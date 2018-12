Đề Văn vừa sức, nhiều thí sinh ra sớm

Đề thi và gợi ý môn Văn kỳ thi THPT quốc gia

9h30 sáng 2/7, kết thúc hai phần ba thời gian làm bài thi môn Văn, gần một trăm thí sinh tại điểm thi Đại học Công nghệ TP HCM (cụm thi Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM) bước ra cổng trường.

Theo nhiều thí sinh, đề Văn không nhiều bất ngờ. Riêng phần đọc hiểu với 8 câu hỏi nhỏ đã "làm khó" nhiều thí sinh. "Câu hỏi về biện pháp tu từ và phương thức biểu đạt của phần đọc hiểu khó, em xác định sai mất", Thanh Nhàn (ngụ quận Thủ Đức) cho biết. Trong khi đó, phần làm văn với 7 điểm, gồm hai câu hỏi được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức.

Nhiều thí sinh rời điểm thi Đại học Công Nghệ TP HCM sớm. Ảnh: Mạnh Tùng

Trái với dự đoán câu nghị luận xã hội sẽ đề cập các vấn đề thời sự, đề Văn lại yêu cầu bàn luận về quan điểm Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí giúp họ được là chính mình. Trúc Nhi (ngụ quận Thủ Đức) cho rằng, quan điểm này rất hay, tuy không thời sự nhưng phù hợp với lứa tuổi thanh niên. "Em đồng ý với quan điểm này và viết bài rất hăng say, không mất nhiều thời gian suy nghĩ, phân tích đề", Nhi nói.

Tại một số điểm thi như Đại học Sài Gòn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm TP HCM (quận 5), khoảng 9h45 đã lác đác thí sinh rời phòng. Các em nhận định đề không khó, nếu học kỹ, bám sát chương trình dễ đạt trên điểm trung bình. Riêng phần đọc hiểu chỉ 3 điểm nhưng có 2 phần, tổng cộng đến 8 câu hỏi khá dài và mất thời gian.

Nữ sinh Nguyễn Mai Hoa nói rằng mất gần một giờ để đọc, hiểu và làm được phần một dù phần này chỉ 3 điểm. "Phần nghị luận và hình tượng Vợ nhặt em học ôn khá tốt nên có thể yên tâm, chỉ mong đạt được 7 điểm Văn vì em dự định nộp hồ sơ vào khối xã hội", Hoa nói.

Đa số thí sinh Cần Thơ khi được hỏi đều nhận định đề thi Văn không khó. "Em làm xong bài sau hai tiếng rưỡi. Em thích nhất là câu bàn luận về sự hèn nhát, giúp thí sinh có cơ hội nói lên chính kiến của mình trong quyết tâm bảo vệ lẽ phải, sự công bằng cho bản thân cũng như mọi người; bác bỏ, khắc phục sự yếu đuối, nhút nhát của mình", thí sinh Lê Thị Mộng Hoa, quận Thốt Nốt, nói.

Sáng 2/7, thí sinh Hà Nội trải qua 180 phút làm bài thi môn Văn trong tiết trời dịu mát. Tại điểm thi Đại học Sư phạm (Xuân Thủy, Cầu Giấy), còn hơn 30 phút nữa mới kết thúc giờ làm bài nhưng thí sinh đã ồ ạt ra khỏi phòng.

Thí sinh thi tại điểm Đại học Sư phạm. Ảnh: Giang Huy.

Một số em thi khối B đánh giá đề Văn không khó. "Phần nghị luận nói về sự hèn nhát và sự dũng cảm, em lấy dẫn chứng về người nghiện ma túy. Nếu có can đảm thì vượt qua để trở lại cuộc sống bình thường, nếu không thì tiếp tục sa lầy. Còn tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân em cũng ôn nên làm tốt", Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (THPT Sơn Tây) cho biết.

"Đề không bất ngờ, không có sự đột phá" là nhận xét chung của ba nam sinh Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Trường Giang và Phan Anh Tuấn (THPT Sơn Tây). Đạt cho hay phần em viết thoải mái nhất là nghị luận xã hội nói về sự dũng cảm và hèn nhát của con người. Nội dung đó không có gì mới song phù hợp với người trẻ đang bước vào đời như em.

Lưu Quỳnh An, thí sinh học khối C, cho biết muốn tận dụng hết 180 phút để làm bài nhưng vẫn ra sớm 15 phút sau khi làm hết 7 mặt giấy. An đánh giá đề thi không có vấn đề thời sự để thỏa sức "múa bút". Trước khi thi môn Văn, nữ sinh rất chăm chỉ xem báo, cập nhật thông tin về các sự kiện nóng đã và đang diễn ra. "Ngoại trừ phần nghị luận nói về sự hèn nhát và lòng dũng cảm, đề không có gì đặc biệt, rất khó có bài viết bứt phá để lấy điểm cao, nhất là với những bạn học khối C như em muốn lấy điểm cao vào các trường top đầu", An chia sẻ.

