Đại học Mỹ đóng cửa nhiều cơ sở tại Italy và Hàn Quốc

Trung tâm học thuật của các trường đại học Mỹ tại Italy và Hàn Quốc đang ngừng hoạt động hoặc chuyển sang học trực tuyến trước sự lây lan của dịch Covid-19.

Italy là điểm đến du học được sinh viên Mỹ lựa chọn nhiều thứ hai, sau Vương quốc Anh. Theo Viện Giáo dục quốc tế Mỹ, gần 37.000 sinh viên Mỹ theo học tại Italy trong năm học 2017-2018. Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế, nhiều trường đại học Mỹ đã thành lập các cơ sở khắp Italy.

Trong bối cảnh Italy ghi nhận 470 ca nhiễm nCoV, trong đó 12 người tử vong, các trung tâm học thuật của trường đại học Mỹ tại Italy đã đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn cho sinh viên và giảng viên nhà trường.

Ngày 24/2, Đại học New York thông báo dừng hoạt động cơ sở tại Florence (Italy) do lo ngại về tình trạng bùng phát của dịch Covid-19. Dự kiến cơ sở tại Florence sẽ tổ chức chương trình học trực tuyến từ ngày 29/3. Trước đó, Đại học New York tạm đóng cửa cơ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), tổ chức học trực tuyến và chưa chốt thời gian mở cửa trở lại.

Ngày 25/2, Đại học Syracuse tại Florence (Italy), có 342 sinh viên, ra thông báo trì hoãn chương trình học, hỗ trợ đưa sinh viên Mỹ về nước. Steven Bennett, đại diện Đại học Syracuse cơ sở Florence nói: "Những lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của sinh viên buộc chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn này. Chúng tôi tin đây là quyết định cần thiết để hạn chế sự lây lan và ảnh hưởng của Covid-19".

Cùng ngày, Đại học quốc tế Florida thông báo đóng cửa tất cả cơ sở tại Italy, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và yêu cầu sinh viên người Mỹ nhanh chóng quay trở về quê hương.

Đại học Syracuse (Mỹ) cơ sở tại Florence, Italy. Ảnh: Wikimedia Commons/ Sailko.

Trong khi đó, một số trường đại học có cơ sở tại Italy vẫn mở cửa bình thường nhưng đưa ra biện pháp phòng chống Covid-19. Đại học Middlebury có ba cơ sở tại Italy bao gồm Ferrara, Florence và Rome đã hủy bỏ các chuyến tham quan khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, yêu cầu sinh viên không đi du lịch ở Italy trong thời điểm hiện tại.

Carlos J. Vélez-Blasini, người đứng đầu Chương trình quốc tế của Đại học Middlebury nói: "Chúng tôi không có khuyến nghị nào về việc đi du lịch ở châu Âu. Tuy nhiên, nếu sinh viên tiếp xúc với những người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, các em phải cách ly 14 ngày. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ học tập của các em".

Đại học Brown cơ sở tại Bologna và Đại học American cơ sở tại Rome đã hủy bỏ các chương trình giao lưu văn hóa, chương trình tham quan du lịch. Sinh viên, giảng viên nếu có triệu chứng cúm hoặc sốt phải thông báo cho nhân viên y tế nhà trường và tự cách ly nếu cần thiết.

Khi Hàn Quốc chứng kiến số lượng người nhiễm Covid-19 gia tăng đột biến, các trường đại học Mỹ có cơ sở tại quốc gia này cũng ra thông báo tạm đóng cửa. Đại học George Mason cơ sở tại Incheon, ngoại ô Seoul, quyết định trì hoãn chương trình học đến ngày 9/3.

Đại học Utah cơ sở Incheon chuyển sang học trực tuyến, chưa chốt thời gian mở cửa trở lại. Đại học bang New York tại Incheon tuyên bố học kỳ mùa xuân vẫn bắt đầu từ ngày 2/3, nhưng hai tuần đầu tiên sinh viên sẽ học trực tuyến. Kỳ thi xếp lớp dành cho sinh viên năm nhất vẫn diễn ra trong tuần này với số lượng 10 người một phòng. Sinh viên phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Đến ngày 27/2, Hàn Quốc có 1.261 ca nhiễm nCoV, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục, trong đó 13 người tử vong.

Tú Anh (Theo Inside Higher)