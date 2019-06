Cơ hội nhận bằng cử nhân quốc tế tại Đại học Quốc gia TP HCM

Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM có cơ hội nhận bằng quốc tế Đại học Andrews, Mỹ và Đại học Turku, Phần Lan.

Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Đại học Andrews (bang Michigan, Mỹ) và Đại học Turku (thành phố Turku, Phần Lan) tổ chức chương trình đào tạo liên kết quốc tế hệ cử nhân đối với 2 ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị An ninh Mạng.

Theo đó, sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế cùng lúc là sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM và sinh viên quốc tế tại các trường đại học đối tác uy tín hàng đầu thế giới. Trong môi trường giáo dục quốc tế, sinh viên sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện.

Đại học Quốc gia TP HCM là một trong hai trường đại học tại Việt Nam được xếp vào top 69% trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng QS World University Ranking 2019 và thuộc nhóm 4% trường đại học hàng đầu thế giới trên tổng số 23.000 trường đại học.

Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM được thụ hưởng môi trường học tập tại những trường đại học thành viên uy tín với giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học có trình độ cao, thuộc cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đa dạng ngành nghề đào tạo.

Đại học Quốc gia TP HCM cũng là đối tác của các trường đại học lớn hàng đầu trong vực và các quốc gia phát triển trên toàn thế giới như Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Anh quốc, Phần Lan, Đức, Pháp... Với các thỏa thuận, cam kết quốc tế trong phát triển giáo dục, sinh viên các trường thuộc hệ thống có nhiều cơ hội để giao lưu văn hóa, nhận học bổng du học chuyển tiếp hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp.

Khuôn viên Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).

Cộng đồng giảng viên và sinh viên tại các trường đại học thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP HCM cũng đã xây dựng thành công nhiều chương trình để hỗ trợ sinh viên sau giờ học. Đơn cử, đọc sách và nghiên cứu tại thư viện trung tâm, các câu lạc bộ, giải thi đấu thể thao để rèn luyện thể lực, các hoạt động giải trí - văn nghệ, hội thảo hướng nghiệp, ngày hội việc làm, trò chuyện chuyên đề cùng các khách mời nổi tiếng hay ưu đãi đối với các khóa học ngoại ngữ, tin học hoặc kỹ năng sống.

Năm 2020, trường Đại học Turku sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập với bề dày lịch sử nghiên cứu và các thành tựu đáng ghi nhận trong ngành giáo dục. Turku đã ghi danh trong top 1% trường đại học hàng đầu tại bảng xếp hạng QS World University Ranking 2018. Nhiều năm liên tục, trường đều được xếp thứ hạng cao khi đạt các điều kiện khắt khe từ của tổ chức đến từ Anh quốc này.

Viện Đào tạo Quốc tế là một trong những đơn vị đầu tiên ở TP HCM khai thác chương trình đào tạo liên kết quốc tế hệ cử nhân ngành Quản trị An ninh Mạng tại Đại học Turku, Phần Lan, một trong những ngành học đang có nhu cầu tuyển dụng cao trên thế giới với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn. Đại học Turku là mái nhà lớn của hơn 20.000 sinh viên trên toàn thế giới, trong đó có hơn 650 sinh viên trao đổi và là đối tác của hơn 400 trường đại học uy tín trên toàn cầu.

Sinh viên sẽ học hai năm đầu tại Viện Đào tạo Quốc tế để hoàn thành 104 tín chỉ và năm thứ ba chuyển tiếp sang Phần Lan để hoàn thành nốt 76 tín chỉ. Với bằng cử nhân quốc tế do đại học Turku tại Phần Lan cấp, sinh viên có thể tự tin để ứng tuyển vào bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trên thế giới.

Năm 2020, trường Đại học Turku, Phần Lan sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập.

Đối với hệ cử nhân quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Andrews là đối tác của Viện Đào tạo Quốc tế. Theo bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất năm 2018 của U.S News, Đại học Andrews xếp hạng nhất về tiêu chí đa dạng quốc tịch, xếp hạng 10 về số lượng sinh viên quốc tế, là nơi tiếp đón sinh viên đến từ 98 quốc gia, trong đó có sinh viên đang theo học chương trình đào tạo liên kết quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế.

Andrews cũng là một trong số ít trường ở Mỹ đáp ứng đủ cả 2 điều kiện kiểm định là Kiểm định sau đại học và đại học vùng Trung Bắc Mỹ (The Higher Learning Commission of North Central Association) trực thuộc Hội đồng kiểm định bậc cao (CHEA) và Bộ Giáo dục Mỹ (USDE) và kiểm định ngành Quản trị Kinh doanh của tổ chức International Accreditation Council for Business Education.

Chương trình cử nhân quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế sẽ học theo lộ trình 2+2 với 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm chuyển tiếp sang Mỹ. Sinh viên cũng có thể học liên tục 4 năm tại Việt Nam tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của sinh viên tại thời điểm đó.

Sinh viên Andrews University đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Bằng tốt nghiệp của cả hai ngành học trên sẽ do các trường đối tác của Viện Đào tạo Quốc tế cấp với giá trị chứng nhận trên toàn thế giới. "Đây là bước đệm để sinh viên tự tin trở thành công dân toàn toàn cầu, sẵn sàng tiếp tục học tập, sinh sống và làm việc trong bất kỳ môi trường chuyên nghiệp nào", đại diện trường chia sẻ.

Thế Đan