Đại học Huế dự kiến mở 8 ngành mới

Các ngành mới dự kiến được mở gồm: Logistics và Quản lý chuối cung ứng, Kinh tế quốc tế ở Đại học Kinh tế; Nông nghiệp công nghệ cao của Đại học Nông Lâm; Hộ sinh của Đại học Y Dược; Quản trị và phân tích dữ liệu của Đại học Khoa học; Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí, Quan hệ quốc tế của Khoa Quốc tế.

Ảnh: Đại học Huế

Đại học Huế tuyển sinh theo ba phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia; xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia hoặc học bạ và thi tuyển các môn năng khiếu; xét chỉ dựa trên học bạ cấp THPT.

Ngoài ra, trường cũng tuyển thẳng thí sinh theo quy chế tuyển sinh. Một số trường, khoa thành viên thêm điều kiện xét tuyển thẳng. Cụ thể, Đại học Luật xét những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Đại học Ngoại ngữ xét tuyển thẳng dựa vào chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Về kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải có điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển (không phải môn Ngoại ngữ) đạt 12 trở lên. Với chứng chỉ, tùy ngành học, điều kiện là khác nhau.

Ví dụ, đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, trường xét thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn hai năm (tính đến ngày 20/8) tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 60 điểm trở lên. Các ngành còn lại trong tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, yêu cầu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Nhật (trong tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Nhật) sẽ xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT đạt N3 trở lên. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung HSK đạt HSK4 với điểm 270/300 trở lên.

Đại học Kinh tế xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập ở cấp THPT đạt loại giỏi năm lớp 12 hoặc giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển).

Đại học Nông Lâm xét tuyển thẳng các thí sinh có tổng điểm ba môn trong tổ hợp từ 24 điểm trở lên và không môn nào dưới 6,5. Cách này chỉ áp dụng cho các ngành có tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT.

Khoa Giáo dục thể chất xét tuyển thẳng thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao do cấp tỉnh trở lên tổ chức một lần trong năm. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá bốn năm tính đến ngày dự thi, xét tuyển vào khoa.

Ngoài ra, một số khoa, trường thuộc Đại học Huế có điều kiện thêm đối với thí sinh. Khoa Giáo dục thể chất quy định thí sinh nam phải có chiều cao 1,63 m và nặng 45 kg, nữ cao 1,53 m và nặng 40 kg. Tiêu chuẩn về chiều cao này thấp hơn năm ngoái 2 cm.

Đại học Sư phạm sử dụng kết quả thi môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non do Hội đồng tuyển sinh các đại học toàn quốc cấp để xét tuyển. Trước đây, trường chỉ sử dụng kết quả do Đại học Huế tổ chức thi.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào Đại học Huế từ 13 đến 25, tăng 0,5 đến 3 điểm so với năm 2018.