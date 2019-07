Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm sàn xét tuyển

Năm 2019, Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 150 chỉ tiêu ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, chỉ tiêu nam là 136, nữ là 14, chia đều cho khu vực phía Bắc và Nam.

Trường sử dụng tổ hợp khối A (Toán, Lý, Hóa) để xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ chính quy trong ngành công an là 17,75, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp phải đạt từ 5 trở lên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba môn và điểm trung bình cộng kết quả học tập ba năm THPT, được quy về thang điểm 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Sinh viên Đại học Phòng cháy chữa cháy trong một tiết học. Ảnh: Giang Huy

Trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ, trường xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là xét tổng điểm của thí sinh khi chưa cộng điểm ưu tiên và điểm thưởng, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, trường sẽ xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn. Nếu vẫn vượt chỉ tiêu lần nữa, những thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập ba năm THPT cao hơn sẽ trúng tuyển.

Năm 2019, tuyển sinh vào các trường công an nhân dân vẫn tiếp tục sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia nhưng có điều chỉnh so với năm 2018. Theo đó, trong điểm xét tuyển, kết quả thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiếm 75%, kết hợp với 25% kết quả học tập 3 năm THPT.

Đối với đại học chính quy hệ dân sự, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 14. Điểm xét tuyển là tổng ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy trong ngành công an ở phía bắc là 23,75 đối với nam và 24,4 đối với nữ; phía nam là 23,65 với nam và 22,95 với nữ. Hệ dân sự có điểm đầu vào là 15.