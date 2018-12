Cựu cán bộ tuyển sinh Đại học Cornell chia sẻ quy trình tuyển sinh

Trong chương trình AMA (Ask Me Anything), khách mời là ông Nelson Ureña - cựu cán bộ tuyển sinh tại Đại học Cornell đã trả lời những câu hỏi liên quan đến quy trình tuyển sinh tại các trường danh tiếng ở khối Ivy League (Mỹ).

Có nhiều năm chuyên phụ trách tuyển sinh cho các trường, ông là người hiểu rõ phương pháp khối Ivy thường áp dụng để tiếp cận hồ sơ ứng tuyển mỗi năm, và cách họ đưa ra quyết định chấp thuận hay từ chối.

Dưới đây là những chia sẻ của ông về quy trình tuyển sinh của các trường danh tiếng:

Khi thí sinh hoàn thành và nộp bộ hồ sơ đến Cornell qua hệ thống Common App, hồ sơ sẽ được tạo ra và chuyển đến một cán bộ trong vai trò là “người đọc đầu tiên”.

Nhiệm vụ của người này là đọc kỹ hồ sơ và lọc ra những thông tin quan trọng nhất, tổng hợp lại vào một tờ giấy hai mặt, được gọi là “First Reader Sheet” (tờ giấy đầu tiên).

Ở dòng cuối cùng của tờ giấy sẽ có phần đánh giá, cán bộ này sẽ chọn một trong ba lựa chọn sau: Admit, Deny, Waitlist (và nếu là vòng Early Decision thì sẽ có thêm lựa chọn Defer). Quá trình này thường kéo dài 15 phút. Dù khá ít thời gian nhưng các nhà tuyển sinh thường làm việc rất hiệu quả và quá trình này không chỉ dừng ở đây.

Để được chọn vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ thí sinh phải vượt qua nhiều "cửa ải".

Khi "tờ giấy đầu" hoàn tất, nó sẽ được chuyển đến cán bộ tuyển sinh khác với "tờ giấy thứ hai". Người đọc thứ hai này sẽ dành khoảng 15 phút nhìn vào bộ hồ sơ và tờ giấy thứ nhất.

Cán bộ này là người có kinh nghiệm về một lĩnh vực, chuyên môn nào đó hơn người đầu tiên. Người này cũng phải đưa ra một trong 3 lựa chọn sau: Admit, Deny, Waitlist (nếu là vòng Early Decision thì sẽ có thêm lựa chọn Defer).

Mỹ là một trong những quốc gia được nhiều học sinh quốc tế lựa chọn du học bởi nền giáo dục chất lượng cao.

Sau khi hai cán bộ hoàn tất công việc của mình, công đoạn kế tiếp sẽ dành cho hội đồng tuyển sinh gồm phó giám đốc, giám đốc tuyển sinh. Họ sẽ cùng nhau thảo luận, giám đốc tuyển sinh đưa ra bình luận về những bộ hồ sơ thí sinh từ hai cán bộ trước.

Nếu có sự đồng ý của cả hai người trước, thì hội đồng thường sẽ đồng ý với những quyết định của họ. Còn ngược lại, hội đồng tuyển sinh sẽ tiếp tục thảo luận trước khi đưa ra quyết định chấp thuận hay không.

