Đan Mạch - điểm đến hàng đầu ở châu Âu cho sinh viên tốt nghiệp

Đan Mạch đang đưa đến một lựa chọn tuyệt vời cho các sinh viên mới tốt nghiệp khi tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và tham gia vào các cuộc phiêu lưu lớn sau đó. Ảnh: Telegraph

Thụy Sĩ và Thụy Điển đã bị Đan Mạch chiếm mất vị trí đầu bảng do chi phí sinh hoạt cao. Đức, nơi có chi phí sinh hoạt thấp và mức lương cao, cũng giữ vị trí thứ hai cùng hai quốc gia này. Na Uy giữ vị trí thứ 5. Anh tụt hạng xuống vị trí 14 do mật độ dân số cao của London, tỷ lệ tội phạm và chi phí sinh hoạt cao. Cộng hoà Séc, xếp vị trí cuối bảng, bị hạ bậc do mức lương thấp nhất và xếp hạng thấp về môi trường sống.

Theo Telegraph, nghiên cứu được thực hiện một tháng trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu, với sự hỗ trợ của TransferWise. Mục đích của nghiên cứu mang đến thông tin hữu ích giúp sinh viên Anh có những định hướng và lựa chọn phù hợp sau tốt nghiệp.

Nghiên cứu đã chọn ra 19 quốc gia, bao gồm Hungary, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Áo, Thụy Điển, Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Anh, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Ireland và Thụy Sĩ, dựa trên “sự nổi tiếng” với người dân Anh và số liệu đầy đủ về tiền lương.

Nghiên cứu này phân tích các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ở châu Âu, nhìn vào mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp đại học của các ngành học phổ biến nhất cũng như chi phí và mức sống ở các nước châu Âu.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét dữ liệu từ bảng xếp hạng các quốc gia dễ sống nhất theo đánh giá của tờ The Economist, chi phí trung bình thuê một căn hộ một phòng ngủ bên ngoài trung tâm thành phố; chi phí cho một vại bia; cho một ổ bánh mì và lương trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp trong năm ngành công nghiệp phổ biến nhất.

So sánh mức lương trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp trong ngành dịch vụ kinh doanh và chi phí trung bình thuê một căn hộ một phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố. Ảnh: Telegraph

Nilan Peiris từ TransferWise cho biết: “Thật không dễ dàng cho sinh viên mới tốt nghiệp ngày nay. Nhiều người trẻ đang phải cân bằng khoản nợ sinh viên lớn với giá thuê nhà cao ngất ngưởng và sự cạnh tranh gay gắt để tìm công việc tốt. Mức lương khởi điểm cao và giá thuê nhà thấp ở Đan Mạch đang đưa đến một lựa chọn tuyệt vời cho các sinh viên mới tốt nghiệp của Anh khi tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và tham gia vào các cuộc phiêu lưu lớn sau đó”.