Tại Hà Tĩnh có hơn 17.000 thí sinh tham gia thi môn Văn. 9h30, còn một tiếng nữa mới kết thúc, tuy nhiên nhiều thí sinh đã ra sớm. Trương Quang Sáng (trường THPT Lê Quý Đôn) dự thi tại điểm trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đánh giá: "Đề văn hay, nhất là câu hỏi nghị luận nói về sự hèn nhát và lòng dũng cảm. Giới trẻ chúng em, những người đại diện cho thế hệ tương lai của đất nước rất cần lòng dũng cảm".

Nhiều thí sinh ở Thanh Hóa đánh giá, đề thi sát chương trình, trong đó có một câu trọng điểm là tác phẩm văn xuôi Vợ nhặt nên quen thuộc với học sinh lớp 12. Nam sinh Duy Anh đăng ký xét tuyển khối A nên môn Văn không quá chú trọng. "Em chỉ cần đạt điểm trung bình môn Văn. Nếu thầy cô chấm lỏng chắc em được 5 điểm", Duy Anh nói.

Tại hội đồng thi Đại học Sư phạm Huế (Thừa Thiên - Huế), 10h sáng một vài thí sinh đã rời phòng thi, nét mặt vui vẻ. “Đề dài, ra theo lối mở nên em thấy khá thoải mái khi làm bài”, nữ sinh Trần Thị Kim Tiến (THPT Trần Văn Kỷ) nói và cho hay bản thân dự đoán đề Văn có phần đề cập đến những sự kiện thời sự như thảm họa môi trường hay vệ sinh an toàn thực phẩm nên rất chú tâm đọc báo, ghi nhớ các sự kiện, nhưng lại không "trúng tủ".

“Phần nghị luận xã hội đề cập đến lòng dũng cảm và sự hèn nhát rất thú vị, em đã liên hệ từ thực tiễn bản thân, so sánh sự khác biệt giữa hai khái niệm”, nam sinh Trần Hoàng Hải (THPT Cao Thắng) đánh giá.

Tại hội đồng thi Đại học Sư phạm Huế, buổi thi môn Văn có một nam sinh đến muộn gần một giờ và không được giám thị cho vào trường thi theo quy chế. Em được các tình nguyện viên động viên và được một công an đưa về nhà.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhận xét, đề thi năm nay có nội dung nằm trong chương trình sách giáo khoa, các kỹ năng tiếng Việt cũng như tập làm văn cũng không nằm ngoài phạm vi chương trình.

Ở câu thứ nhất, phần đọc hiểu có sự phân hóa được những kỹ năng về biện pháp tu từ, về nhận diện văn bản và nội dung. Đối với các học sinh học sâu sắc sẽ viết những phần cảm nhận và có các phần trả lời sâu hơn. Đề nghị luận xã hội thì đề cập đến vấn đề rất thiết thực là thái độ sống của tuổi trẻ ngày nay.

“Còn câu nghị luận văn học có yêu cầu cao, ví dụ như câu hỏi về tình huống, học trò xưa nay quen chỉ ra tình huống nhưng đây là qua tình huống để bình luận thì phải đưa ra chính kiến”, cô Thủy nói.

Theo cô, đề thì năm nay có sự phân hóa sâu sắc. Đề thi khích lệ được những học trò thực sự yêu Văn và tránh hoàn toàn được việc học tủ. “Những học sinh khối A chắc chắn rất thích đề này vì đề khá khoa học và sáng, còn các học sinh khối C, D thì sẽ thích thú vì bộc lộ các chính kiến, khoe được những kiến thức của mình”, cô Thủy nhận định.

Thạc sĩ Đặng Ngọc Khương, giáo viên trường THPT Quốc tế Newton, cũng nhận xét đề thi vừa sức và có tính phân loại cao. Nội dung kiến thức và kỹ năng phù hợp, vừa đảm bảo kiến thức cơ bản của chương trình vừa cập được những hiểu biết cần thiết trong cuộc sống hiện đại.

"Hiểu biết tiếng Việt nói riêng và ngôn ngữ dân tộc nói chung luôn cần thiết đối với học sinh và đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Bên cạnh đó, vấn đề cuộc sống trong mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung, thái độ ứng xử hèn nhát hay có dũng khí cũng không thể thiếu trong việc định hướng nhân cách cho con người", thầy Khương nói.

Theo thầy, phần đọc hiểu không đánh đố, nắm chắc kiến thức tập làm văn và tiếng Việt, học sinh có thể đạt nửa số điểm. Phần nghị luận xã hội câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, vấn đề không quá mới nhưng đầy tính thực tiễn và cách hỏi vẫn tạo được hứng thú cũng như có định hướng cho người làm bài. Với đề bài này, phổ điểm phổ biến sẽ nằm trong 6-7, học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9 điểm, số trên 9 điểm sẽ hiếm.

Thầy Võ Minh Hải, giáo viên môn Văn, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (thuộc Đại học Cần Thơ) cũng cho rằng đề thi vừa sức với các thí sinh. 2 câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học đều hay. "Nhất là đề nghị luận xã hội phù hợp với lứa tuổi, cũng như suy nghĩ của thí sinh về lối sống, tư tưởng, đặc biệt là không nằm ngoài chương trình ôn tập cũng như dự đoán của nhiều giáo viên", thầy Hải nhận xét.

