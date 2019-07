Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội từ 18 đến 20

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn ngành sư phạm

Ngày 21/7, một ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019, Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển vào trường với ba nhóm ngành cụ thể.

Ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là 20, bao gồm Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học và Sư phạm Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh), Sư phạm Tiếng Anh.

Các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non - Sư phạm Tiếng Anh có mức sàn là 18,5. Các ngành còn lại là 18 - bằng mức điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đối với các ngành ngoài sư phạm, điểm sàn là 16. Mức điểm này gồm tổng ba môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Năm 2019, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 3.675 chỉ tiêu. Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường dao động 16-24,8, trong đó, ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh, tổ hợp D01 lấy điểm cao nhất. Các ngành ngoài sư phạm thường có điểm chuẩn thấp, ví dụ Công tác xã hội, Toán học, Văn học, Công nghệ thông tin, Việt Nam học hay Tâm lý giáo dục.