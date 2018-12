Cô học trò nhỏ tuổi nhưng ý thức cao

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Trong một lần về thăm họ hàng xa tại ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tôi có dịp tiếp xúc với em Nguyễn Ngọc Thanh Trúc. Cô bé là hàng xóm của dì tôi.

Ba mẹ ly dị, Trúc sống với mẹ. Từ đó đến nay, ba của Trúc không có bất kỳ liên lạc nào với gia đình, ngay cả việc chu cấp để lo cho em ăn học cũng không có. Cuộc sống tương lai của Trúc đều phải dựa hoàn toàn vào mẹ của mình.

Kém may mắn khi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Trúc chịu nhiều thua thiệt so với bạn bè. Không có ba bên cạnh, mẹ thì đi làm công nhân ở Phước Đông, Gò Dầu cả tháng mới về nhà một lần, nên em phải tự lo cho mình. Từ chuyện sinh hoạt cá nhân, ăn uống đến học tập đều do em tự lên kế hoạch thực hiện.

Trúc ở với ông bà ngoại năm nay đã gần 80 tuổi. Cả ông bà đều già yếu và hay bệnh. Đặc biệt do ông bà hay bị đau khớp nên Trúc còn kiêm luôn việc đấm bóp, chăm sóc. Cô bé ngoan, lại học tập rất tốt, với thành tích học sinh giỏi 4 năm liền khiến ai cũng thương quý.

Dì tôi bảo em rất chăm học, hầu như không vắng bữa nào. Mỗi ngày em đều đi bộ đến trường, ý thức tự giác rất cao. Khi biết đến chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm", tôi chợt nhớ đến cô bé này và hy vọng chia sẻ với chương trình để em nhận thêm sự giúp đỡ từ mọi người.

Nguyễn Hồng Diễm