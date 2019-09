Cơ hội ở lại làm việc 2 năm khi du học Anh

Được ở lại làm việc 2 năm sau khi học xong là thông báo mới nhất của chính phủ Anh dành cho sinh viên quốc tế.

Các học bổng

A level

- 70% học phí: Bellerbys College;

- 50% học phí: INTO Uni. of East Anglia, CATS College (Cambridge, Canterbury and London), Cardiff Sixth Form College;

- 10-30% học phí: INTO Uni. of Manchester.

Dự bị đại học

- 100% học phí: INTO Uni. of East Anglia, INTO Newcatsle Uni.;

- 50% học phí: CATS College (Cambridge, Canterbury and London), ISC- Coventry, ISC- Uni. of Huddersfield, ISC- Istituto Marangoni, ISC- Keele Uni., ISC- Kingston Uni., London, ISC- Lancaster Uni., ISC- Leeds International Study Centre, ISC- Uni. of Leicester, ISC- Uni. of Lincoln, ISC- Liverpool John Moores Uni., ISC- Royal Holloway- Uni. of London, ISC- Uni. of Strathclyde, ISC- Uni. of Surrey, ISC- Uni. of Sussex, ISC- The Uni. of Sheffield, ISC- The Uni of Law;

- 30% học phí: Oncampus London, Oncampus London Southbank, Oncampus Coventry, Oncampus Sunderland, Oncampus Hull, Oncampus Reading,Oncampus UCLAN- UK North, INTO Uni. of Exeter, INTO Glasgow Caledonian, INTO Queen’s Uni. of Belfast, INTO Manchester, INTO City Uni., INTO London, INTO Uni. of Gloucestershire, INTO St Geogre Uni. London, INTO Stirling Scotland;

- 10% học phí: Uni. of East Anglia, BCUIC- Birmingham City Uni., Edinburgh International College at Edinburgh Napier Uni., HIC (Uni of Hertfordshire), ICP Portsmouth, International College Wales Swansea, LIBT (Brunel Uni.), Plymouth Uni. International College, The International College at Robert Gordon Uni. (ICRGU), KIC- Uni. of Liverpool, KIC- City Uni. London, KIC- Uni. of Westminster, KIC- Nottingham Trent Uni., KIC- Uni. of Bournemouth, KIC- Uni. of Brighton, KIC- Uni. of the West of England (UWE Bristol), KIC- Cranfield Uni., KIC- Uni. of York, KIC- Uni. of Birmingham.

Cử nhân

- 50% học phí: Uni. of Gloucestershire, Study Group- Uni. of Huddersfield;

- 10%- 30% học phí: Uni. of East Anglia, Coventry Uni., Uni. of Hertfordshire, Manchester Metropolitan University, Uni. of Lincoln, Uni. College of Dublin.

Thạc sĩ

- 50% học phí: Uni of Northampton, Nottingham Trent Uni., Uni. of Gloucestershire, Uni. of Exeter, Queen’s Uni. Belfast;

- 10%-30% học phí: Manchester Metropolitan University, Uni. of Hertfordshire, Heriot-Watt Uni., Uni. of Lincoln, Uni of East Anglia, INTO Uni. of East Anglia, INTO Newcatsle Uni., INTO Uni. of Exeter, INTO Glasgow Caledonian, INTO Queen’s Uni. of Belfast, INTO Manchester, INTO City Uni., INTO London, INTO Uni. of Gloucestershire, INTO St Geogre Uni. London, INTO Stirling Scotland.

Kỳ nhập học gần nhất: 1/2020 và tiếp theo là kỳ tháng 9/ 2020.

Triển lãm Du học tháng 9/2019 là cơ hội để bạn trao đổi và nộp hồ sơ cho đại diện của hơn 15 trường Anh quốc trực tiếp tham dự và hơn 100 trường khác do công ty Đức Anh đại diện.

Sự kiện tổ chức tại:

- Hà Nội: 14h-18h, ngày 28/9, tại khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt;

- TP HCM: 9h-13h, ngày 29/9 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do, hoặc đăng ký tham dự trước để có cơ hội nhận nhiều phần quà từ ban tổ chức.

Du học sinh Anh được ở lại làm việc 2 năm sau khi học xong.

Hồ sơ xin học và xin học bổng

- Học bạ/ bảng điểm của 2 năm học gần nhất;

- Bằng tốt nghiệp hoặc xác nhận tốt nghiệp tạm thời;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu - trang có ảnh và chữ ký;

- Work CV - nếu apply chương trình sau đại học;

- Các thành tích học tập, hoạt động ngoại khác- nếu muốn xin học bổng.

Lộ trình học cho du học sinh Việt Nam

- A level - dành cho học sinh hết lớp 10 hoặc 11;

- Dự bị đại học - dành cho các học sinh hết lớp 11 hoặc 12 tại Việt Nam;

- Cao đẳng liên thông lên đại học - dành cho học sinh hết 12 tại Việt Nam;

- Cử nhân - dành cho học sinh hết lớp 12 học lực xuất sắc, hoặc hết dự bị đại học, hoặc hết cao đẳng liên thông lên đại học;

- Thạc sĩ - dành cho sinh viên hết đại học trở lên;

- Tiến sĩ - dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ trở lên.

Những ngành học gì tại Anh

Các bạn có thể chọn học:

- Kinh doanh: Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Quản trị, Marketing, Quan hệ công chúng, Thương mại, Quản trị nhân lực, Phân tích kinh doanh, Hệ thống thông tin, Quản lý dự án...

- Kỹ thuật: Kiến trúc, Xây dựng, quản lý xây dựng, Điện- Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Môi trường...

- CNTT: An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo, Phát triển game và ứng dụng, Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính...

- Thiết kế: Hoạt hình 3D, Công nghệ kỹ thuật số, Công nghệ sáng tạo, Truyền thông thị giác...

- Y: Điều dưỡng, Liệu pháp nghề nghiệp, Hình ảnh y khoa, Tâm lý học, Công tác xã hội, Khoa học sức khỏe, Khoa học thể dục và thể thao, Dinh dưỡng, Y tế công cộng...

- Truyền thông: Quảng cáo, Digital Media, Báo chí, Quan hệ công chúng, Viết sáng tạo;

- Nghệ thuật: Khiêu vũ, Kịch, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật thị giác, Làm phim...

- Khoa học: Y sinh, Môi trường, Pháp y, Động vật, Toán học, Hóa học...

- Luật

- Giáo dục

- Khoa học xã hội và nhân văn và nhiều ngành khác.

Danh sách các trường tại Anh

