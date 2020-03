Điều kiện nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học

Học sinh quốc tịch Việt Nam, hiện học lớp 8, 9, 10 tại trường trung học trong nước, IELTS từ 5.5 hoặc tương đương... có cơ hội nhận học bổng.

Thông tin được bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand và bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand chia sẻ với độc giả VnExpress tại buổi Tư vấn trực tuyến "Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020" diễn ra lúc 9h-11h ngày 20/3.

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020 chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam, đang học tại Việt Nam, với 40 suất. Học bổng hỗ trợ 50% học phí năm đầu tiên tại New Zealand. Nếu học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong một năm đầu, các trường có thể xem xét cấp các học bổng cho năm học tiếp theo.

Dưới đây là phần giải đáp các thắc mắc từ độc giả của bà Bành Phạm Ngọc Vân và bà Ngô Thanh Tâm.

- Điều kiện như thế nào để được nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học NZSS? Cảm ơn. (Nguyễn Thị Hồng Phượng)

- Bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand:

Chào bạn, để được nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học cần một số điều kiện sau:

- Học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện học lớp 8, 9, 10 tại một trường trung học ở Việt Nam.

- Điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên (GPA ≥ 8.0).

- Trình độ tiếng Anh: IELTS ≥ 5.5 hoặc tương đương (ví dụ: PTE 42, TOEFL iBT 54, các chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương khác); tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE - môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160. Nếu học sinh muốn chứng minh trình độ tiếng Anh bằng một chứng chỉ khác ngoài các chứng chỉ hoặc điểm kể trên cần phải kèm thêm bằng chứng về việc quy đổi điểm tương đương với IELTS từ một nguồn đáng tin cậy.

- Con tôi không có thi đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 mà chỉ có chứng chỉ Toefl 80/120 thì có đủ điều kiện để xin học bổng không? Khi đi du học thì có chương trình dạy tiếng Anh thêm ở nước ngoài để hỗ trợ cho học sinh quốc tế nếu không theo kịp tiếng Anh không? (Mỹ Mỹ, 55 tuổi, Số 177 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand:

Chào chị,

Về trình độ tiếng Anh, học bổng NZSS linh động cho học sinh có thể nộp các chứng chỉ tiếng Anh khác có giá trị tương đương IELTS 5.5. Trong trường hợp con chị có chứng chỉ Toefl 80/120 (tức tương đương IELTS 6.5) thì đủ điều kiện để ứng tuyển học bổng này.

Con chị cũng cần đảm bảo điểm trung bình học tập (GPA) từ 8.0 trở lên.

Các trường trung học ở New Zealand đều có chương trình tiếng Anh ESOL để hỗ trợ kèm thêm cho học sinh quốc tế về tiếng Anh, giúp các em có thể tự tin theo kịp các môn học trong chương trình cũng như hòa nhập với môi trường học tập tại trường.

Chương trình ESOL có thể học ở lớp riêng hoặc giáo viên kèm riêng hoặc tổ chức theo thời gian biểu của lớp học bình thường.

Từ trái qua: bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand và bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand tư vấn cho độc giả về Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020.

- Học sinh đạt học bổng chính phủ này rồi thì có những chương trình hỗ trợ tài chính khác nữa không? (Lê Thị Diễm Ái, HCM)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào bạn,

Chương trình học bổng năm nay có 40 suất từ 40 trường trung học chất lượng tại New Zealand. Mỗi suất học bổng trị giá 50% học phí cho một năm học đầu tiên tại New Zealand. Đây đã là hỗ trợ về tài chính dành cho học sinh nhận học bổng. Do đó, học sinh và phụ huynh nên chuẩn bị mức phí học phí còn lại và chi phí sinh hoạt.

Mỗi trường sẽ có mức học phí khác nhau và mức học phí cũng có thể thay đổi theo các năm. Trung bình, học phí một năm ở trường công lập tại New Zealand khoảng 14.000 - 18.000 NZD (tương đương 200-250 triệu đồng). Thông tin chi phí tham khảo, phụ huynh và học sinh có thể xem giới thiệu của từng trường tại https://nzschoolscholarships.co.nz/danh-sach-truong/.

Chi phí sinh hoạt một năm tại New Zealand trung bình hiện là 15.000 NZD (tương đương khoảng 203 triệu đồng).

Bạn có thể tham khảo mức học phí và sinh hoạt phí này để chọn trường cho phù hợp.

