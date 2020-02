Điểm mới của 'An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai'

Thay vì nhận bài thi bằng giấy, năm nay, ban tổ chức nhận bài trực tuyến, nhằm ứng phó linh hoạt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, học sinh và giáo viên lấy đề thi, làm bài và nộp trên website. Sau vòng sơ loại, ban tổ chức sẽ chọn ra 30 giáo viên THPT và 12 giáo viên THCS có bài thi xuất sắc vào vòng chung kết, với nội dung là xây dựng kế hoạch bài giảng và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Bên cạnh đó là 32 học sinh THPT và 15 học sinh THCS với hình thức trả lời trực tiếp kiến thức và tình huống về an toàn giao thông dự kiến diễn ra vào tháng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Lê Hữu Phúc - Phó Tổng giám đốc thứ nhất HVN trao giải cho giáo viên xuất sắc.

Cấp trung học cơ sở, có 385 giải dành cho học sinh gồm năm giải nhất, 70 giải ba, 300 giải khuyến khích; 222 giải thưởng dành cho giáo viên gồm ba giải nhất, chín giải nhì, 60 giải ba và 150 giải khuyến khích. Cấp trung học phổ thông có 1.232 giải thưởng dành cho học sinh gồm 12 giải nhất, 20 giải nhì, 200 giải ba và 1.000 giải khuyến khích; 310 giải dành cho giáo viên gồm một giải xuất sắc, chín giải nhất, 20 giải nhì, 80 giải ba và 200 giải khuyến khích.

Giải xuất sắc nhận phần thưởng là một chiếc xe máy Honda và mũ bảo hiểm Honda, giải nhất là laptop, giải nhì nhận máy tính bảng, giải ba nhận điện thoại di động và giải khuyến khích là mũ bảo hiểm Honda. Giáo viên và học sinh cập nhật thông tin hội thi trên website.

Hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh cấp THCS và THPT. Chương trình do công ty Honda Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An phối hợp triển khai từ năm 2011.

Đến nay, chương trình đã triển khai phổ cập tới tất cả học sinh trung học phổ thông 63 tỉnh thành và 40 tỉnh thành cho học sinh cấp trung học cơ sở. Năm học 2019-2020, có hơn 2,6 triệu học sinh trung học phổ thông và hơn bốn triệu học sinh trung học cơ sở tham gia các tiết học giáo dục an toàn giao thông.

Thế Đan