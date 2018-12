Đáp án câu đố chọn mũ gây rối trí

Đề bài:

Họ được bàn bạc chiến thuật trước khi chơi. Bạn có thể giúp họ đưa ra chiến thuật có tỷ lệ thành công cao nhất.

Bắt đầu một trò chơi, ba người được đưa vào một căn phòng và được đội lên những chiếc mũ xanh hoặc đỏ. Họ không thể nhìn thấy mũ của họ nhưng có thể nhìn thấy mũ của người khác.

Màu của mỗi chiếc mũ họ đội hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có thể tất cả mũ đều màu xanh. Có thể có một mũ màu xanh và hai mũ màu đỏ hoặc cũng có thể là một mũ màu đỏ và hai mũ màu xanh.

Họ cần đoán chiếc mũ trên đầu màu gì bằng cách viết đáp án ra một tờ giấy, nếu không biết họ có thể viết “bỏ qua”.

Họ không được trò chuyện với nhau cho đến khi trò chơi bắt đầu, nhưng có thể bàn bạc trước đó.

Nếu ít nhất một người trong số họ trả lời đúng, mỗi người sẽ nhận được 50.000 USD. Nhưng bất kỳ ai trong số họ đoán sai hoặc tất cả đều bỏ qua, họ sẽ không được gì cả.

Chiến lược nào sẽ giúp họ có nhiều cơ hội thành công nhất? (100% cơ hội thành công là điều không thể).

Đáp án:

Chiến thuật: Trong 3 người, người nào nhìn thấy hai mũ còn lại cùng màu sẽ là người viết đáp án màu mũ mình đang đội ra giấy, những người nhìn thấy hai mũ còn lại khác màu sẽ viết bỏ qua.

Gọi 3 người đội mũ lần lượt là A, B, C. Theo đề bài, có thể tất cả mũ đều màu xanh. Có thể có một mũ màu xanh và hai mũ màu đỏ hoặc cũng có thể là một mũ màu đỏ và hai mũ màu xanh nên ta có 8 trường hợp như sau:

- Cả 3 người đội mũ đỏ nên cả 3 người sẽ nhìn thấy hai người còn lại đội mũ cùng màu. Từ đó, cả 3 người đều viết ra giấy đáp án là họ đội mũ xanh (thua cuộc).

- Cả 3 người đội mũ xanh nên cả 3 người sẽ nhìn thấy hai người còn lại đội mũ cùng màu. Từ đó, cả 3 người đều viết ra giấy đáp án là họ đội mũ đỏ (thua cuộc).

- A thấy B và C đội mũ đỏ nên A viết ra giấy đáp án A đội mũ xanh, B và C bỏ qua (thắng cuộc).

- B thấy A và C đội mũ đỏ nên B viết ra giấy đáp án B đội mũ xanh, A và C bỏ qua (thắng cuộc).

- C thấy A và B đội mũ đỏ nên C viết ra giấy đáp án C đội mũ xanh, A và B bỏ qua (thắng cuộc).

- A thấy B và C đội mũ xanh nên A viết đáp án A đội mũ đỏ, B và C bỏ qua (thắng cuộc).

- B thấy A và C đội mũ xanh nên B viết đáp án B đội mũ đỏ, A và C bỏ qua (thắng cuộc).

- C thấy A và B đội mũ xanh nên C viết đáp án C đội mũ đỏ, A và B bỏ qua (thắng cuộc).

Như vậy, chiến thuật này sẽ giúp họ đạt tỷ lệ thành công là 75%.

Thanh Tâm

>> Câu đố chọn mũ gây rối trí