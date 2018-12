Điểm khác biệt của giáo dục Israel

Những năm 2000, thế giới biết đến Israel với sự bùng nổ của trên 3.000 công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu công nghệ cao. Đất nước 68 tuổi này có ngành công nghệ giáo dục (EdTech) khá đặc biệt.

Tại Israel có khoảng 150 công ty hoạt động trong lĩnh vực EdTech. Năm ngoái, Oxford University Press đã hợp tác với 3 công ty của Israel là Tiny Tap, Total Boox and KIDOZ nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống dịch vụ giáo dục trực tuyến. Tại Việt Nam, EdTech đã hợp tác với Anh ngữ Việt Mỹ - VATC thông qua dự án dạy học tiếng Anh bằng công nghệ kỹ thuật số Time To Know cho trẻ em.

Lễ ký kết triển khai giải pháp học tiếng Anh - Time To Know tại Việt Nam giữa EdTech và Anh ngữ Việt Mỹ VATC.

Kỹ sư công nghệ là những nhà giáo dục

Trong thập kỷ trước, với sự hỗ trợ của chính phủ Israel, nhiều kỹ sư công nghệ cao đã chuyển sang lĩnh vực giáo dục, với mong muốn đổi mới trong cách dạy học truyền thống. Phần lớn nhân lực của EdTech xuất thân từ môi trường quân ngũ. Với áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ, binh lính Israel đã sáng tạo để tiếp cận với nhiều loại hình công nghệ cao - những kiến thức cần thiết cho việc khởi nghiệp của họ sau này.

Vì vậy hệ thống giáo dục Israel như một dự án khởi nghiệp khổng lồ. Nhờ lợi thế kích cỡ hệ thống giáo dục nhỏ do dân số ít, nên việc thẩm định các EdTech mới sẽ ngắn hơn. Đặc biệt, Israel là một đất nước đa văn hóa, ngôn ngữ nên EdTech của Israel dễ dàng phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới.

Chương trình Time To Know

Time To Know là phương pháp học tiếng Anh theo tư duy của người Do Thái, dành cho trẻ từ 6-14 tuổi. Điểm khác biệt của chương trình này là khuyến khích học sinh tư duy độc lập, học tập dựa trên sự khám phá và hoạt động nhóm. Ngoài việc cung cấp nền tảng kiến thức cho học sinh, dự án này còn hướng học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết để hội nhập toàn cầu như hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng máy tính, tư duy độc lập.

Đại diện trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ cho biết đây là dự án do ông Shmuel Meitar - đồng sáng lập công ty công nghệ cao Amdocs, đưa ra từ năm 2005. Meitar đã bỏ ra 60 triệu USD đầu tư cho dự án nhằm thay đổi hệ thống giáo dục truyền thống tại Israel.

Đến năm 2010, công ty của ông có 350 nhân viên, trong đó có 120 chuyên gia sư phạm phụ trách nội dung, 60 chuyên gia đồ họa, họa sĩ và 80 chuyên gia kỹ thuật. Năm 2008, sau nhiều thử nghiệm, chương trình được áp dụng cho hàng trăm trường học với hàng nghìn học sinh tại Israel và năm 2009 đã mở rộng thị trường ra các trường học tại Mỹ.

Sau 11 năm, Time To Know có mặt tại nhiều nước như Mỹ, Hàn Quốc, Peru, Brazil và Việt Nam ở nhiều cấp giáo dục như tiểu học, trung học cơ sở, đào tạo nghề và đại học.

Chương trình Time To Know tại Mỹ hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngành EdTech của Israel mặc dù đã gặt hái được không ít những thành công tuy nhiên những ứng dụng hiện tại chủ yếu dựa trên kiến thức về khoa học giáo dục và tâm lý học. Lĩnh vực nghiên cứu mới như phân tích dữ liệu và nghiên cứu não bộ đang là mục đích hướng tới của lĩnh vực EdTech.

Ngọc Anh