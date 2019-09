Đại diện trường Adelaide tư vấn cách viết kế hoạch học tập

Tham gia "Ngày hội du học các nước mùa thu", học sinh được lắng nghe các kỹ năng viết kế hoạch học tập và thông tin du học Australia.

Unimates Education tổ chức hội thảo chủ đề "Cách viết study plan theo chuẩn Group of Eight - Top 8 trường đại học hàng đầu Australia" với khách mời là chị Thảo Phạm, đại diện trường Đại học Adelaide. Sự kiện diễn ra vào 9h - 13h, ngày 29/9, tại Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Do số lượng chỗ có hạn, phụ huynh và các học sinh đăng ký trước tại đây.

Kế hoạch học tập (study plan) là một bài viết tóm tắt về bản thân và mục tiêu tương lai với mục đích đạt được visa từ lãnh sự quán, đại sứ quán.

Chuỗi hội thảo diễn ra với các chủ đề hấp dẫn:

9h30 - 10h: "Lợi thế khi du học trung học" với khách mời là Mr. Kyu Kim – Giám đốc tuyển sinh Amerigo Education.

10h10 - 10h40: "Các trường đại học công lập Mỹ trao học bổng cho sinh viên quốc tế như thế nào?" với khách mời là thầy Takeo Suzuki - Giám đốc điều hành trường Đại học Tennessee, Chattanooga.

11h15 - 11h45: "Nâng cao cơ hội định cư tại Australia bằng con đường giáo dục" với khách mời là Mr. Quang Luong - Giám đốc quốc gia, ECA Group – Chuyên gia về hồ sơ visa Australia.

"Study plan" là một trong những điều kiện khiến học sinh, sinh viên gặp khó khăn khi du học Australia.

"Cách viết study plan theo chuẩn Group of Eight - Top 8 trường đại học hàng đầu Australia" nằm trong chuỗi hội thảo trò chuyện cùng đại diện trường do Unimates Education tổ chức và thuộc khuôn khổ "Ngày hội du học các nước mùa thu 2019 (UIEF 2019)". Chuỗi hội thảo được tổ chức với mong muốn trở thành cầu nối giữa phụ huynh, học sinh Việt Nam với các trường trung học, đại học tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Qua đó, phụ huynh, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về quy trình tuyển sinh, cơ hội học bổng cũng như cuộc sống của sinh viên tại các quốc gia.

Đại học Adelaide là một trong những trường nổi tiếng tại Australia.

Với hơn 140 năm đào tạo chất lượng giáo dục xuất sắc, trường Đại học Adelaide là một trong những cơ sở lâu đời và uy tín tại Australia. Nhiều năm liền, trường xếp trong top 1% các trường đại học trên thế giới và là thành viên của nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Australia.

Ngày hội du học các nước mùa thu 2019 (UIEF 2019) là sự kiện triển lãm du học lớn nhất năm do Unimates Education tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của đại diện hơn 100 trường đại học, trung học, tập đoàn giáo dục tại Mỹ, Australia, Canada, châu Âu như trường CATS Academy Boston, Tập đoàn giáo dục Amerigo, tập đoàn giáo dục EduCo, tập đoàn giáo dục Shorelight, tập đoàn giáo dục OnCampus... Đến với sự kiện, phụ huynh và học sinh có cơ hội được tư vấn lộ trình du học miễn phí, gặp gỡ và phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện trường, cơ hội miễn phí dịch vụ 100% và tặng vé máy bay đối với những hồ sơ đăng ký và ký hợp đồng trực tiếp tại sự kiện.

(Nguồn: Unimates Education)