nội : 15h - 18h, thứ Bảy, ngày 27/7 tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình. Đăng ký tại đây.

- TP HCM: 9h - 12h, Chủ Nhật, ngày 28/7 tại Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1. Đăng ký tại đây.

Mọi thông tin liên hệ: AMVNX Việt Nam Hà Nội: phòng 512 tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình; ĐT: 0243 759 1688 - 0243 759 1968; Email: info-hn@amvnx.com TP HCM: 31C Lý Tự Trọng, Bến Nghé, quận 1; ĐT: 02838 222 812 - 02838 222 807; Email: info-hcm@amvnx.com Website: www.amvnx.com Facebook: https://facebook.com/hocbongmyamvnx

(Nguồn: AMVNX Việt Nam)