- Cho con đi du học từ THPT tôi rất lo vì con còn bé quá. Nếu không có gia đình bên cạnh, nhà trường có hoạt động nào để chăm sóc bé, sát sao cùng với phụ huynh không? Tôi cũng quan tâm đến hoạt động ngoại khóa của NZ, có rất nhiều hoạt động thú vị bơi thuyền, đá bóng, leo núi... Khi học ở đây, tất cả học sinh quốc tế đều được chọn các môn ngoại khóa này phải không? Có tính chi phí thêm các hoạt động này không? (Ngọc Hà Phạm, 54 tuổi, 32 Đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào chị,

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên luật hóa bộ quy chế bảo trợ học sinh và sinh viên quốc tế. Trong đó quy định rất rõ các trường New Zealand cần đảm bảo chăm sóc, hỗ trợ cho học sinh quốc tế trong suốt quá trình học ở đất nước này, giúp học sinh có những trải nghiệm tốt nhất khi theo học tại đây. Trường đồng thời liên hệ chặt chẽ với phụ huynh và các công ty tư vấn du học, để có thể giải quyết kịp thời những nhu cầu cụ thể của học sinh cùng các vướng mắc có thể xảy ra.

Mỗi trường đều có bộ phận quốc tế cũng như giáo viên phục trách về lưu trú, tư vấn tâm lý để có thể hỗ trợ phụ huynh kịp thời.

Về hoạt động ngoại khóa ở trường New Zealand, tùy theo thế mạnh, vị trí địa lý, chương trình cụ thể của từng trường mà sẽ có những hoạt động khác nhau như: môn thể thao, âm nhạc, năng khiếu hoặc các hoạt động dã ngoại tìm hiểu trao đổi về văn hóa... Các hoạt động này miễn tính phí. Song, trường sẽ có một số môn ngoại khóa tính phí như: phí học các môn thể thao khoảng 20-80 NZD, còn chi phí âm nhạc thì tùy theo nhạc cụ...

- Chương trình ESOL cho học sinh quốc tế thì có tính chi phí vào chi phí học không. Nhận được học bổng NZSS thì có được học miễn phí thêm một số chương trình nào khác không? (Ngọc Hà Phạm, 54 tuổi, 32 Đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào chị,

Chương trình ESOL được thiết kế để hỗ trợ học sinh quốc tế về các kỹ năng tiếng Anh, giúp học sinh có thể tự tin tương tác nhiều hơn trong quá trình học cùng với các bạn học và giáo viên của mình. Đa phần chương chình này sẽ không tính phí. Tuy nhiên, một số trường có thể tính phí với các lớp học ESOL nâng cao.

Học bổng NZSS hỗ trợ 50% học phí năm đầu tiên tại New Zealand. Nếu học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong một năm đầu, các trường có thể xem xét cấp các học bổng cho năm học tiếp theo. Chị có thể tham khảo thêm thông tin từng trường tại trang web chính thức của học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học NZSS: https://nzschoolscholarships.co.nz/.

Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand.

- Tôi muốn hỏi về chỗ ở tại New Zealand, nhà trường sẽ sắp xếp hay phụ huynh tự liên hệ gia đình homestay ở New Zealand và chi phí thuê nhà có đắt không? (Ngọc Mỹ, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào bạn,

Ở New Zealand có ba hình thức lưu trú chính cho học sinh quốc tế bậc trung học: ở cùng với gia đình New Zealand (homestay), ký túc xá của trường (boarding house, hostel), ở cùng với người thân tại New Zealand.

Hình thức phổ biến nhất là homestay và nhà trường sẽ là người điều phối gia đình homestay. Khi học sinh đăng ký học vào một trường và lựa chọn chỗ ở homestay thì nhà trường sẽ dựa vào nguyện vọng của học sinh để lựa chọn phù hợp. Học sinh sẽ nhận được thông tin về gia đình homestay này trước khi lên đường đi du học.

Theo quy chế Bảo trợ học sinh quốc tế, các gia đình homestay sẽ được xem xét lại hàng năm và phải thông qua sự kiểm tra của cảnh sát (police vet).

Chi phí gia đình homestay vào khoảng 240 - 350 NZD (tương đương 3,3- 4,8 triệu đồng ) một tuần.

