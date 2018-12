Chương trình đào tạo và nghề nghiệp tại MDIS, Singapore

Công ty Eduzone sẽ tổ chức buổi hội thảo "Du học Singapore cùng MDIS". Sự kiện diễn ra lúc 14h ngày 7/7 tại Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1 (TP HCM) và 9-10h ngày 8/7 Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh (Hà Nội).

Khách mời tham dự hội thảo gồm: Tiến sĩ Eric Kuan - Hiệu trưởng Học viện MDIS Singapore, ông Dexter -cựu sinh viên MDIS, bà Maya Nguyen - đại diện tuyển sinh MDIS tại Việt Nam.

Hội thảo cập nhật chương trình đào tạo các chuyên ngành mới nhất của trường. Sinh viên trực tiếp trao đổi với đại diện trường những thắc mắc về điều kiện tuyển sinh, chương trình đào tạo cũng như cơ hội ngành nghề.

Các khách mời lắng nghe những chia sẻ của cựu sinh viên về kinh nghiệm học tập cũng như trải nghiệm sống tại Singapore. Tham dự hội thảo, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng lên đến 65 triệu đồng.

Sinh viên đăng ký tham dự hội thảo bằng cách gọi điện trực tiếp đến hotline - 0988676468 (Hà Nội) và 0934676468 (TP HCM); đăng ký qua email:hn@eduzone.vn/hcm@eduzone.vn; hoặc đăng ký trực tuyến.

Chất lượng đào tạo tại Học viện MDIS

MDIS Singapore đào tạo nhiều chương trình học từ tín chỉ, cao đẳng, cao đẳng nâng cao đến đại học, thạc sĩ với đa dạng ngành nghề như: kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe, thiết kế thời trang, tâm lý học, du lịch khách sạn. Tất cả chương trình này đều được biên soạn từ những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đồng thời cũng là chuyên gia trong ngành.

Đại diện MDIS cho biết trường đã đạt một số giải tiêu biểu trong chương trình đào tạo. Bao gồm: Trường có chương trình giảng dạy ngành tâm lý học tốt (theo JobsCentral Learning); giải bạc chương trình học ngành công nghệ thông tin tốt Singapore vào năm 2016; giải Gold Standard về chương trình ngành truyền thông và marketing; giải bạc về chương trình giảng dạy ngành công nghệ thông tin tốt Singapore. Sinh viên của trường nhận giải thưởng phim ngắn hay trong dự án làm phim kinh dị 48h Singapore...

Bằng cấp giá trị cho sinh viên

Theo đại diện MDIS, một trong những thế mạnh của trường là sự liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới đến từ Anh, Mỹ để đào tạo và cấp bằng cho chương trình cử nhân và thạc sĩ. Mặc dù học tại MDIS, Singapore, nhưng chương trình giảng dạy và chất lượng bằng cấp hoàn toàn giống khi sinh viên theo học tại những ngôi trường này.

Northumbria University, Anh: Đây là một trong những trường hàng đầu ở Anh với chương trình đào tạo được đánh giá cao. Trường xếp hạng 50 ở Anh về chương trình đào tạo về sức khỏe (theo The Guardian University Guide 2016).

Oklahoma City University, Mỹ: Là trường nổi tiếng về truyền thông tại Mỹ, xếp hạng 23 trong bảng xếp hạng News và World Report Ranking of Best Regional Universities (West). Chương trình truyền thông đang dạy tại MDIS là chương trình thành công tại Mỹ (lần đầu tiên chương trình này được giảng dạy tại Singapore vào năm 1992).

University of Sunderland, Anh: Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học khối thịnh vượng chung. Đây còn là một trong những trường lâu đời ở Anh, sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Trường xếp hạng 62 về chương trình đào tạo ngành tài chính - kế toán (theo The Guardian University League tables 2017).

Bangor University, Anh: nằm trong top những trường lâu đời và danh tiếng tại Anh. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học khối thịnh vượng chung.. Trường nằm trong danh sách được công nhận về đào tạo nhân lực của Bộ Lao động Singapore.

Teesside University, Anh: Chương trình đào tạo được xếp loại cao trong 85 năm. Trường nhận giải "Nữ hoàng" về sự liên kết với các tổ chức doanh nghiệp. Teesside University nằm trong Top 10% các trường đại học trên thế giới 2014-2018 (The Times World Education Ranking).

Conventry University, Anh: đứng thứ 13 các trường đại học tốt nhất tại Anh (theo Guardian University Guide 2019); giải vàng cho chất lượng đào tạo tại Anh (theo Teaching Excellence Framework (TEF) 2017)... Chương trình đại học 12 tháng.

University of Portsmouth, Anh: Top 100 trường đại học thế giới dưới 50 tuổi (theo The Times Higher Education Young University Rankings 2017); nhận giải vàng cho chương trình giảng dạy xuất sắc (theo The Times Higher Education 2017).

Đăng ký tham dự chương trình hội thảo du học Singapore cùng MDIS tại Hà Nội và TP HCM để biết chi tiết về từng chương trình đào tạo và triển vọng nghề nghiệp tại Singapore. Liên hệ: Công ty Du học Eduzone

Trụ sở: phòng 705, tầng 7, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Hà Nội. ĐT: 0983.01.05.80 - 0988.67.64.68. Email: hn@eduzone.vn

TP HCM: 49 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1. ĐT: 0934.67.64.68. Email: hcm@eduzone.vn. Website: www.duhocsing.vn

