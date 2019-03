Cơ hội nghề nghiệp tại triển lãm Giáo dục New Zealand 2019

Bạn sẽ được tư vấn những ngành nghề hot, mức lương ổn, chính sách hỗ trợ tốt giúp phát triển cơ hội nghề nghiệp tại New Zealand.

Những ngành dễ xin việc và nhiều cơ hội tại New Zealand

Du học sinh New Zealand có thể thoải mái lựa chọn ngành học phù hợp với đam mê và trình độ bản thân, trong số hơn 500 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Luật, Khoa học tự nhiên, Máy tính, Nghệ thuật, Kiến trúc, Xây dựng, Giáo dục, Y, Dược cùng nhiều chuyên ngành khác...

Nếu quan tâm tới cơ hội việc làm và muốn ở lại làm việc tại New Zealand sau khi tốt nghiệp, bạn nên tìm hiểu và nghiên cứu về xu hướng phát triển các ngành nghề và nhu cầu nhân lực đối với các lĩnh vực. Dưới đây là bảng thống kê các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn tại New Zealand trong thời gian tới:

Lĩnh vực Thiếu nhân lực dài hạn Thiếu nhân lực ngắn hạn Nông, lâm nghiệp X X Xây dựng X X Giáo dục X Kỹ thuật X X Kinh tế/Tài chính X Sức khỏe và dịch vụ xã hội X X CNTT và điện tử X Dầu khí X Du lịch- khách sạn X X Khoa học X X Thương mại X X Vận tải X

Mức lương toàn thời gian trung bình hàng năm tại New Zealand là 75.301 NZD, với mức tăng trưởng 0,8% một năm. Bạn tham khảo danh sách top 5 nghề nghiệp được trả lương cao nhất tại New Zealand như dưới đây:

Nghề nghiệp Lĩnh vực Mức lương trung bình năm Mức độ tăng trưởng Bác sĩ đa khoa Y tế & Sức khỏe 155.416 NZD 40% Kĩ thuật CNTT 125.257 NZD 3% Quản trị CNTT 124.982 NZD 3% Chuyên gia y tế Y tế & Sức khỏe 121.548 NZD 11% Quản lý tài chính Kế toán 117.869 NZD 1%

Chính sách ở lại làm việc đến 3 năm sau khi học xong tại New Zealand

Kể từ ngày 26/11/2018, các du học sinh sẽ được ở lại từ 1 đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Chính sách này hỗ trợ tốt cho du học sinh muốn ở lại làm việc và hướng đến định cư tại New Zealand.

Những thay đổi quan trọng gồm:

- Cấp thị thực ở lại một năm cho các sinh viên đang học các khóa level 4-6 và khóa học không cấp bằng level 7, với thêm một năm cho sinh viên tốt nghiệp khóa Graduate Diploma mà đang trong quá trình đăng ký với một cơ quan chuyên môn hoặc thương mại;

- Cấp thị thực ở lại hai năm cho các sinh viên đang học các khóa level 4-6 và các khóa học không cấp bằng level 7 ngoài khu vực Auckland. Khóa học cần hoàn thành trước tháng 12/2021, sau thời điểm này, sẽ quay lại với thị thực ở lại một năm;

- Cấp thị thực ở lại ba năm cho các sinh viên tốt nghiệp các khóa học level 7, 8 trở lên, bất luận bạn học ở Auckland hay nơi khác.

Những thay đổi trên là một điểm nhấn quan trọng, nhằm thu hút sinh viên quốc tế học các bằng cấp cao hơn và đảm bảo lộ trình nhập cư cho những sinh viên có bằng cấp và kỹ năng mà New Zealand đang cần.

Mang theo vợ, chồng, con cái khi du học New Zealand

Nếu muốn mang theo vợ, chồng, con cái, bạn cần học các khóa học level 8 (Postgraduate diploma) trở lên, cụ thể:

- Level 8 - học ngành nằm trong danh sách Các ngành nghề thiếu hụt dài hạn (Long-term Skill Shortage List): khi đó, vợ, chồng đi cùng được phép làm việc full time, con cái được đi học miễn phí tại New Zealand;

- Level 9 hoặc 10 - học bất cứ ngành nào: vợ, chồng đi cùng được phép làm việc full time, con cái được đi học miễn phí.

Trao đổi trực tiếp với hơn 40 trường New Zealand tại sự kiện

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về các ngành thế mạnh, chọn ngành học nào để mở rộng cơ hội và triển vọng nghề nghiệp tại New Zealand, bạn có thể tới tham dự và trao đổi trực tiếp với đại diện hơn 40 trường New Zealand và các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm tại hội thảo do Công ty Đức Anh tổ chức.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Giáo dục New Zealand - do Cơ quan Giáo dục New Zealand trực thuộc chính phủ New Zealand phối hợp với công ty Đức Anh tổ chức.

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện:

Hà Nội: 8h30-13h ngày 24/3 tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm;

Đăng ký tham dự sự kiện tại Hà Nội: bit.ly/DucAnhNewZealandFair

TP HCM: 8h30-13h ngày 23/3 tại khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, quận 1.

Đăng ký tham dự sự kiện tại TP HCM: bit.ly/NewZealandFairHCMC2019

Hội thảo song song sẽ diễn ra trong khung giờ từ 9h-12h.

Sự kiện miễn phí tham gia, có quà tặng cho người đăng ký trước. Thông tin thêm, liên hệ hotline: 09887 09698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học, học bổng, mang theo bản công chứng học bạ, chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ ngay tại sự kiện.

Đăng ký tham dự và gửi hồ sơ xin học trước:

Học sinh, sinh viên đăng ký và gửi hồ sơ trước để có cơ hội nhận các ưu đãi:

- Miễn phí ghi danh (100-500 USD);

- Miễn phí hành chính làm hồ sơ du học (100-1.000 USD);

- Tặng phí dịch thuật hồ sơ du học (lên đến 1.000.000 VND);

- Tặng phí visa du học New Zealand;

- Tặng combo "Đôi bạn cùng tiến" trị giá 3 triệu đồng một nhóm - cho nhóm từ hai học sinh trở lên tham dự sự kiện và nộp hồ sơ và hàng trăm phần quà thú vị cho các bạn check-in tại triển lãm.

Số lượng ưu đãi có hạn và áp dụng có điều kiện. Áp dụng tại triển lãm tại Hà Nội.

Hồ sơ xin học, xin học bổng gồm:

- Học bạ phổ thông - những gì bạn đã có;

- Bằng tốt nghiệp bậc học gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh IELTS/ TOEFL/ PTE Academic còn hiệu lực;

- Bằng khen, giấy khen và các thành tích khác - nếu có;

- Ứng viên xin học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) cần nộp thêm một video dài tối đa 1,5 phút để thuyết phục ban giám khảo chọn bạn.

Thông tin đầy đủ về triển lãm, xem tại đây

Chi tiết về sự kiện và thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh - Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, ĐT: 024 3971 6229

- TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, ĐT: 028 3929 3995

- Hotline chung: 09887 09698

- Email: duhoc@ducanh.edu.vn

