Công an đang làm rõ thông tin đưa, nhận tiền chạy điểm tại Sơn La

Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ kết luận việc đưa, nhận tiền chạy điểm ở Sơn La và "đang khẩn trương làm rõ".

Tại cuộc họp báo chiều 31/5, VnExpress nêu câu hỏi về thông tin, có hay không mỗi suất chạy điểm thi THPT năm 2018 ở Sơn La có giá nhiều trăm triệu đồng, thậm chí bình quân một tỷ đồng?

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, để điều tra gian lận điểm thi, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án ở Hà Giang, Sơn La và Hoà Bình.

Vụ Hà Giang, Sơn La giao cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý; vụ Hoà Bình do cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý.

Trung tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Bá Đô

Theo ông, để đảm bảo xử lý kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can đã xác định rõ hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để can thiệp, sửa chữa điểm thi; khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử theo đúng quy định.

Với phản ánh có lời khai về việc đưa, nhận tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can trong vụ án, cơ quan điều tra đã có thông tin, nhưng đang thu thập và đấu tranh để có thêm tài liệu chứng cứ khác, chứng minh theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để kết luận việc đưa, nhận tiền và chúng tôi đang khẩn trương đấu tranh làm rõ, củng cố chứng cứ. Khi có kết luận sẽ công bố", ông Quang nói.

Sáng 31/5, trao đổi với báo giới bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó bí thư tỉnh Sơn La, cho biết liên quan đến thông tin trung bình một tỷ đồng một suất chạy điểm ở Sơn La, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo là thông tin này chỉ ở một phía và cần kiểm chứng.

"Tỉnh đã yêu cầu phải tìm bằng được, chứng minh, làm rõ việc này. Nếu không có thì cũng là lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi và phải xử lý; nếu có tiền thì dứt khoát xử lý theo tội nhận hối lộ", ông Quỳnh nói và cho biết tỉnh đang giao các cơ quan xem xét, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

"Quan điểm của tỉnh không có vùng cấm, tôn trọng sự thật và xử lý nghiêm minh trên cơ sở kết luận điều tra. Điều tra đến đâu xử lý đến đó", ông Quỳnh nói.