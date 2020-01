Du học INEC là đối tác xuất sắc 2019 của ĐH James Cook Singapore

ĐH James Cook Singapore trao tặng danh hiệu Đối tác xuất sắc nhất Best Performing Partner 2019 trong hệ thống đối tác toàn Việt Nam cho INEC.

Đại học James Cook Singapore - top 2% đại học hàng đầu thế giới đã tổ chức hội nghị Đối tác thường niên từ ngày 10 đến 12/1 tại Crown Hotel Plaza với nhiều hoạt động tổng kết lại thành tích của năm cũ và chuẩn bị khởi động cho năm mới. Sự kiện có sự hiện diện của các đối tác cấp cao của trường từ khắp nơi trên thế giới.

Trong 3 ngày, các khách mời lần lượt tham dự các buổi tọa đàm giới thiệu, cập nhật thông tin tuyển sinh, dịch vụ từ các khoa, bộ môn, trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường. Đặc biệt, năm 2020 sẽ đánh dấu sự ra đời của nhiều khóa học mới trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật như an ninh mạng, khoa học dữ liệu, nuôi trồng thủy sản, internet vạn vật (IoT)... Đồng thời, các đối tác còn được mời tham quan cơ sở vật chất của trường cũng như lắng nghe các buổi thảo luận của sinh viên từ nhiều quốc gia, trong đó có đại diện từ Việt Nam.

Ông Chris Rudd - Hiệu trưởng Đại học James Cook Singapore phát biểu chào mừng tại Hội nghị đối tác cấp cao thường niên của trường.

Tại hội nghị, Đại học James Cook Singapore đã tổ chức đêm tiệc gala để gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ với những đối tác đã đóng góp tích cực cho công tác tuyển sinh và tư vấn của trường suốt năm qua. Cụ thể, trường trao tặng danh hiệu Đối tác xuất sắc nhất - Best Performing Partner 2019 trong hệ thống đối tác toàn Việt Nam cho Du học INEC. Theo đó, INEC cũng là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam 9 năm liền được Đại học James Cook Singapore trao giải thưởng xuất sắc.

Sinh viên Du học INEC được chọn làm đại diện sinh viên Việt Nam tại Đại học James Cook Singapore tham dự Students Panel Discussion của trường.

Trong mối quan hệ hợp tác hơn 10 năm với Đại học James Cook Singapore, INEC đã có đóng góp lớn trong việc làm cầu nối quan trọng gắn kết trường với phụ huynh, học sinh Việt Nam.

Đại diện Du học INEC chia sẻ, thành quả này là công sức của toàn bộ lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của INEC trong việc hỗ trợ du học sinh từ quá trình tư vấn, tìm hiểu về trường, ngành học đến hoàn thành thủ tục, hồ sơ một cách nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng.

Đại học James Cook Singapore trao giải thưởng Best Performing Partner 2019 cho đại diện Du học INEC.

Trong 9 năm liên tiếp, INEC lần lượt được trao hàng loạt giải thưởng quan trọng của trường, như hai lần được trao giải thưởng cao nhất trong hệ thống đối tác toàn cầu - "Best Agent of The Year" 2016, 2017, "Best Partnership 2013" (Đối tác tốt nhất), "Best Marketing Effort 2011" (Đại diện hỗ trợ marketing tốt nhất),"Best New Agent 2010" (Đại diện tuyển sinh mới tốt nhất)... Đến nay, INEC cũng là nhà tư vấn tuyển sinh tại Việt Nam được trao giải "Best Student Choice Award" do sinh viên Việt Nam của trường bình chọn.

Xem thêm hội thảo "Cơ hội chuyển tiếp 3 quốc gia tại Đại học James Cook Singapore"

Thông tin chi tiết liên hệ Du học INEC Tổng đài: 1900 636 990 Hotline Miền Bắc & Nam: 093 409 3311 - 093 409 4411 Hotline Miền Trung: 093 409 9070 Website: https://duhocinec.com/ Email: inec@inec.vn Đăng ký tư vấn du học Singapore tại: https://goo.gl/aI1NIH

(Nguồn: Du học INEC)