Mức homestay phụ thuộc vào từng thành phố hoặc trường mà bạn chọn, ví dụ như thành phố lớn thì có mức chi phí cao hơn thành phố nhỏ. Do đó, bạn có thể xem xét trường và khu vực có chi phí phù hợp nhất để đưa ra lựa chọn của mình.

- Thưa hai chị, nếu con tôi đạt học bổng Chính phủ New Zealand thì tôi là mẹ của bé có được đi theo giám hộ không? Cần có điều kiện gì? (Đỗ Bình An, 38 tuổi, HCM)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào chị,

Chính phủ New Zealand có chính sách cho cha mẹ theo làm giám hộ cho con khi đi du học cho đến khi con đủ 18 tuổi. Cha hoặc mẹ, người thân hợp pháp phải xin visa giám hộ để sống cùng và chăm sóc con trong thời gian lưu trú tại New Zealand. Thông tin về các điều kiện để xin visa, chị có thể tham khảo thêm trên trang web của Sở Di trú New Zealand.

- Nhờ các cô tư vấn giúp con cách nộp hồ sơ xin học bổng trực tuyến NSZZ? Con cảm ơn ạ. (Hồng Nhung, 13 tuổi, Đức Hòa, Long An)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào con,

Hồ sơ dự tuyển cần được nộp trực tuyến tại website: http://bit.ly/NZSS2020. Con có thể tạo tài khoản và điền từng phần trước, sau đó lưu lại và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho đến trước hạn cuối ngày 13/4/2020. Con có thể tham khảo hướng dẫn các bước điền hồ sơ tại đây: http://bit.ly/HDDiendon.

Con lưu ý những tài liệu chính cần phải nộp đính kèm bao gồm: bản gốc và bản dịch sang tiếng Anh có công chứng của bảng điểm học kỳ 1 (năm học 2019-2020) và bảng điểm năm học 2018-2019; chứng chỉ tiếng Anh (chấp nhận các chứng chỉ khác nhau chứng minh được trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên); video dài 1,5 phút bằng tiếng Anh giới thiệu bản thân và lý do con xứng đáng nhận học bổng NZSS.

Bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand.

- Nếu nộp hồ sơ xin học bổng thì ngày mấy mới có kết quả ạ. Em thấy tháng 7 bắt đầu đi học. Em đang học lớp 9 ở Việt Nam, nếu khoảng tháng 7 qua New Zealand, thì có được lên lớp 10 không ạ? (Nguyễn Thanh Mỹ Ngọc, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào em,

Dự kiến khoảng cuối tháng 5, ban điều hành học bổng NZSS sẽ bắt đầu công bố kết quả các bạn trúng tuyển học bổng. Học bổng NZSS cho phép học sinh Việt Nam có thể chọn bắt đầu nhập học vào tháng 7/2020 hoặc tháng 1/2021. Do đó tùy theo nhu cầu và kế hoạch của gia đình, em có thể chọn đợt nhập học phù hợp.

Em đang học lớp 9 ở Việt Nam, nên nếu nhập học vào tháng 7 năm nay thì sẽ vào học kỳ 3 của lớp 10 ở New Zealand. Còn nếu em nhập học vào tháng 1 năm sau thì em vào học kỳ 1 của lớp 11.

Ở New Zealand, trẻ con bắt đầu đi học lớp 1 ngay sau khi sinh nhật 5 tuổi, nên tuy New Zealand có 13 lớp nhưng cũng chỉ tương đương 12 lớp ở Việt Nam mà thôi. Một năm học ở đất nước này sẽ có 4 kỳ học bắt đầu tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

- Tôi thấy trong điều kiện xin học bổng có quay video dài 1,5 phút nêu rõ lý do tại sao xứng đáng được chọn trao học bổng NZSS. Cho tôi hỏi là video này mình tự quay ở nhà rồi gửi vào link nào ạ? Trong video tôi chỉ cần trả lời câu hỏi là vì sao xứng đáng hay có cần trả lời thêm gì không? Làm sao để tạo ấn tượng trong video này? (Ngô Vũ Phương, 45 tuổi)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào anh,

Anh có thể hướng dẫn con tự quay video ở nhà. Hiện tại, trong hướng dẫn đơn trực tuyến, chúng tôi yêu cầu đăng video trên Youtube hoặc Vimeo và gửi đường link của video khi nộp đơn trực tuyến. Nếu video này được bảo mật bằng password, anh lưu ý cung cấp password video trong đơn xin học bổng để hội đồng tuyển sinh nhà trường có thể xem video.

