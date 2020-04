Dự án 'trúng hai đích' của du học sinh Việt Nam

Chuyển 200.000 đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, học sinh, sinh viên sẽ được du học sinh chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ, xin học bổng du học.

Đó là một phần của dự án gây quỹ cộng đồng "Pay It Forward by du học sinh Việt Nam" do 5 du học sinh đang học tập và làm việc tại Mỹ, Thuỵ Sĩ và Việt Nam khởi xướng từ cuối tháng 3. Thông qua việc giúp đỡ bạn trẻ Việt Nam tiếp cận với các chương trình học bổng du học, dự án mong muốn đóng góp một phần vào quá trình phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam, đồng thời xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực của một bộ phận trước việc du học sinh về nước giữa đại dịch.

Trịnh Văn Lộc, 26 tuổi, ở Hà Nội, cựu thành viên chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) 2017, là người lên ý tưởng về dự án "một mũi tên trúng hai đích". Sau khi đọc các câu chuyện, ý kiến không hay về việc du học sinh về nước và những bạn mắc kẹt tại Pháp, Mỹ, anh đã nghĩ tới việc phải làm một điều gì đó để thay đổi góc nhìn của mọi người về du học sinh Việt đang học tập và sinh sống tại nước ngoài.

Logo dự án 'Pay It Forward by Du học sinh Việt Nam'. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Từng là thành viên nhiều chương trình của các tổ chức phi chính phủ, Lộc bắt đầu suy nghĩ về một dự án gây quỹ cộng đồng, nơi du học sinh Việt Nam thể hiện tình cảm với đất nước. Tìm khắp Facebook, Google, không thấy hội du học sinh nào có ý tưởng tương tự, Lộc tự nhủ phải thực hiện bằng được dự án này.

Đọc được câu chuyện hai lần mắc kẹt tại sân bay của Lê Thị Kỳ Duyên, sinh viên Đại học Texas tại San Antonio, Mỹ, anh liền liên hệ qua Facebook để chia sẻ ý tưởng. Cả hai nhanh chóng phác thảo về dự án. Lộc tiếp tục liên lệ với những du học sinh ở Mỹ, Thuỵ Sĩ và nhận được sự ủng hộ của ba người bạn là Bích Quân (sinh viên Đại học Fordham, Mỹ), Vy Võ (cựu sinh viên Baruch College, hiện làm việc tại New York) và Phương Thanh (sinh viên UBIS University Geneva, Thuỵ Sĩ).

Trong năm thành viên, hai người đang ở Mỹ, hai bạn khác đang cách ly tập trung tại Việt Nam, chỉ mình Lộc đang "cách ly xã hội" tại nhà ở Hà Nội. Nhóm bắt đầu bàn luận online qua Facebook, Zoom và Gmail từ tuần cuối tháng 3. "Dù lệch múi giờ, bạn làm việc online, bạn phải học trực tuyến cả sáng lẫn chiều, nhân sự lại ít, một bạn phải phụ trách tới 2-3 nhiệm vụ, chúng mình vẫn cố gắng sắp xếp để khởi động dự án đúng kế hoạch", Lộc chia sẻ.

Ngày 30/3, nhóm đăng bài đầu tiên lên trang Fanpage mới lập, chia sẻ rõ lý do, mục đích xây dựng dự án và được nhiều người hưởng ứng. Đăng bài tuyển tình nguyện viên tham gia để giúp dự án có sức lan tỏa và được nhiều người biết đến, chỉ trong một ngày, nhóm nhận tới hơn 100 đơn.

Ngày 2/4, đăng tải mẫu đơn tuyển mentor (người hướng dẫn), hơn 10 người đã đăng ký. Tất cả là du học sinh, cựu du học sinh có kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ, xin học bổng du học hay xin việc ở nước ngoài, muốn được chung tay hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam và góp phần đẩy lùi Covid-19.

Nhiều học sinh, sinh viên đã đăng ký trở thành mentee (người được hướng dẫn). Những bạn này sẽ nộp tối thiểu 200.000 đồng vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chụp ảnh phần xác nhận đã chuyển khoản và gửi tới dự án. Tùy vào mong muốn học ngoại ngữ, tìm kiếm học bổng, sửa CV, bài luận, các thành viên trong dự án sẽ ghép với mentor phù hợp để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm.

Mỗi học sinh, sinh viên là mentee sẽ có từ một đến ba buổi nói chuyện với các mentor trực tuyến thông qua ứng dụng như Facebook, Zoom, Google Classroom hay Skype. Các buổi nói chuyện có thể là 1-1 hoặc một người hướng dẫn 3-4 học sinh, sinh viên.

Lộc và nhóm dự án đặt mục tiêu có 50 mentor và 250 mentee đăng ký tham gia trong một tháng. Với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng một bạn, dự án có thể đóng góp ít nhất 50 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phòng chống Covid-19. "Chúng mình không nhận tiền ủng hộ từ học sinh, sinh viên mà yêu cầu chuyển khoản trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc nhằm tạo ra tính minh bạch cho dự án", Lộc nói.

Các sáng lập viên dự án 'Pay It Foward by Du học sinh Việt Nam' họp trực tuyến hôm 2/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Là người nhận lời tham gia dự án đầu tiên, Kỳ Duyên, sinh viên Đại học Texas tại San Antonio, tự tin đạt được mục tiêu đã đặt ra. Duyên chia sẻ từng rất buồn khi hai lần đặt vé về Việt Nam nhưng đều bị hủy và mắc kẹt ở Mỹ. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, Duyên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khiến gia đình em bận lòng. Em hy vọng thông qua dự án này có thể góp một chút công sức đẩy lùi dịch, đồng thời thay đổi góc nhìn của mọi người với du học sinh.

Dù đang sống ở tâm dịch New York và không có ý định về Việt Nam giữa lúc Covid-19 phức tạp, Vy Võ, thành viên dự án, cũng mong muốn xóa bỏ định kiến phiến diện, không đúng về du học sinh. "Rất nhiều bạn trong cộng đồng du học sinh xác định về Việt Nam sau khi học. Họ rất muốn đóng góp cho đất nước và phải về trong đợt dịch này vì nhiều lý do bất khả kháng. Họ cần nhận được sự cảm thông của cộng đồng thay vì những lời chỉ trích", Vy nói.

Phụ trách phần đối ngoại của dự án, hiện Vy đã liên lạc và nhận được sự hỗ trợ từ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ và một số tổ chức khác. Vy cũng liên hệ với hội du học sinh ở các nước châu Âu, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc để tìm kiếm những mentor chất lượng, góp phần giúp học sinh, sinh viên Việt Nam có mong muốn du học nhận được những chia sẻ tâm huyết.

Đến chiều 4/4, Covid-19 xuất hiện ở 207 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,1 triệu người nhiễm, hơn 59.000 người chết. Tại Việt Nam, 239 người bệnh, chưa ai tử vong.