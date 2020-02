Chương trình tham quan trường đại học tại Boston và Chicago

AMVNX tổ chức chương trình tham quan và khảo sát thực tế các trường đại học tại Chicago và Boston, Mỹ từ 7-29/3 dành cho học sinh cấp ba tại Mỹ và Việt Nam.

Lợi ích khi tham gia chương trình

Trải nghiệm thực tế và tìm kiếm môi trường học tập phù hợp

Tham gia chương trình, học sinh sẽ nghe bài thuyết trình về điều kiện nhập học từ đại diện tuyển sinh các trường, giao lưu trao đổi trực tiếp với sinh viên quốc tế; tham quan cơ sở vật chất, môi trường sinh hoạt, học tập để cảm nhận môi trường phù hợp với bản thân, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trước khi nộp hồ sơ đại học sau này.

College Tour - Chương trình tham quan và khảo sát đại học Mỹ của AMVNX.

Ghi điểm với nhà tuyển sinh

Chuyến thăm và tìm hiểu về trường thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu thông tin nộp hồ sơ du học, giúp bạn ghi điểm với đại diện tuyển sinh của trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng với những bạn có ý định nộp hồ sơ vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

Phụ huynh yên tâm hơn

Việc tham quan và khảo sát thực tế các trường đại học tại Mỹ giúp phụ huynh thấy yên tâm hơn trước khi quyết định cho con du học. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Corona đang diễn ra khá phức tạp, có thể ảnh hưởng đến việc nhập cảnh của các du học sinh khi trở lại Mỹ. Vì vậy, phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia chương trình này.

Khám phá hai thành phố lớn tại Mỹ

Chicago và Boston là hai trong số những thành phố lớn tại Mỹ với bề dày lịch sử và nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây còn được xem là kinh đô tri thức với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như: Đại học Harvard, Học viện kỹ thuật công nghệ Massachuset hay Đại học Chicago. Ngoài thời gian thăm quan các trường đại học, phụ huynh và học sinh có thể tự do khám phá thành phố, tùy vào lịch trình của mỗi chuyến đi.

Danh sách các trường tham quan tại Boston

1. Amherst College

2. Boston College

3. Boston University

4. Harvard University

5. Massachusetts Institute of Technology

6. Northeastern University

7. Tufts University

8. Brandeis University

Danh sách các trường tham quan tại Chicago

1. Depaul University

2. Illinois Institute of Technology

3. Loyola University

4. Northwestern University

5. University of Chicago

6. University of Illinois in Chicago

Phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn tham quan thêm một số trường mà mình quan tâm vào những ngày tự do khám phá thành phố.

Hạn đăng ký

Đối với học sinh khởi hành từ Mỹ: 22/2 hoặc 15/3 tùy theo từng chương trình.

Đối với học sinh khởi hành từ Việt Nam: 24/2 hoặc 1/3 tùy theo từng chương trình.

Phụ huynh và học sinh xem thông tin chi tiết chương trình và lịch trình tại đây.

Đăng ký tham gia tại đây.

Để biết thêm thông tin liên hệ văn phòng Tổ chức giáo dục Mỹ AMVNX: Văn phòng Hà Nội: 360 Kim Mã, quận Ba Đình Tel: (024) 3759 1688 . Email: info-hn@amvnx.com Văn phòng TP HCM: 162 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 Tel: (028) 38 222 812. Email: info-hcm@amvnx.com Website: www.amvnx.com Facebook: facebook.com/hocbongmyamvnx

(Nguồn: AMVNX)