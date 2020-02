Du học INEC là đối tác tuyển sinh xuất sắc 2019 của ĐH Deakin

Ngày 10/2, đội ngũ Đại học Deakin có chuyến thăm Công ty Du học INEC - đại diện tuyển sinh và cũng là đối tác tuyển sinh xuất sắc của trường năm 2019.

Trong buổi gặp gỡ, ban quản lý tuyển sinh cùng các chuyên viên tư vấn của INEC đã cùng Đại học Deakin tổng kết thành tích nổi bật trong hoạt động tuyển sinh năm vừa qua, xúc tiến kế hoạch tuyển sinh năm 2020, tiếp tục xác lập những hỗ trợ của trường dành cho INEC.

Năm tuyển sinh 2019, INEC tiếp tục được trường công nhận là nhà tư vấn hàng đầu tại Việt Nam nhờ dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc học sinh chu đáo. Bà Mai Vĩnh Trinh (Quản lý tuyển sinh ĐH Deakin) đã đại diện trường trao giải thưởng "High Performing Agent 2019 - Golden Certificate" cho Du học INEC, ghi nhận đóng góp của đơn vị trong năm qua trong vai trò là cầu nối giúp gắn kết trường với phụ huynh và học sinh.

Những năm trước, INEC cũng được trường đánh giá là một trong những nhà tư vấn tốt nhất với các giải thưởng: "Top Performing Agent 2018", "Best Counsellor of The Year 2018", "Top Performing Agent 2017", "Top Representative Award 2016".

Đại diện Deakin (phải) trao giải thưởng đối tác tuyển sinh xuất sắc 2019 cho Du học INEC.

Giải thưởng "High Performing Agent" của Đại học Deakin

"High Performing Agent" là một trong những giải thưởng cao nhất được Deakin xác lập trong hệ thống giải thưởng trao cho các đối tác trên toàn cầu, dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe.

Chia sẻ trong buổi trao giải thưởng của INEC, bà Mai Vĩnh Trinh cho biết, cuối năm tài chính của Australia thường niên, trường sẽ dựa trên số lượng sinh viên tuyển được từ các công ty tư vấn du học để bình chọn ra công ty nào có thành tích tuyển sinh xuất sắc trong năm tài chính đó. Bên cạnh dựa trên số lượng sinh viên, trường còn có thêm một số tiêu chí như dịch vụ, mức độ chuyên nghiệp, khả năng tư vấn cũng như kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh, sinh viên của công ty tư vấn.

Ngoài ra, trường còn đánh giá thêm về công ty có tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, cung cấp, cập nhật thông tin về trường; số lượng sinh viên qua học tại trường có chất lượng cao không; thành tích học tập của các bạn như thế nào và khả năng thích nghi của các bạn khi qua Australia.

Deakin tham gia một hội thảo du học Australia do INEC tổ chức đầu năm 2019.

Mối quan hệ của ĐH Deakin và Du học INEC

Deakin thuộc nhóm 1% đại học tốt nhất thế giới, đồng thời là một trong 10 đại học công lập hàng đầu Australia (theo xếp hạng của QS và ARWU). Để trở thành đại diện tuyển sinh của trường, công ty tư vấn du học phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe.

Theo bà Mai Vĩnh Trinh, quy trình tuyển chọn đại diện tuyển sinh rất khó khăn và yêu cầu cao để đảm bảo chất lượng của trường trong quá trình tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên.

Công ty tư vấn phải đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ tư vấn viên, tầm nhìn và quan điểm của cả công ty cũng như dịch vụ tư vấn hỗ trợ, uy tín của mạng lưới các trường đối tác mà đơn vị đang sở hữu. Bên cạnh đó là chất lượng hồ sơ học sinh, đánh giá của học sinh lẫn phụ huynh sau khi sử dụng dịch vụ, mối quan hệ kết nối với sinh viên cả sau khi đi du học... "INEC đã xuất sắc vượt qua những tiêu chuẩn đó của Đại học Deakin để trở thành đại diện tuyển sinh chính thức tại thị trường Việt Nam", bà Mai Vĩnh Trinh khẳng định.

INEC sang thăm trường vào tháng 8/2019.

Hàng năm, Deakin đều gửi lời mời INEC sang thăm trường, tham quan cơ sở vật chất, môi trường học tập ở các khu học xá, thăm hỏi tình hình học tập của những học sinh mà INEC đã gửi đi du học, cũng như tham gia các buổi cung cấp thông tin mới về trường, chính sách visa du học Australia, việc làm, học bổng... Đại diện Deakin cho rằng, trải nghiệm thực tế qua mỗi chuyến thăm trường đi kèm những thông tin cập nhật thường xuyên giúp mỗi chuyên viên của INEC tự tin hơn khi tư vấn khóa học, hồ sơ visa, học bổng... cho phụ huynh và học sinh.

