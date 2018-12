Có nên nghỉ làm ngân hàng để học IT

Em năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp trường dân lập được 6 tháng nay. Cũng như bao bạn trẻ khác, em hối hả tìm một công việc đúng với chuyên ngành của mình. Và em làm ngân hàng cũng được 3 tháng, nhưng thật sự em không hề thích ngành này một chút nào, em không thích sale và tính cách của em hướng nội. Mỗi ngày đi làm em đều mang theo áp lực nặng nề (mặc dù chưa phải chạy chỉ tiêu nhiều).

Ra trường cũng nửa năm rồi, thật sự em không biết bản thân muốn gì, hàng ngày em vẫn lôi sách Anh văn ra học để trao dồi thêm tiếng Anh. Em phân vân giữa 2 ngành kế toán và IT. Em giỏi toán, tính cách khá cẩn thận, nhưng em lại thích IT hơn. Nhưng liệu bây giờ em học IT có muộn quá hay không? Tại vì các bạn của em ngay từ trung học đã tập tành viết code các thứ. Bản thân em không biết một chút gì về IT.

Học IT có cần bằng cấp: bằng đại học, chứng chỉ IT không vậy các anh (chị)? Em dự định mượn sách vở của bạn về tự học, có gì thắc mắc thì hỏi bạn. Xin các anh (chị) giúp đỡ em với, thật sự em thất vọng về bản thân quá. Coi như uổng phí 4 năm học.

Tùng Phạm

