Đại học Monash xét học bổng đến 100%

Tiến sĩ Hoa Levitas, Giám đốc Tuyển sinh Cao cấp Đại học Monash sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về quá trình du học Australia, cuộc sống trong và sau đại học, tư vấn cách thức xác định nghề nghiệp trong tương lai cũng như định hướng con đường học tập cho du học sinh. Là người Australia gốc Việt, Tiến sĩ Hoa Levitas có hiểu biết sâu sắc về nền giáo dục Việt Nam và Australia, cũng như nhu cầu tuyển dụng, việc làm sau khi tốt nghiệp tại Australia. Cô sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho gia đình khi lên kế hoạch chuẩn bị cho con em đi du học; trong khi Đức Anh A&T, chuyên gia về du học Australia tại Việt Nam sẽ giúp các bạn chuẩn bị hồ sơ, xin học, xin học bổng, xin visa du học.

Hội thảo tổ chức tại:

TP HCM: 16h-18h, ngày 5/1/2020, tại khách sạn Novotel Sài Gòn, 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3;

Hà Nội: 15h30-18h, ngày 9/1/2020 tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do, hoặc đăng ký tham dự trước tại đây để có cơ hội nhận voucher ưu đãi 200 USD và nhiều phần quà khác.

Lý do nên tham gia hội thảo

- Cơ hội nhận học bổng 5.000 AUD - 10.000 AUD - 100% học phí;

- Chốt ngành học, lộ trình học phù hợp với bạn;

- Nộp hồ sơ để được xét nhanh, xét xin học và xin học bổng tại chỗ;

- Cập nhật chính sách visa, cơ hội việc làm, định cư 2020;

- Giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh.

Hỗ trợ từ công ty Đức Anh

Công ty Đức Anh đã bốn lần được trao tặng giải thưởng "Best Vietnam Representive"- Đại diện tuyển sinh xuất sắc nhất Việt Nam của Đại học Monash, khẳng định chất lượng top về dịch vụ tư vấn du học cho du học sinh. Đức Anh cũng là một trong những công ty giúp nhiều sinh viên đạt học bổng cao nhất tại trường. Công ty sẽ hỗ trợ:

- Hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng (số lượng có hạn và áp dụng có điều kiện);

- Chọn trường học, khóa học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm...

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ xin học, xin học bổng

Học sinh, sinh viên quan tâm, gửi bản scan các giấy tờ cho Đức Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn để kiểm tra hồ sơ và tư vấn miễn phí. Hồ sơ bao gồm:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ của hai năm gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có - nếu chưa có bạn có thể nộp bổ sung sau;

- Hộ chiếu (trang có ảnh và chữ ký);

- Work CV- nếu đã có;

- Thành tích học tập - phấn đấu khác nếu có.

ĐH Monash đứng thứ 59 thế giới về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (QS Graduate Employability Rankings 2019);

Đại học Monash

- Top 60 trường đại học tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2020);

- Thành viên trẻ nhất của Go8- Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Australia;

- Top 2 thế giới về Dược và Dược học, Top một tại Australia về Kỹ thuật và Hóa học (theo QS Rankings 2019);

- Top 59 thế giới về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (QS Graduate Employability Rankings 2019);

- Top một tại Australia về hỗ trợ sinh viên trong ba năm liên tiếp;

- Chương trình linh hoạt, liên ngành và nhấn mạnh vào sẵn sàng làm việc khi ra trường;

- Đào tạo trên 400 ngành học và hơn 65.000 sinh viên đang theo học;

- Monash School of Business là khoa duy nhất trong nhóm Go8 được công nhận bởi ba tổ chức đánh giá chất lượng nổi tiếng thế giới (gọi là Ba Vương miện - Triple Crowns);

- Chương trình thực tập có trả lương (Co-op) ngành Kỹ thuật;

- Chương trình Career Connect kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng và trang bị nhiều kỹ năng làm việc cần thiết;

- Chương trình trao đổi sinh viên: với hơn 150 tổ chức đối tác tại châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ - bạn vẫn tích lũy thêm được các tín chỉ trong lúc khám phá các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới;

- Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ trong hai tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ;

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được phép ở lại Australia làm việc 2-4 năm và định cư khi đủ điều kiện (tiếng Anh/ tuổi/ ngành học/ kinh nghiệm việc làm/ khác). Xem thêm về Đại học Monash tại đây

Học bổng của Đại học Monash

Học bổng cho toàn thời gian học

- Học bổng 100% học phí - Leadership: bốn suất;

- Học bổng 10.000 AUD mỗi năm - Merit: 31 suất;

- Học bổng 10.000 AUD mỗi năm cho chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) - bốn năm;

- Các học bổng khuyến học khác.

Học bổng Grant - Được cấp một lần

Học bổng tại ĐH Monash.

Học bổng dự bị đại học và cao đẳng

- Trị giá 5.500 AUD

- Số lượng có hạn: first come- first served

Xem thêm thông tin về học bổng Đại học Monash.

Ngành học tại Đại học Monash

Monash là Đại học lớn nhất của Australia và có nhiều chương trình, chuyên ngành để đáp ứng sở trường và mong muốn của bạn, như chọn bằng đơn hay bằng kép để tăng thêm cơ hội tương lai, chọn chuyên ngành, cơ sở, phương pháp học theo ý mình. Học sinh, sinh viên có thể chọn học:

- Bằng đơn: chỉ học một chuyên môn sâu như kế toán hay tài chính;

- Bằng kép: học hai chuyên ngành trở lên trong một bằng, ví dụ cử nhân thương mại, chuyên ngành marketing - kế toán (bachelor of commerce, specialize in marketing/ accounting);

- Bằng đôi: học hai bằng liền một lúc, với thời gian dài hơn một năm so với bằng kép hoặc bằng đơn.

Học sinh, sinh viên có thể chọn trong 10 khoa đào tạo, với hơn 500 chuyên ngành mà Đại học Monash đào tạo:

- Nghệ thuật, thiết kế & kiến trúc;

- Khoa học xã hội: khoa học xã hội, nhân chủng học, công tác xã hội, chính sách công...;

- Kinh Doanh và Kinh tế: kế toán, tài chính, ngân hàng, thương mại, quản trị kinh doanh, nhân sự, marketing...;

- Giáo dục: quản lý giáo dục, TESOL, giáo dục bậc phổ thông/ tiểu học, ngôn ngữ...;

- Cơ khí: cơ khí máy, điện, điện tử, công nghiệp...

- Công nghệ thông tin: khoa học máy tính, kỹ sư phần cứng/ phần mềm/ quản trị mạng...;

- Luật;

- Y, Điều dưỡng và Khoa học sức khỏe;

- Dược và Khoa học dược;

- Khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng...

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)