Cơ hội định cư khi du học New Zealand

Tọa đàm "Du học - làm việc với đại diện Lãnh sự quán và các trường New Zealand" là cơ hội tốt để các bạn trao đổi trực tiếp cùng đại diện cơ quan giáo dục trực thuộc Lãnh sự quán New Zealand - ENZ và các trường đại học, cao đẳng, phổ thông. Tọa đàm được tổ chức vào 18h - 20h, ngày 6/7, tại khách sạn Lotte Legend, 2A- 4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; và tại Toong Café, số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm du học toàn cầu được tổ chức vào 8h30 - 13h, ngày 9/7, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; và vào 8h30 - 13h, ngày 10/7, tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Phụ huynh và học sinh vào cửa tự do, đăng ký tham dự tại đây. Liên hệ để được tư vấn chi tiết qua hotline: 0988 709 698 hoặc email: duhoc@ducanh.edu.vn. Thông tin chi tiết về triển lãm du học toàn cầu, xem tại đây.

Đại diện của các trường tham gia tọa đàm cùng sinh viên gồm Đại học Victoria Wellington, Đại học Công nghệ Auckland (AUT), Đại học Lincoln; Tập đoàn GD Study Group: Đại học Auckland và Đại học Massey; Học viện công nghệ Whitireia; trường Queenstown Resort College (QRC); trường Trung học Auckland Grammar (AGS).

Du học New Zealand, học sinh có cơ hội việc làm và định cư hấp dẫn.

Nội dung chương trình:

- Thông tin chính thống và cập nhật nhất về các chủ trương chính sách chung của chính phủ về các cơ hội du học, việc làm, định cư, đầu tư cho sinh viên quốc tế.

- Học nhanh: cao đẳng hai năm, đại học ba năm, thạc sĩ hai năm, tiến sĩ 3 - 5 năm. Thời gian học có thể kéo dài hơn với một số chuyên ngành kỹ thuật, y, luật...

- Đào tạo đa ngành: sinh viên có thể chọn học bằng đơn, bằng kép, học một lúc hai chuyên ngành giúp rút ngắn thời gian học, tăng cơ hội nghề nghiệp.

- Thực tập hưởng lương: các sinh viên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch, đầu bếp... được học 5 - 6 tháng lý thuyết và 5 - 6 tháng thực tập mỗi năm. Thu nhập từ công việc thực tập khoảng 10.400 NZD trong 6 tháng (chưa kể tiền tip và tiền làm thêm giờ, hầu hết sinh viên Việt Nam đều làm thêm giờ).

- Chi phí hợp lý: học phí phổ thông 10.000 - 17.000 NZD một năm, cao đẳng 12.000 - 14.000 NZD một năm, đại học 18.000 - 28.000 NZD một năm, PhD 6.000 - 7.000 NZD một năm. Chi phí sinh hoạt 10.000 - 14.000 NZD một năm. Chương trình PhD chỉ với học phí 700 NZD một năm do các bạn được Chính phủ New Zealand hỗ trợ, cho phép trả học phí theo mức học sinh New Zealand.

Sinh viên dễ kiếm việc làm thêm và được phép làm 20 giờ một tuần trong thời gian học với mức lương tối thiểu khoảng 12 NZD một giờ, làm toàn thời gian vào các kỳ nghỉ hè, lễ, Tết. Một số chương trình học cho phép vợ hoặc chồng của du học sinh được cấp work-visa để đi làm và con cái được học miễn phí đến năm 18 tuổi. Sinh viên được phép ở lại làm việc 1 - 3 năm sau khi học xong (tùy ngành học), Du học sinh được xét visa xin định cư với nhiều ưu đãi khi học các ngành có nhu cầu sử dụng lao động cao tại New Zealand. Các ngành thiếu nhân lực và được ưu tiên định cư tại New Zealand xem tại đây.

Du học sinh tham dự sẽ được miễn dịch vụ phí du học New Zealand. Chương trình dành tặng 300 NZD tiền mặt khi các em nhận visa du học, áp dụng với học sinh nộp hồ sơ trong sự kiện hoặc một tuần sau sự kiện. Phiếu quà tặng này có thể được chuyển nhượng cho bạn bè, người thân. Hoặc các em sẽ nhận được một khóa luyện và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A miễn phí (thay cho IELTS - TOEFL). Học sinh có cơ hội nhận bổng 10% - 50% học phí khi đủ điều kiện.

Hồ sơ du học được thực hiện bởi đơn vi đạt danh hiệu "Top Performing Agent" của ENZ - Trade New Zealand. Quà tặng của chương trình là gậy chụp hình selfie-stick cho 10 bạn đến tham dự và check in Facebook đầu tiên tại mỗi nơi. Bạn còn nhận được nhiều quà tặng bất ngờ khác từ đại diện các trường tham gia buổi tọa đàm.

New Zealand có chất lượng giáo dục thuộc hàng top trên thế giới; visa xét nhanh và hệ thống nhắc gia hạn visa thân thiện, tự động. Sinh viên được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp; được định cư theo dạng tay nghề khi đủ điều kiện. Du học sinh có thể mua nhà và đầu tư khác tại New Zeland trong và sau khi du học. Từ tháng 6 này, du học sinh có thể bay thẳng từ Việt Nam sang New Zeland. Trong tương lai, bạn có thể trở thành công dân New Zealand sinh sống và làm việc tại Anh, Australia, Mỹ, Canada mà không cần visa. Chi phí du học tại đây rẻ hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chi tiết về buổi tọa đàm, thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan

