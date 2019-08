Cơ hội nhận học bổng tại 'Triển lãm đại học Mỹ AMVNX mùa Thu 2019'

Hàng trăm học bổng giá trị của các trường đại học Mỹ có tại "Triển lãm đại học Mỹ mùa Thu 2019' do AMVNX cùng Linden Tours tổ chức trong tháng 9.

Triển lãm diễn ra tại hai thành phố lớn:

- Hà Nội: 15h - 18h, thứ Bảy, ngày 21/9 tại khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình.

- TP HCM: 15h - 18h, Chủ Nhật, ngày 22/9 tại khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1.

"Triển lãm đại học Mỹ mùa Thu 2019" đã khởi động cùng với sự góp mặt của các trường đại học hàng đầu.

Những năm gần đây, tình hình chính trị, xã hội kèm theo chính sách nhập cư tại Mỹ đã có nhiều thay đổi, điều này ảnh hưởng đến các chính sách giáo dục. Tuy nhiên tỷ lệ học sinh, sinh viên Việt Nam nhập học thành công tại Mỹ đã tăng 3% (từ 29.788 lên 30.684 học sinh, sinh viên), theo báo cáo của SEVIS by the Numbers cập nhật tháng 3/2019 của cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ - U.S Immigration and Customs Enforcement. Con số này cho thấy du học Mỹ vẫn đang chiếm ưu thế trong các lựa chọn về du học của phụ huynh và học sinh Việt Nam hiện nay.

Hệ thống giáo dục Mỹ thu hút lượng lớn du học sinh vì chất lượng giáo dục cao, môi trường học tập, sinh sống hiện đại, mạng lưới bạn bè quốc tế năng động. Ngoài ra, bằng cấp Mỹ được công nhận trên toàn cầu kèm theo những cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Sự khác biệt chỉ có ở "Triển lãm đại học Mỹ AMVNX mùa Thu 2019"

- Quy tụ đội ngũ đại diện tuyển sinh chính thức từ các trường đại học Mỹ để trực tiếp hỗ trợ thông tin cho học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh về chính sách học bổng, môi trường học tập và cơ hội việc làm. Đội ngũ tình nguyện viên của AMVNX luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình tham khảo thông tin tại triển lãm.

- Những trường đại học tham gia triển lãm đều là các trường uy tín và chất lượng, được chọn lọc theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ.

- Sự đa dạng về ngành học, vị trí địa lý, môi trường sống, kèm theo những cơ hội học bổng, mức học phí phù hợp... của các trường tham gia triển lãm sẽ giúp phụ huynh và học sinh có góc nhìn đa chiều về du học Mỹ.

- Đội ngũ cố vấn Mỹ chuyên nghiệp của AMVNX sẽ tư vấn 1:1 hồ sơ đánh giá năng lực của từng học sinh ngay tại triển lãm.

AMVNX là tổ chức giáo dục Mỹ uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có trụ sở tại thành phố Lincoln - Tiểu bang Nebraska - Mỹ và hai văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội và TP HCM. AMVNX mang đến cho học sinh, sinh viên Việt Nam cơ hội du học Mỹ với chương trình đào tạo toàn diện và mức chi phí hợp lý ngay từ bậc THPT đến sau đại học. Hàng năm, AMVNX tổ chức cuộc thi học bổng du học Mỹ, triển lãm đại học và triển lãm THPT nội trú để đưa học sinh đến gần hơn với giấc mơ Mỹ.

Chi tiết liên hệ văn phòng AMVNX: USA: 122 N. 11th Street, Suite 200, Lincoln, NE 68508. Tel: 1-402-475-8175. Email: info@amvnx.com Hà Nội: Phòng 512, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình. Điện thoại: 0243 759 1688. Email: info-hn@amvnx.com . Facebook: facebook.com/hocbongmyamvnx TP HCM: 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Điện thoại: 02838 222 812. Email: info-hcm@amvnx.com . Facebook: facebook.com/duhocmyamvnx Website: amvnx.com

