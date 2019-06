Chủ nhật, 9/6/2019, 04:00 (GMT+7)

Động từ tiếng Anh về lau dọn và sửa chữa trong nhà

"Make the bed" là dọn giường, "take out the rubbish" chỉ hành động đổ rác, "wipe off table" là lau bàn.

STT Từ vựng Nghĩa 1 fold (the scarf) gập (khăn) 2 iron là 3 hang treo, móc 4 dry phơi, làm khô 5 make (the bed) dọn (giường) 6 change (the sheets) thay (vỏ gối) 7 vacuum hút bụi 8 take out (the rubbish/garbage) đổ (rác) 9 wipe off (the table) lau (bàn) 10 scrub chùi rửa 11 repair sửa chữa 12 tighten siết vào (vặn chặt ốc) 13 nail đóng đinh 14 drill khoan

Theo 7ESL