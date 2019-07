Cộng điểm định cư Australia khi học Kế toán tại Đại học Tasmania 

Bộ Nội vụ Australia vừa công bố, sinh viên học Đại học Tasmania sẽ được tăng thêm thời gian ở lại nước này để làm việc sau tốt nghiệp.

Những người muốn di dân theo diện tay nghề đến Australia thường gặp nhiều trở ngại, nhất là khi ngành nghề của họ không nằm trong Skilled Occupations List - SOL (Danh sách tay nghề định cư) của chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, hiện nay, chính quyền bang Tasmania không đưa ra bất kỳ giới hạn nào cho mỗi ngành nghề, vì thế nếu nghề nghiệp của bạn không thuộc SOL, bạn vẫn có nhiều cơ hội định cư khác tại đây. Bên cạnh đó, tiểu bang Tasmania có chính sách bảo lãnh khá cởi mở, họ cũng chấp nhận đơn bảo lãnh của các ứng viên có nghề nghiệp nằm trong State Migration Plan (SMP) hay Consolidated Sponsored Occupations List - CSOL (Danh sách các ngành nghề được bảo lãnh).

Bộ Nội Vụ Úc vừa công bố chính sách visa tạm thời cũng như chương trình học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế tại một số tỉnh bang của nước này, trong đó có Tasmania.

Một số loại visa phổ biến mà các du học sinh thường nhắm tới là 190, 189 và 489. Để biết mình có đủ điều kiện để xin visa nhập cư Australia, bạn có thể xem thông tin trên hệ thống tính điểm nhập cư Australia (Australia Points Calculator for Skilled Migration). Hệ thống này có đưa ra nhiều tiêu chí để tính điểm nhập cư như tuổi, tiếng Anh, số năm kinh nghiệm, số năm sinh sống ở Australia và bằng cấp. Về yêu cầu kinh nghiệm làm việc, Tasmania thường yêu cầu 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp tại Tasmania chỉ cần phải chứng minh 3 tháng kinh nghiệm làm việc, chứ không phải là 5 năm như các ứng viên khác. Chính sách visa mới về làm việc tạm thời sau tốt nghiệp sẽ bắt đầu vào tháng 11/2019, nếu hợp lệ sẽ cho phép sinh viên ở lại thêm một năm. Để đạt yêu cầu, bạn cần:

- Tốt nghiệp từ cơ sở của các trường thuộc "khu vực vùng" với các văn bằng từ sau phổ thông hoặc sau đại học;

- Duy trì ở nơi cư trú liên tục trong khu vực này suốt quá trình có visa làm việc sau tốt nghiệp

Định nghĩa về "khu vực vùng" cho mục đích này bao gồm toàn bộ Australia trừ Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Gold Coast. Vì sinh viên cần tốt nghiệp từ các trường học nằm trong khu vực vùng và có ít nhất hai năm sống tại đây mới đủ điều kiện, visa cộng thêm sẽ áp dụng cho các sinh viên tốt nghiệp hợp lệ thuộc các khóa học từ năm 2021. Theo tiêu chí này, sinh viên đang và sẽ theo học Đại học Tasmania sẽ được tăng thêm thời gian ở lại Australia để làm việc sau tốt nghiệp.

Điều kiện xin PR đối với sinh viên quốc tế tại bang Tasmania cũng dễ dàng. Bạn được cộng thêm 5-10 điểm ưu tiên cho từng khu vực khi xin PR. Các hồ sơ được bảo lãnh bởi chính quyền Tasmania luôn được ưu tiên khi xét duyệt. Vì thế du học sinh tại bang Tasmania sẽ có cơ hội định cư tại đây, nhất là những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại Đại học Tasmania - trường Đại học uy tín và lâu đời nhất tại tỉnh bang này.

Để góp phần thúc đẩy cho chính sách định cư mới của tỉnh bang, trường Đại học Tasmania cũng đưa ra nhiều suất học bổng lớn khuyến khích sinh viên quốc tế tới học tập và làm việc tại đây.

Trường dành ra bốn suất học bổng 100% học phí trong suốt khóa học cho chuyên ngành kinh tế ở cả bậc đại học và thạc sĩ (Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/11). Và hai suất học bổng 50% First Come First Serve dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Ngoài ra trường Đại học Tasmania vẫn duy trì học bổng 25% học phí (trong suốt khóa học) cho tất cả các ngành, bao gồm thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (C37) và (C7D) - chuyên ngành đặc biệt, giúp du học sinh tăng điểm cho hồ sơ định cư tại Australia, cụ thể là tỉnh bang Tasmania.

(Nguồn: Jack Study Abroad)