Dạy kỹ năng sống cho trẻ qua giờ học tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tiểu học cải tiến - Primary Plus vừa được Hội đồng Anh Việt Nam đưa vào giảng dạy. Áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới, Primary Plus khắc phục điểm yếu trong giao tiếp ngoại ngữ cũng như bổ sung kỹ năng sống cho người học.

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam, các kỹ năng giao tiếp, xã hội của trẻ hình thành một cách tự nhiên thông qua hoạt động thường ngày.

Một thói quen tốt chỉ có thể hình thành ít nhất sau 21 lần lặp đi lặp lại. Vì thế, cách tốt nhất để trẻ thành thạo các kỹ năng sống là lồng ghép những kỹ năng đó một cách liên tục trong nhiều hoạt động ở cả trường học lẫn ở nhà.

Đây chính là điểm cải tiến quan trọng của chương trình tiếng Anh tiểu học cải tiến mới Primary Plus. Khóa học trang bị cho các em các kỹ năng như: sáng tạo và trí tưởng tượng; lãnh đạo và phát triển cá nhân; công dân; tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; công nghệ; hợp tác và giao tiếp...

Phương pháp dạy hiệu quả

Primary Plus xây dựng theo cấp độ khó dần, đề cập đến nhiều vấn đề hàng ngày như môi trường, sức khỏe, công nghệ… để tiếng Anh trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có tính ứng dụng cao.

Các nội dung học tập trên được thể hiện và truyền tải qua nhiều hình thức, từ trò chơi đến truyện kể, bài hát, nhảy, vẽ, thuyết trình, tự lập kế hoạch các kế hoạch ứng dụng kiến thức vào cuộc sống… Phương pháp truyền tải kiến thức đa dạng và linh hoạt này giúp học viên hứng thú học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng.

Giáo viên Hội đồng Anh được đào tạo chuyên nghiệp nhằm đem đến cho học viên những giờ học chất lượng cao.

Môi trường học tập tích cực

Cùng với việc học và tiếp thu kiến thức mới trên lớp, việc tạo thêm sân chơi để các em trau dồi kiến thức, phát triển các khả năng và kỹ năng của bản thân là yếu tố rất quan trọng.

Năm nay, với chủ đề văn hóa và nghệ thuật, Hội đồng Anh đã tổ chức nhiều sân chơi dành riêng cho học viên như cuộc thi vẽ tranh toàn cầu (Brtish Council Global Art Competition) hay gần đây nhất là Lễ hội mùa hè - sân chơi của hơn 2.000 học viên và phụ huynh… Tham gia những hoạt động này, học viên có dịp nâng cao hiểu biết về văn hóa và nghệ thuật, trau dồi kỹ năng sống khi làm việc theo nhóm, cùng vượt qua thử thách…

Ngoài ra, khóa học Primary Plus còn có phương pháp nhận biết sự tiến bộ và cổng thông tin trực tuyến thiết kế riêng cho học viên tham gia chương trình tiếng Anh tiểu học cải tiến.

Hội đồng Anh còn hợp tác với Aardman Animations - nhà sản xuất phim Shaun the Sheep nhằm đem đến trong giáo trình khóa học Primary Plus phần học “Học cùng chú cừu Shaun” (Learning Time with Shaun). Ví dụ trong bài học về môi trường, học viên sẽ quan sát cách các bác nông dân góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng năng lượng gió thông qua một đoạn trích từ bộ phim hoạt hình Shaun the Sheep.

Nhiều buổi học thực tế

Những buổi học này giúp trẻ ý thức hơn về cuộc sống xung quanh. Ví dụ, buổi học có chủ đề Tạo sự khác biệt (dành cho Primary 5), học viên sẽ trao đổi về môi trường và những điều các em hoặc người khác có thể làm để bảo vệ môi trường. Theo đó, các bạn nhỏ sẽ thiết kế áp phích theo chủ đề bảo vệ môi trường, viết bí quyết giúp các bạn khác biết về những điều cần làm để bảo vệ môi trường.

Các em còn lập kế hoạch và thuyết trình ngắn về những phát minh bảo vệ môi trường. Với những buổi học này, học sinh sẽ hình thành các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng lãnh đạo bằn việc thể hiện sự tự tin trong các cuộc thảo luận nhóm, kỹ năng công dân qua sự gia tăng sự hiểu biết về bảo vệ môi trường.

Để dạy chương trình này, giáo viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm sư phạm từ 2 năm trở lên và tốt nghiệp đại học hoặc các bằng cấp tương đương; có chứng chỉ dạy tiếng Anh cho người nước ngoài như chứng chỉ CELTA của đại học Cambridge hoặc chứng chỉ TESOL do trường Trinity cấp.

Ngọc Anh