Câu hỏi "vì sao xứng đáng nhận học bổng" là gợi ý của Cơ quan Giáo dục New Zealand, tuy nhiên con của anh có thể tự do sáng tạo để thể hiện bản thân sao cho ấn tượng nhất, nhưng cần đảm bảo video không dài quá 1,5 phút.

Con của anh nên thể hiện rõ tính cách và cố gắng để cho hội đồng tuyển sinh nhà trường thấy được đa dạng những kỹ năng của con như khả năng nói tiếng Anh, khả năng thuyết trình và các năng khiếu khác.

- Ở cấp ba, New Zealand dạy theo hình thức tín chỉ, vậy học sinh vẫn phải đăng ký môn học như cách học đại học ở Việt Nam. Cụ thể, cách học tín chỉ này được thực hiện như thế nào? Và học sinh được đánh giá ra sao? (Kim Anh, Dĩ An, Bình Dương)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào bạn,

Học sinh cấp 3 ở New Zealand sẽ học theo hình thức tín chỉ bắt buộc và tự chọn để theo đó có thể chủ động lựa chọn môn học theo khả năng và sở thích của mình. Đồng thời cách này giúp học sinh sớm định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình học NCEA (National Certificates of Educational Achievement) tức Chứng nhận Quốc gia về Thành tích Giáo dục có nhiều cấp độ, học sinh có thể học các môn ở nhiều cấp độ khác nhau và tích lũy tín chỉ như sau:

- NCEA cấp độ 1: 80 tín chỉ từ các môn ở bất kỳ cấp độ nào, bao gồm kỹ năng Literacy và Numeracy ở cấp độ 1 (10 tín chỉ môn Literacy, và 10 tín chỉ Numeracy).

- NCEA cấp độ 2: 80 tín chỉ, trong đó ít nhất 60 tín chỉ từ các môn cấp độ 2 trở lên.

- NCEA cấp độ 3: 80 tín chỉ, trong đó ít nhất 60 tín chỉ từ các môn cấp độ 3 trở lên.

Khi học sinh theo học các môn học sẽ được đánh giá nhiều kỳ trong năm, thông qua các hoạt động khác nhau chứ không nhất thiết phải chờ đến thi cuối kỳ. Học sinh không chỉ được đánh giá dựa trên kiến thức đã học, mà còn từ các kỹ năng và cách ứng dụng những kiến thức đó.

- Cho tôi hỏi về một số trường ở New Zealand có học bổng NZSS dành riêng cho nữ sinh? Các trường nữ sinh ở New Zealand thì có khác gì so với các trường dạy cả nam sinh và nữ sinh hay không? (Tuyết Anh, quận 8, TP HCM)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào bạn,

Chương trình NZSS có chín trường dành riêng cho nữ sinh gồm Whangarei Girls' High School, Auckland Girls Grammar School, St Dominic's College, Wellington Girls' College, St Hilda's Collegiate School, Southland Girls High School, Tauranga Girls' College, Palmerston North Girls' High School, Whanganui Girls' College.

Việc lựa chọn học trường nữ sinh hoặc trường dành cho cả nam và nữ sinh phụ thuộc vào cá tính của bạn và nguyện vọng, sự tư vấn của gia đình bạn. Thường thì các trường dành riêng cho nữ sinh sẽ có những chương trình học là thế mạnh của các bạn nữ như thiết kế thời trang, nghệ thuật, các hoạt động ngoại khóa giúp phát triển quyền nữ giới.

Nhưng bạn cũng lưu ý thêm các trường nữ sinh vẫn có những bộ môn hoặc hoạt động như kỹ thuật, các môn thể thao chèo thuyền, khúc côn cầu... Hầu hết các trường nữ sinh có một trường nam sinh "kết nghĩa" và có thể học chung một số môn học, các hoạt động tình nguyện.

- Trường hợp học sinh đã học tại một trường phổ thông của New Zealand rồi thì có tham gia chương trình học bổng này được không? (Lala Lan, 40 tuổi, Phuong Tan Phu, Quan 7)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào chị,

Học bổng này chỉ dành riêng cho các em học sinh Việt Nam, đang học tại Việt Nam. Do đó, học sinh đã học tại một trường phổ thông của New Zealand không đáp ứng được điều kiện này chị nhé.

