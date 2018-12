Điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân cao nhất là 24,55

Ngày 6/8, Đại học An ninh nhân dân công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Năm nay, trường chỉ tuyển duy nhất ngành Nghiệp vụ An ninh với 165 chỉ tiêu. Chương trình gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an, trường có 10 suất.

Sinh viên khối trường Công an nhân dân.

Cụ thể điểm chuẩn xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh của Đại học An ninh nhân dân cao nhất là 24,55 đối với thí sinh nữ ở tổ hợp khối D1 (Toán - Ngữ văn - tiếng Anh). Năm ngoái, cùng đối tượng và khối thi này, trường lấy 27,25 điểm.

Điểm chuẩn dành cho nữ khối C03 (Ngữ văn - Toán - Lịch sử) là 24,25, thấp hơn 2 điểm so với chuẩn năm trước. Với tổ hợp khối A1 (Toán - Lý - Anh) của nữ, mức trúng tuyển là 24,3, giảm 4,2 điểm so với năm 2017.

Điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển đối với thí sinh nam là khối A1 23,9; khối C03 23,6 (tiêu chí phụ là tổng điểm 3 đạt 21,1); khối D1 là 22,95 điểm (tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt 22,2).

Với thí sinh gửi đào tạo ngoài ngành vào Đại học An ninh nhân dân, điểm trúng tuyển là 18,45.