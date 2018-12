Cô giáo chạy xe máy đón thí sinh cho kịp giờ thi

Nghệ An có hơn 30.000 thí sinh dự thi tại 60 điểm của 21 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh bố trí 1.370 giáo viên coi thi cùng 240 cán bộ giám sát; hơn 600 công an bảo vệ và 60 nhân viên y tế túc trực tại các điểm thi... Kết thúc ngày thi thứ nhất, Nghệ An có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế; 97 thí sinh vắng thi không lý do.