Cơ hội học tập tại trường nội trú The Northwest School, Mỹ

Thành lập năm 1908, NWS là trường trung học hàng đầu bang Washington dành cho cả nam và nữ, với gần 500 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Ngồi trường trung học nội trú này được rất nhiều học sinh quốc tế (chiếm 18% tổng số học sinh) đến từ hơn 37 nước trên thế giới lựa chọn theo học cũng như là ngôi trường trung học hiếm hoi nhận giải thưởng "Blue Ribbon School of Excellence" - giải thưởng danh giá dành cho các trường tiêu biểu trong cả nước do Bộ Giáo dục Mỹ trao tặng. Học sinh tốt nghiệp The Northwest School đều đã nhập học thành công vào những trường đại học top danh tiếng của Mỹ và quốc tế.

Nhiều giải thưởng danh giá

Trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo cũng như điều kiện đầu vào. Chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất của trường NWS đều được thẩm định bởi các tổ chức sau:

- Northwest Association of Accredited Schools (NAAS – Hiệp hội các trường đã được thẩm định vùng Tây Bắc);

- Pacific Northwest Association of Independent Schools (PNAIS - Hội những trường độc lập Tây Bắc Thái Bình Dương);

- Washington State Board of Education (Hội đồng giáo dục bang Washington). Bên cạnh đó, cứ mỗi 7 năm, PNAIS sẽ tái thẩm định chất lượng của trường NWS.

- Top 62 các trường trung học nội trú tốt nhất nước Mỹ (Niche).

- Top 1 trường trung học nội trú tốt nhất bang Washington (Niche).

- Thành viên NAIS (National Association of Independent Schools).

Tất cả học sinh của NWS đều được nhận vào các trường đại học và viện đại học uy tín của Mỹ: University of Washington, University of Chicago, John Hopkins University, Macalester College, Carnegie Mellon University, Lewis and Clark College, Washington State University...

Ưu điểm của trường NWS

Vị trí trung tâm

Khuôn viên trường The Northwest School đặt trong khu lịch sử Capitol Hill của Seattle, nơi được mệnh danh một trong những thành phố xinh đẹp nhất và là trụ sở chính của Microsoft, Starbucks, Boeing, Amazon, Expedia, Costco cùng nhiều công ty nổi tiếng thế giới khác. Đây đồng thời là nơi tọa lạc của những trường đại học hàng đầu thế giới, cùng bối cảnh nghệ thuật và văn hóa sôi động, những đội thể thao ưu tú hàng đầu nước Mỹ.

Với vị trí nằm gần trung tâm thành phố Seattle, bạn chỉ mất vài phút đi bộ đến bờ biển Pacific Ocean, Pike Place Market, tiệm cà phê Starbucks đầu tiên, Paramount Theater, Pacific Science Center, hay Space Needle và nhiều địa danh văn hóa hấp dẫn khác. Địa điểm của trường cho phép học sinh quốc tế không chỉ có nền tảng học tập xuất sắc, mà còn là cơ hội để các em khám phá nhiều khía cạnh văn hóa và cuộc sống của xứ sở cờ hoa.

Chương trình học đa dạng

Các lớp tiếng Anh được học song song với các môn khác để đảm bảo thời lượng chương trình trung học. Giáo trình được thiết kế đa cấp độ giúp học sinh trau dồi khả năng ngoại ngữ để tiếp thu bài giảng tốt hơn và giao tiếp hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng.

NWS chuẩn bị cho các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 với những kiến thức vững chắc trước khi bước vào cánh cửa đại học, cao đẳng. Mỗi lớp có sĩ số chỉ từ 12 đến 20 học sinh nên đảm bảo sự quan tâm của giáo viên đến từng cá nhân.

Các môn học gồm:

- Toán

- Nhân văn (lịch sử, tiếng Anh, triết học, lịch sử nghệ thuật và văn học)

- Nghệ thuật, Thể dục thể thao, Thư viện, Công nghệ...

- Khoa học (Sinh học, Hóa học, Địa chất học...)

- Ngoại ngữ khác (tiếng Trung, Pháp, Tây Ban Nha, Cuba)

- Các môn tự chọn như: Châu Á học, Các vấn đề toàn cầu, Châu Mỹ Latin, Pháp luật & Xã hội, Các phương tiện truyền thông, Triết học...

Cơ sở vật chất hiện đại

Các phòng học và văn phòng tại trường được trang bị tối tân phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh tại trường. Tòa nhà chính của trường được thiết kế gồm nhiều phòng chức năng như phòng nghệ thuật, đồ gốm và phòng khiêu vũ... xây dựng vào năm 1905 và là một trong những địa danh có tên trong Sổ bộ Quốc gia về Địa danh lịch sử nước Mỹ.

Khu trường học bên cạnh tòa nhà chính là phòng ăn rộng rãi, rạp hát với 175 chỗ ngồi và khu phức hợp thể thao có sân chơi bóng rổ, bóng chuyền, phòng tập thể dục. Trên mái của tòa nhà là một sân rộng và phòng quan sát thiên văn. Ngoài ra, trường còn có các khu vực công cộng khác như thư viện, rạp hát black-box và phòng rửa hình.

Ký túc xá tiện nghi

Trường The Northwest School là trường độc lập duy nhất ở Seattle có chương trình nội trú dành cho nam sinh và nữ sinh quốc tế. Địa vời của trường cho phép các học sinh quốc tế không chỉ có được sự học tập xuất sắc, mà còn khám phá được nhiều khía cạnh văn hóa và cuộc sống của Mỹ.

Thông thường, hai học sinh sẽ ở một phòng cùng chia sẻ không gian chung như nhà bếp, phòng giặt là, phòng máy tính, phòng tự học và phòng giải trí (nơi nghỉ ngơi, xem phim, chơi bóng bàn, bóng đá).

Ngoài ra, học sinh ở ký túc xá còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà. Các buổi dã ngoại cuối tuần và những sự kiện được tổ chức thường xuyên trong suốt cả năm nhằm tăng trải nghiệm và kiến thức cho học sinh khi theo học tại trường.

Trại hè quốc tế tổ chức hàng năm

Đã hơn 20 năm, trường The Northwest School luôn duy trì tổ chức chương trình mùa hè hấp dẫn cho thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 16 ở khắp Seattle, Mỹ và trên thế giới. Lấy hình mẫu từ học trình nghệ thuật tự do, môn học hấp dẫn, bao gồm các lớp Anh văn, trình diễn nghệ thuật và mỹ thuật, thể thao, khoa học, và nhiều hơn nữa.

