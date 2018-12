Điều máy bay, tàu cao tốc đưa đề thi THPT quốc gia ra các huyện đảo

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với bốn đại học trong tỉnh tổ chức 31 điểm thi với hơn 12.500 thí sinh tham dự.

Trong đó, đảo Lý Sơn có một điểm thi với 214 thí sinh. Thầy Võ Minh Phương - Hiệu phó trường THPT Lý Sơn cho biết, điểm thi sẽ nhận được đề trước một ngày so với đất liền. "Sáng 23/6, Trưởng điểm thi và công an sẽ có mặt tại Sở Giáo dục nhận đề thi, sau đó lên tàu cao tốc đưa về đảo", thầy Phương nói.

Tàu cao tốc sẽ vận chuyển đề thi THPT Quốc gia từ cảng Sa Kỳ về đảo Lý Sơn. Ảnh: Thạch Thảo.

Để đảm bảo an ninh, các giáo viên huyện đảo được điều động đi nơi khác. Khoảng 40 cán bộ, giáo viên từ đất liền được điều động ra Lý Sơn giám sát kỳ thi. "Chúng tôi đã lên kế hoạch bố trí nơi ở cho cán bộ coi thi, thanh tra... ở các nhà nghỉ, homestay và nhà dân", Hiệu phó trường THPT Lý Sơn cho biết.

Ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban in sao đề thi đã bắt đầu làm việc từ 14/6. Số lượng giấy in đề lên đến một tấn, các máy in phải chạy hết tốc độ trong gần 10 ngày để kịp gửi đề thi đến các điểm.

Ban in sao đề được cách ly toàn bộ với bên ngoài và được bảo vệ 3 vòng với an ninh, cảnh sát và nhân viên bảo vệ. "Cảnh sát thay phiên nhau còn an ninh không được rời vị trí hoặc thay phiên vì ở gần Ban in sao đề. Tất cả vật dụng đưa vào trong không được đưa ra ngoài đến khi kỳ thi kết thúc", Giám đốc Sở cho biết.

Về nhân lực cho kỳ thi, Sở Giáo dục cùng các đại học đã cử hơn 2.000 cán bộ coi thi, 73 cán bộ thanh tra. Để tránh việc lọt đề, giám thị đến phòng thi phải cất điện thoại vào hộp. Các thí sinh bị nghiêm cấm mang thiết bị cấm vào phòng.

Với 5 điểm thi ở miền núi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cho mượn 5 máy phát điện để đề phòng mưa giông, đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục cho biết, đề thi THPT quốc gia được vận chuyển, bảo mật ra Côn Đảo bằng máy bay như năm ngoái. "Trước ngày thi đầu tiên, cảnh sát cùng cán bộ Sở sẽ chuyển đề thi từ điểm sao in lên máy bay ra bàn giao cho điểm thi trên đảo", ông Giang nói.

Năm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 11.900 thí sinh dự thi THPT quốc gia, với 18 điểm thi ở hai thành phố, thị xã và các huyện.

Các điểm thi ở đất liền, đề và bài thi sẽ được giao nhận hàng ngày. Riêng Côn Đảo, toàn bộ bài thi được chuyển về đất liền bằng máy bay vào ngày cuối cùng của kỳ thi.

Tại Kiên Giang, năm nay toàn tỉnh có 13.532 thí sinh dự thi THPT quốc gia ở 26 điểm thi. Trong đó, huyện đảo Phú Quốc có 923 thí sinh ở hai điểm trường THPT Phú Quốc (632 học sinh) và trường THPT An Thới (291 học sinh).

Điểm thi trường THPT Phú Quốc sẽ có hơn 600 thí sinh dự thi. Ảnh: Cửu Long.

Để phục vụ công tác thi ở Phú Quốc, Cục Hàng không đã chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh này, bố trí chuyến bay riêng khoảng 85 chỗ để đưa đề thi, cán bộ coi thi và lãnh đạo điểm thi ra đảo. Sáng 23/6, chuyến bay sẽ cất cánh từ sân bay Rạch Giá và hạ cánh xuống Phú Quốc dưới sự giám sát của lực lượng an ninh.

"Việc này nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho đề thi cũng như đoàn công tác phục vụ kỳ thi trong điều kiện mưa to, gió lớn, việc di chuyển bằng tàu gặp khó khăn", ông Hoàng Hữu Thịnh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Kiên Giang nói.

Sở Giáo dục đánh giá, những năm gần đây, việc tổ chức thi tại đảo giúp thí sinh có điều kiện tốt để hoàn thành kỳ thi, không phải vất vả đi tàu vào đất liền ở trọ để thi như trước.

Từ 25 đến 27/6, gần 926.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Trong đó, hơn 237.000 em chỉ xét tốt nghiệp THPT, hơn 688.000 đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Mỗi tỉnh thành sẽ có một cụm thi, do Sở Giáo dục chủ trì, phối hợp với các đại học.