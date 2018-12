Cơ hội nhận học bổng du học và định cư ở Hà Lan

Với mục giới thiệu thông tin giáo dục bổ ích, phù hợp với nguyện vọng, khả năng tài chính cùng nhiều suất học bổng giá trị cho sinh viên, học sinh Nuffic Neso Vietnam - văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan tại Việt Nam vừa tổ chức Triển lãm du học Hà Lan. Đây là ngày hội tư vấn lớn nhất năm Dutch Placement Day.

Chương trình diễn ra tại TP HCM đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia để tìm hiểu về nền giáo dục, cuộc sống, văn hóa ở đất nước Hà Lan xinh đẹp với những chiếc cối xay gió, đôi guốc gỗ đặc trưng hay vườn hoa Tulip rực rỡ.

Các chuyên gia giáo dục hàng đầu và những cựu du học sinh thành công đã chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc với các trường đại học danh tiếng cùng cơ hội săn học bổng giá trị.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tư vấn trực tiếp và cung cấp nhiều thông tin học bổng hấp dẫn của các trường đại học uy tín tại Hà Lan. Trong đó, "One on one" là chương trình tư vấn dành cho học sinh, sinh viên có định hướng du học. Từ những dự định của bản thân, ứng viên có thể trao đổi trực tiếp với các đại diện trường để nhận giải đáp cho những thắc mắc cũng như cách chuẩn bị CV cụ thể, nắm rõ chương trình học, học bổng, các cơ hội chuyển tiếp…

Cơ hội nghề nghiệp và định cư tại Hà Lan

Hà Lan là một trong những điểm đến lý tưởng của du học sinh quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Đất nước này nổi tiếng với nền giáo dục phát triển tại châu Âu, bằng cấp quốc tế, cuộc sống thanh bình, chi phí sinh hoạt và học phí hợp lý hơn so với những đất nước giảng dạy bằng tiếng Anh khác.

Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên, học sinh đã lựa chọn tiếp tục gắn bó tại xứ sở hoa Tulip để phát triển nghề nghiệp hay ổn định cuộc sống lâu dài. Những chính sách mở rộng của chính phủ Hà Lan giúp du học sinh phát huy khả năng học tập và có thể ở lại làm việc một năm sau tốt nghiệp tại các trường đại học.

Tuy nhiên, dù du học Hà Lan hay bất cứ nước nào bạn cũng cần chuẩn bị hành trang đầy đủ trước khi bắt đầu cuộc sống mới tại một đất nước khác. Tìm hiểu thêm thông tin về Nuffic Neso Việt Nam và du học Hà Lan tại website.

(Nguồn: Nuffic Neso Việt Nam)