- Cho tôi hỏi khi học sinh đến New Zealand học thì được chọn những môn nào trong sáu môn, có những môn nào bắt buộc, môn nào tự chọn? (HoNgocHa, Dĩ An, Bình Dương)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào bạn,

Các môn học theo chương trình NCEA sẽ được phân chia theo nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học tư nhiên, khoa học xã hội, các môn nghệ thuật, môn giáo dục thể chất, những môn kỹ thuật - công nghệ, toán và thống kê, tiếng Anh, ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, Nhật, Maori... Tùy theo yêu cầu từng bậc học, các bạn sẽ học 5-6 môn bắt buộc. Các môn học tự chọn khá đa dạng, giúp bạn trẻ có thể thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc khám phá sở thích riêng của bạn như: chế tạo robot, khoa học về trái đất và vũ trụ, nhiếp ảnh, lập trình, báo chí và phát thanh, kịch nghệ, nông nghiệp, thiết kế thời trang...

Bà Bành Phạm Ngọc Vân (trái) và bà Ngô Thanh Tâm (phải) trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của độc giả về Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020.

- Học bổng Chính phủ New Zealand thì khác gì so với học bổng khác ở nước này? (Vân Nguyễn)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào em,

Ngoài Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) thì các trường trung học tại New Zealand cũng có các học bổng riêng của trường, mức học bổng sẽ tùy thuộc vào chính sách của từng trường.

Còn NZSS là sáng kiến của Cơ quan Giáo dục New Zealand, hiện chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam và hỗ trợ đến 50% học phí năm học đầu tiên. Bởi vì tổng chi phí du học trung học công lập ở New Zealand so với các quốc gia nói tiếng Anh khác đã rất hợp lý (học phí dao động từ 200-250 triệu đồng, chi phí sinh hoạt trung bình là 203 triệu đồng), nên NZSS là một học bổng hấp dẫn cho phụ huynh, học sinh Việt Nam.

- Cho con đi du học trung học khá sớm nên tôi lo con bị sốc văn hóa. Ở New Zealand tình trạng này có xảy ra thường xuyên hay không và tôi phải làm thế nào để giúp con tránh khỏi tình trạng này nếu con đi du học? (Như Hà, 32 tuổi, quận Gò Vấp, TP HCM)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào chị,

Sốc văn hóa là vấn đề được nhiều phụ huynh Việt Nam rất quan tâm vì điều này có thể xảy ra ở bất cứ bậc học và quốc gia nào khi học sinh đi du học. Để giúp con có thể tránh khỏi tình trạng này, chị nên đồng hành cùng con ngay từ những bức đầu trong hành trình chuẩn bị đi du học.

Đầu tiên, chị và con cần phải tìm hiểu kỹ về ngôi trường sẽ học, môi trường sống, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực đó nếu có và các thông tin về văn hóa, xã hội con người New Zealand. Chị cũng cần chuẩn bị cho con về mặt sức khỏe, tâm lý, thể chất và những kỹ năng sống cần thiết để con luôn ở trạng thái sẵn sàng nhất có thể.

Người dân New Zealand rất thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các du học sinh quốc tế. Các trường ở xứ sở này đều có chương trình Định hướng (Orientation) vào tuần lễ đầu tiên trước khi kỳ học chính thức bắt đầu, cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho học sinh. Đồng thời cũng có chương trình "Đôi bạn cùng tiến" (Buddy program) để các bạn hoặc anh chị đang học ở trường có thể hướng dẫn và hỗ trợ học sinh mới vào trường. Nếu được, chị nên sắp xếp cho con sang New Zealand trước 1-2 tuần khi kỳ học bắt đầu để làm quen với môi trường tại đây.

Ngoài ra, chị cũng khuyến khích con tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm ở trường để kết bạn và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây cho cuộc sống của con vẫn đầy màu sắc và vui vẻ, vơi đi nỗi nhớ nhà.

