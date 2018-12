Đến Điện Biên gặp cô bé chịu nhiều thiệt thòi

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Từ thành phố Điện Biên Phủ theo quốc lộ 279 lên huyện Tủa Chùa 130 km, dọc hai bên đường là những mái nhà của người Thái lúc ẩn, lúc hiện trong nắng mai như những bức tranh thiên nhiên sống động và đẹp mắt. Đến thị trấn vào quá trưa, nhưng tôi vẫn tìm đến ngôi trường Tiểu học Tủa Chùa, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên - nơi có cô bé Trịnh Huyền Thảo My đang theo học lớp 3.

Năm Thảo My lên 3, cái tuổi dễ thương và đáng yêu nhất của trẻ nhỏ. Nhưng với bản thân, Thảo lại chịu nhiều thiệt thòi khi phải ở trong cảnh gia đình ly tán. Vì nhiều lý do, bố mẹ Thảo My quyết định ly hôn, từ đó bé ở với mẹ trong căn nhà thuê chật chội. Lúc đó, bé vẫn nghĩ bố đi làm ăn xa, nên chỉ Tết mới về thăm em được. Do thiếu vắng tình thương yêu và chăm sóc của bố đã khiến cô bé Thảo My luôn khát khao được ở trọn vẹn bên cả bố và mẹ dù chỉ một ngày. My chỉ ước sao lúc nào cũng là Tết để được gặp bố.

Những tưởng sự không may ấy đã kết thúc, vì dù sao bé vẫn được mẹ hết lòng yêu thương và chăm sóc, nhưng thật đau lòng khi giờ đây Thảo My lại phải chịu tiếp cảnh mồ côi mẹ. Tháng 5 vừa qua, trên đường đi làm, mẹ của Thảo My không may bị tai nạn bất ngờ và qua đời khi còn rất trẻ, bỏ lại cô con gái nhỏ vừa tròn 8 tuổi bơ vơ, lạc lõng trên cõi đời. Thảo My bé bỏng còn chưa kịp hiểu chết là thế nào, chỉ biết mẹ cứ nằm đó mà em gọi hoài không trả lời như mọi ngày. Cũng từ đó, mẹ em đi mãi không về.

Mất mẹ là một cú sốc lớn đối với Thảo My. Cô bé thẫn thờ ra vào, khóc lóc đòi mẹ và không chịu ăn uống. Do bố đi làm ăn xa, không có điều kiện thăm nom nên bác của bé thương quá, liền đưa Thảo My về nhà chăm sóc. Ở nhà bác, Thảo My rất ngoan ngoãn, tự lập, nhưng bác cũng khó khăn, vất vả khi phải lo cho con và cháu. Bố của Thảo My đi làm thuê với đồng lương chỉ nuôi đủ bản thân, không hỗ trợ để chị nuôi con được. Tuy chịu thiệt thòi nhưng Thảo My rất chăm chỉ, chịu khó và hiếu học. Năm nào cô bé cũng được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Tôi thương My mới 8 tuổi mà phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Khi bé, My đã không được ở gần bố và bây giờ lại tiếp thêm nỗi đau mất mẹ. Chắc cũng vì hoàn cảnh mà Thảo My có phần trầm tính, nhút nhát hơn so với bạn bè của mình. Thời gian qua đi, nỗi đau nào cũng nguôi, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, Thảo My lại ngân ngấn nước mắt và nghẹn ngào: “Cháu nhớ mẹ lắm. Cháu chỉ mong được ở với mẹ”.

Xót xa thay khi chẳng bao giờ My được nghe tiếng mẹ đáp trả thêm lần nào nữa. Mong chương trình hỗ trợ để tiếp thêm nghị lực và động viên tinh thần cho Thảo My vượt qua khó khăn, vững bước tới trường.

Phạm Thị Dịu