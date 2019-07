Điểm sàn xét tuyển Học viện An ninh, Cảnh sát nhân dân

Ngày 23/7, Học viện An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2019. Mức sàn đối với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Anh) của nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa) ngành An toàn thông tin là 17,75; tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 18.

Để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, ngoài đạt điểm sàn, thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) ở mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển.

Năm 2018, điểm chuẩn vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân dao động 24,2-26,1, tùy từng tổ hợp và đối tượng, trong đó điểm chuẩn cao nhất thuộc khối D01, đối tượng nữ. Với chương trình gửi đào tạo ngoài ngành, điểm đầu vào là 18,45.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường năm 2017. Ảnh: Giang Huy

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn vào tối qua (22/7). Với nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát ở cả phía Bắc và Nam, ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển là 17,75, nhóm gửi đào tạo đại học ngành Y là 18, điểm từng môn phải đạt từ 5 trở lên. Trường sử dụng các tổ hợp xét tuyển giống Học viện An ninh nhân dân.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 27,15, tổ hợp A01 với thí sinh nam; thấp nhất là 24,15, tổ hợp C03. Nhóm gửi đào tạo ngành Y lấy điểm chuẩn là 18,45.

Đại học Phòng cháy chữa cháy trước đó thông báo mức điểm sàn xét tuyển là 17,75 đối với hệ chính quy trong ngành công an, hệ dân sự là 14.

Năm 2019, Bộ Công an giao 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công an nhân dân, trong đó 1.200 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu trung cấp. Ở hệ đại học, Học viện An ninh nhân dân tuyển 375 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 675, Đại học Phòng cháy chữa cháy 150 chỉ tiêu.