- Cho tôi hỏi một số trường có đào tạo chương trình dự bị ở bậc trung học. Bạn tôi bảo nếu học dự bị ở trung học thì có thể rút ngắn thời gian ở đại học có đúng vậy không? Chi phí học dự bị có tính vào chi phí học tập ở trường không? (Trần Ngọc Mai, 45 tuổi, Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)

- Bà Bành Phạm Ngọc Vân:

Chào bạn,

Tùy theo yêu cầu đầu vào của từng trường, học lực và trình độ tiếng Anh của học sinh mà trường sẽ tư vấn học sinh phù hợp với lớp nào, bậc học nào khi chuyển tiếp sang học ở New Zealand. Thông thường, các trường sẽ xếp lớp theo độ tuổi và lực học của học sinh nên không cần thiết phải học lại cấp lớp ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số trường sẽ yêu cầu học sinh theo học chương trình dự bị trung học (High school preparation) hoặc tiếng Anh dự bị trước khi vào chương trình chính để giúp học sinh tiếp cận và bắt kịp nhịp học tốt hơn, chứ không giúp rút ngắn chương trình và thời gian học đại học sau này.

Bạn có thể tham khảo thông tin cụ thể từng trường và liên hệ các trường để tư vấn cụ thể cho trường hợp của mình. Thông tim thêm các vấn đề về du học New Zealand, bạn tham khảo tại website: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/.

- Con tôi đi du học New Zealand ở cấp ba thì cơ hội vào đại học thế nào? Tôi nghe nói New Zealand học đến lớp 13 còn ở đại học thì chỉ học 3 năm. Trong khi học cấp ba còn phải học về Kinh tế, Kinh doanh nữa và có áp lực học hành ở cấp ba hay không? Cho tôi hỏi một số môn học ở New Zealand trong chương trình cấp ba? (Thu Thao, Đồng Nai)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào chị,

Tại New Zealand, ba năm cuối cấp (lớp 11, 12, 13) học sinh sẽ học để đạt chứng nhận NCEA (National Certificates of Educational Achievement) tức Chứng nhận Quốc gia về Thành tích Giáo dục. Ở lớp 11, học sinh sẽ học ba môn bắt buộc là tiếng Anh, Toán và Khoa học, học sinh có thể chọn một đến hai ba môn học khác trong một học kỳ. Lớp 12, 13, học sinh không có môn học bắt buộc, có thể lựa chọn sáu môn học bất kỳ.

Những môn học tại ba lớp 11, 12, 13 này, học sinh sẽ học theo tín chỉ và dùng kết quả học tập này để xin xét tuyển vào đại học. Nhà trường có giáo viên tư vấn hướng dẫn cho học sinh để giúp các em định hướng và lựa chọn môn phù hợp mà có thể nộp đơn vào ngành học mình mong muốn ở bậc đại học.

Kinh tế, Kinh doanh cũng là lựa chọn môn học ở New Zealand. Nhưng mỗi học kỳ chỉ có sáu môn học nên học sinh sẽ không chịu áp lực học tập quá nhiều do đó, chị không cần quá lo lắng về điều này. Một số môn học trong chương trình cấp ba ở New Zealand có thể kể đến như Ngôn ngữ, Khoa học, Toán và Thống kê, Khoa học Xã hội, Kỹ thuật... và một số môn học khác như Hải dương học, Khoa học Vũ trụ, Thiết kế Đồ họa, Nghệ thuật thị giác...

Học sinh quốc tế học tại New Zealand bậc trung học và đạt chứng chỉ NCEA cấp độ 1, 2, 3 với mức điểm phù hợp sẽ được xét tuyển vào các trường đại học cũng như cơ hội xin học bổng đại học tại New Zealand như các học sinh bản xứ. Ngoài ra, NCEA được công nhận rộng rãi tại Australia và nhiều quốc gia khác.

Bà Ngô Thanh Tâm.

- Xin cho em hỏi có điều nào giúp hồ sơ của em vượt trội hơn không ạ? Ngoài ra, học sinh trung học có được phép làm thêm không ạ? Đó là những việc gì và có quy định nào không? Em cảm ơn. (Ngọc Tú, Q.10, Tp.HCM)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào em,

Để giúp hồ sơ xin học bổng vượt trội hơn, em có thể lưu ý đầu tư vào việc quay video. Ngoài ra, nếu em có những thành tích ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế hoặc những phát minh, sáng chế liên quan đến học tập, em có thể gửi kèm bản scan giấy tờ để chứng minh, kèm với bảng điểm học tập.

