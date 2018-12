Đại học Sunderland Anh quốc tuyển sinh chương trình cử nhân tại Việt Nam

Những con số thống kê gần đây về tình hình việc làm đã phản ánh tình trạng nhiều cử nhân, thạc sĩ ra trường thất nghiệp. Còn các kết quả khảo sát về hướng nghiệp cho thấy việc vào đại học là ước mơ của hầu hết các học sinh phổ thông và phụ huynh, gia đình. Do đó, nhu cầu tìm kiếm một chương trình đào tạo chất lượng, có việc làm sau khi tốt nghiệp đang là một câu hỏi lớn cho học sinh và phụ huynh.

Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, các chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế không còn xa lạ với sinh viên Việt Nam. Chương trình du học tại chỗ thu hút sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh nhờ chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế và những tiếp nhận tích cực từ xã hội, cộng đồng doanh nghiệp.

Hệ thống giáo dục công lập tại Anh, chất lượng quốc tế

Đại học Sunderland là một trong những trường đại học quốc tế uy tín được các chuyên gia trong ngành giáo dục lẫn người học đánh giá cao. Là trường đại học công lập tại Anh, trường thành lập từ năm 1901 và là một trong những trường đại học có nguồn lực tốt nhất phục vụ cho việc giáo dục, đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển kinh tế vùng Đông bắc Anh quốc.

Đại học Sunderland là một trong những trường công lập lớn tại Anh.

Toàn bộ chương trình đào tạo đều trải qua việc kiểm tra đánh giá về chất lượng của Cơ quan Kiểm định Chất lượng Đại học Anh quốc (QAA) với kết quả xếp loại xuất sắc. Năm 2013, Đại học Sunderland được bình chọn là đại học của năm (Access to Higher Education of the Year 2013). Trường còn được Tạp chí The Guardian University Guide 2015 đánh giá là đại học mới tốt nhất vùng Đông bắc; The Research Execellence Framework 2015 ghi nhận là đại học có các công trình nghiên cứu hàng đầu thế giới...

Nhằm mang lại chương trình quốc tế cho sinh viên Việt Nam, Đại học Sunderland đã liên kết đào tạo với các trường công lập hàng đầu Việt Nam như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng Hà Nội, Đại học Kinh tế Đà nẵng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM…

Bằng cấp quốc tế với chi phí hợp lý

Với mức học phí khoảng 280 triệu trong 4 năm, sinh viên có thể lựa chọn các lĩnh vực: kinh doanh, quản trị, ngân hàng và tài chính.

Mức học phí của chương trình du học tại chỗ chuẩn quốc tế này tương đương với học phí của một số trường đại học thuộc khối ngoài công lập tại Việt Nam và khá cạnh tranh so với các chương trình quốc tế khác. Chính vì vậy, trường có hơn 10.000 sinh viên theo học sau 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Từng tham gia học chương trình Quốc tế của Đại học Sunderland, anh Nguyễn Trần Quốc Khánh cho biết, sau tốt nghiệp, anh tìm được công việc tốt tại Công ty Kawasaki Việt Nam nhờ khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng quốc tế. "Trước đó, tôi chọn học chương trình Quản trị Kinh doanh bởi danh tiếng và sự công nhận toàn cầu của chương trình. Môi trường học quốc tế, thân thiện giúp tôi cải thiện khả năng tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp. Tôi có thể tự tin trong việc thi tuyển vào các công ty đa quốc gia cũng như tự tin làm việc trong môi trường quốc tế”, anh Khánh chia sẻ.

Đặc biệt, nhờ vào uy tín và chất lượng của chương trình và việc kết nối tốt với cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, chương trình cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm và thực tập cho sinh viên. Hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, trường có hơn 10.000 sinh viên theo học, hơn 93% sinh viên của trường sau tốt nghiệp có việc làm trong vòng sáu tháng.

Ngọc Anh