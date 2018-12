Công an giám định thương tích cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ

Giáo viên mầm non tố cáo bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ

Ngày 9/7, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã cùng cơ quan pháp y đến bệnh viện nơi cô Nguyễn Thị Xuân Mai (giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng, xã Điện Thắng Trung) để giám định thương tích. Nếu cô Mai bị thương tích trên 11%, công an sẽ khởi tố người đánh nữ giáo viên về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cô giáo Mai được gia đình làm thủ tục xuất viện. “Mai vẫn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tai phải không nghe được. Bác sĩ nói phải điều trị 3-6 tháng, nếu không lành thì Mai sẽ phải phẫu thuật”, anh Lê Ngọc Hậu, chồng sắp cưới của cô giáo, thông tin.

Cô giáo Mai bị thủng màng nhĩ phải đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đắc Thành.

Nói về lý do xuất viện, anh Hậu chia sẻ nằm viện thời gian dài, thời tiết lại oi bức. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, gia đình quyết định đưa cô Mai về quê điều trị ngoại trú, sau một tuần đến tái khám.

Trước đó ngày 21/6, con gái ông Phan Minh Thuận đi học về thuật lại chuyện bị cô Mai cầm chổi đánh vào đùi, gây bầm tím. Ông Thuận cùng em rể là ông Lê Tự Quy và một số người thân kéo lên cơ sở Sen Hồng, tìm cô Mai đánh.

Nạn nhân bị đánh ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán cô Mai bị sang chấn thủng nhĩ tai phải. Cô Mai gửi đơn tố cáo đến nhà chức trách về việc bị phụ huynh vào trường đánh đập người vô cớ, cố ý gây thương tích.

Đại diện Sen Hồng cho biết camera không ghi nhận việc đánh người. Cô Mai cũng không phụ trách lớp của con gái ông Thuận.

Ngày 3/7, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập ông Thuận và Quy về hành vi xông vào trường hành hung khiến cô giáo thủng màng nhĩ tai phải.