Học sinh trung học trên 16 tuổi và đang học lớp 12 hoặc 13 tại New Zealand có thể làm việc 20 giờ một tuần trong năm học hoặc toàn thời gian vào lễ giáng sinh hoặc năm mới. Tuy nhiên, các em học sinh dưới 18 tuổi phải có được sự cho phép của nhà trường và bố mẹ, thể hiện dưới dạng văn bảng. Các công việc tùy thuộc vào từng học sinh, có thể bao gồm làm thêm tại các cửa hàng, thực tập tại công ty, tình nguyện tại các tổ chức địa phương...

- Con có thể chọn để nộp xin học bổng cho nhiều trường cùng một lúc không? Nếu rớt trường này thì có xin trường khác được không ạ? Các trường có đòi hỏi cao hơn không cô? Năm ngoái, con xin học bổng đi học châu Âu mà rớt một lần rồi nên lần này con không tự tin lắm ạ? (Chí Thiện, 13 tuổi, TP Đà Lạt)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào con,

Khi con nộp học bổng NZSS, con cho chọn một trường trong danh sách 40 trường. Tuy nhiên, con có thể lựa chọn đồng ý nhận học bổng từ trường khác ngoài trường điền trong đơn. Như vậy, nếu con không thành công với lựa chọn trường của mình, con vẫn có cơ hội nhận được học bổng từ một trường khác.

Vì năm nay học bổng NZSS có 40 suất học bổng nên cơ hội sẽ nhiều hơn cho học sinh. Vì vậy, con hãy tự tin lên nhé. Chúc con thành công.

- Con tôi có thiên hướng về nghệ thuật thì nên chọn các trường trung học nào của New Zealand có thế mạnh đào tạo các ngành học này. (Thị Hoa, 55 tuổi, Vĩnh Long)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào chị,

Con của chị có năng khiếu về âm nhạc, mỹ thuật, thể thao... có thể chọn những trường có thế mạnh đào tạo về lĩnh vực này. Ví dụ trường Burnside High School (Christchurch) có chương trình đào tạo chuyên sâu về âm nhạc; Elim Christian School (Auckland) mang đến chương trình học thuật, thể thao, nghệ thuật và văn hóa chất lượng cho học sinh.

Tauranga Girl’s College (vùng Vịnh Plenty) giảng dạy những môn học như Khiêu vũ, Âm nhạc Đương đại, Sản xuất phim và Truyền thông... Palmerston North Girls’ High School (Palmerston North) còn dành các suất học bổng dành cho các em có năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc và thể thao.

Papanui High School (Canterbury) với thế mạnh đào tạo các môn học sáng tạo và thực hành như Nghệ thuật, Khiêu vũ Nhảy múa, Kịch nghê, Âm nhạc, Nhà hàng Khách sạn.

Chị có thể tải cẩm nang học bổng với đầy đủ thông tin các trường tại link bit.ly/CamnangNZSS2020.

- Em học lớp 9 và muốn tìm học bổng để học THPT. Em cần phải chuẩn bị gì cho hành trang du học sắp tới. Em cảm ơn. (Ngô Thị Trúc Quỳnh, 15 tuổi, 32 Yết Kiêu 1 Thành Phố Nam Định)

- Bà Ngô Thanh Tâm:

Chào em,

Nếu em đang học lớp 9 và đáp ứng các điều kiện nhận học bổng năm nay thì có thể nộp đơn trước ngày 13/4/2020. Em có thể tham khảo điều kiện nhận học bổng tại website chính thức của chương trình https://nzschoolscholarships.co.nz/. Ngoài ra, Cơ quan giáo dục New Zealand có website riêng về việc học và sinh sống ở New Zealand, em có thể xem thêm tại https://www.studyinnewzealand.govt.nz/.

40 suất học bổng đến từ các trường Trung học tại New Zealand sẽ là bước đệm cho các bạn học sinh Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nền giáo dục thuộc hàng top đầu thế giới với sự đa dạng về chương trình giảng dạy, vị trí địa lý từng khu vực, cũng như khả năng tài chính phù hợp.

Trong ba năm liên tiếp 2017-2019, New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh dẫn đầu về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Educating for the Future Index) trên bảng xếp hạng của The Economist Intelligence Unit. Thêm vào đó, trang Educations.com bình chọn New Zealand là điểm đến du học yêu thích nhất năm 2019. Vì vậy, học bổng NZSS mở ra cơ hội cho học sinh nói chung và Trúc Quỳnh nói riêng có thể trải nghiệm nền giáo dục chất lượng. Chúc em thành công.

VnExpress