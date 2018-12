Đáp án bài toán lớp 2 gây tranh cãi ở Anh

Đề bài:

Một bài toán lớp 2 hỏi về số người đã có mặt trên tàu đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nội dung bài toán như sau:

“There were some people on a train. 19 people get off the train at the first stop. 17 people get on the train. Now there are 63 people on the train. How many people were on the train to begin with?”

Đề bài có thể được dịch là:

“Đã (từng) có một số người (nhất định) trên tàu. 19 người xuống tàu ở ga đầu tiên. 17 người lên tàu. Hiện tại có 63 người trên tàu. Hỏi lúc đầu trên tàu có bao nhiêu người?”.

Louise Bloxham chia sẻ bài toán này trên mạng Twitter ngày 8/5 và nhận được rất nhiều câu trả lời kể từ khi cô bình luận: “Nếu bạn nghĩ đáp số là 65 thì bạn sai rồi”. Trên mạng nước ngoài tranh cãi đáp số là 46 hay 65. Mấu chốt sự khác nhau giữa 2 đáp số chính là cách hiểu đề bài.

Theo bạn, đáp án nào là đúng?

Phân tích:

Phần đông độc giả nêu đáp án là 65. Những người này cùng hiểu câu hỏi với nội dung tìm số người có mặt trên tàu trước khi 19 người xuống tàu ở ga đầu tiên.

Cách giải là lần ngược lại từ cuối lên đầu. Trước hết trong số 63 người hiện tại phải trừ đi 17 người đã lên tàu, như vậy là có 46 người. Sau đó, phải cộng thêm 19 người đã xuống tàu ở ga đầu tiên, tức là tổng cộng ban đầu có 65 người trên tàu.

Ủng hộ quan điểm này, độc giả Robyn Duckworth bình luận: “Không có mẹo lừa gì ở đây cả. Có 65 người trên tàu. Tàu dừng. 19 người xuống. 17 người lên. Còn 63 người ở lại trên tàu.”

Độc giả Neil Hughes khẳng định: Không có đáp án nào khác trừ đáp án là 65. Câu hỏi khó (với học sinh lớp 2), nhưng không hề gây nhầm lẫn.

Độc giả Rachael Pickering cũng đồng tình: Không có gì sai hay buồn cười ở đây cả! Nếu đáp án đưa ra khác (65) thì đó là câu trả lời sai, nếu không thì con số “19” đưa ra ở đề bài chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Trái với quan điểm nêu trên, Louise Bloxham, người đăng bài toán trên bình luận: “Tôi cho rằng (con số 19) ở đó để gây bối rối và là mẹo lừa (người giải).”

Những người đưa ra đáp số 46 cùng hiểu câu hỏi là tìm số người trên tàu lúc tàu khởi hành trước khi có 17 người lên tàu. Chẳng hạn, độc giả Emma Forbes biện luận: “Dòng cuối cùng là rất quan trọng, vì nó hỏi có bao nhiêu người trên tàu khi tàu khởi hành” (how many on the train to start off.) Độc giả này khẳng định: “Điều đó có nghĩa là 19 người xuống tàu ở ga thứ nhất chẳng có ý nghĩa gì vì sau đó tàu đã khởi hành, do đó về cơ bản câu trả lời là 63 – 17 = 46”.

Trên đà suy diễn, nhiều độc giả còn vui tính bình luận: “Đáp số phải là zero. Chẳng có ai trên tàu lúc ban đầu cho tới khi người lái tàu bước lên.” (thetigeri) “Rất có thể là chuyến tàu bị hoãn và tất cả mọi người sẽ phải xuống tất…” (Pauline)

Tóm lại, việc nắm vững tiếng Anh để hiểu rõ câu hỏi trong đề toán tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Với đề bài trong bối cảnh như trên, theo thiển ý của người viết, câu hỏi “How many people were on the train to begin with?” cần phải được hiểu là: “Hỏi lúc đầu trên tàu có bao nhiêu người?”

Khi đã xác định đúng cách hiểu đề, việc giải bài toán còn lại rất đơn giản, kể cả với học sinh lớp 2 và đáp số cần tìm là 65.

Trần Phương - Lê Hương